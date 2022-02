Il riso alla cantonese non viene bene? Ecco dove sbagli

Scopri quali sono gli errori più comuni che si fanno durante la preparazione del riso alla cantonese. Imparare ad evitarli ti consentirà di ottenere un risultato a prova di chef.

In questi giorni siamo nel vivo dei festeggiamenti del Capodanno cinese. E per questo motivo, può capitare di aver voglia di cimentarsi in qualche piatto tradizionale. E quando si parla di cucina, uno al quale si pensa sempre d’istinto è sicuramente il riso alla cantonese. Si tratta infatti di una preparazione semplice e super gustosa che tutti hanno assaggiato almeno una volta e che grazie al suo aspetto colorato e al sapore leggero rappresenta sempre un punto d’unione a tavola.

Purtroppo, sebbene si tratti di un riso davvero semplice da preparare anche a casa, in tanti si trovano a non avere i risultati sperati. Ciò dipende da alcuni errori banali che messi insieme possono portare ad un risultato diverso rispetto a quello del ristorante. Per questo motivo, oggi scopriremo quali sono gli errori più comuni nella preparazione del riso alla cantonese, imparando ad evitarli per ottenere un piatto buono ed in grado di sorprendere gli amici.

Riso alla cantonese: gli errori che si devono assolutamente evitare

Quando si decide di cimentarsi nella cucina cinese, il riso alla cantonese è senza alcun dubbio una delle primissime scelte. Non solo per il suo aspetto allegro e colorato ma anche per il sapore che piace solitamente a grandi e piccini e che per questo si rivela la scelta ideale per accontentare tutti coinvolgendo anche i più restii a mangiare cibi diversi dal solito.

Per far sì che il risultato sia positivo è però molto importante imparare a riconoscere ed evitare alcuni degli errori più banali che messi insieme possono portare ad un risultato diverso da quello desiderato. Ecco quindi quali sono quelli da non commettere più!

Usare il riso sbagliato. La maggior parte delle persone tende a confondere i vari tipi di riso tra loro. E finisce quasi sempre per usare il Basmati per ogni preparazione etnica. Per quanto si tratti di un riso buonissimo, il Basmati è però indicato per la cucina indiana e per piatti particolari. Non si presta invece a quelli cinesi come, ad esempio, il riso alla cantonese. Per questa preparazione è infatti importanti usare il riso originario che è in grado di resistere anche a lunghe cotture e che si presta perfettamente ad essere saltato.

Non lavarlo. Come già detto stiamo parlando di un tipo di cucina molto diverso dalla nostra e che pertanto merita riti diversi. Per quanto riguarda il riso (esattamente come avviene per la preparazione del sushi) è quindi molto importante prendere l’abitudine di lavarlo. Si dovrà quindi sciacquare sotto l’acqua fin quando questa non diventa trasparente. In questo modo il riso perderà l’amido in eccesso e non si rischierà di vederlo attaccarsi in cottura.

Cuocerlo in modo convenzionale. Il riso per la preparazione alla cantonese deve essere cotto come quello per il sushi. Serve quindi una cuociriso o, volendo, un pentolino nel quale il riso dovrà essere messo a cuocere con dell’acqua. La pentola andrà coperta con il suo coperchio ed il riso dovrà cuocere una decina di minuti per poi essere lasciato altri dieci ad assorbire la sua acqua. Un procedimento che spesso si trova già spiegato nella confezione.

Scegliere ingredienti a caso. Alcuni ingredienti possono essere cambiati ma altri sono indispensabili per dare l’aspetto ed il sapore del riso alla cantonese. Va bene quindi optare per il prosciutto di tacchino al posto di quello di maiale ma non dovranno mai mancare i pisellini primavera e l’uovo. Inoltre, per dare un sentore di cucina cinese, non può mancare la buonissima salsa di soia. Ne basta davvero poca per fare la differenza ma non dovrebbe mai mancare nella preparazione.

Non saltare il riso. Infine, è importante ricordare che il riso alla cantonese va rigorosamente saltato nel Wok. Se non se ne ha uno si può optare per una padella grande e il più profonda possibile. L’importante è che non si rinunci mai a questo rituale finale. Perché è proprio questo tipo di cottura a fare la differenza e a rendere questo piatto buono come al ristorante cinese.

Appresi questi errori che la maggior parte delle persone fa di continuo, preparare un buon riso alla cantonese sarà indubbiamente semplice ed in grado di portare ad un risultato eccezionale.

In questo modo si potrà così contare su un piatto etnico da proporre spesso in famiglia e da mostrare con orgoglio ad amici e parenti. Un primo piatto che ovviamente è anche tra i più buoni da gustare durante il capodanno cinese.