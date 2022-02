Giovanna Civitillo è una showgirl e ballerina molto nota nel mondo dello spettacolo, soprattutto in quanto moglie di Amadeus. Ma vi ricordate com’era Giovanna Civitillo da giovane? Sempre meravigliosa!

Giovanna Civitillo è un volto noto della televisione italiana. Diventata famosa dopo la sua partecipazione a L’eredità nel ruolo di valletta di Amadeus, Giovanna ora si dedica prevalentemente alla famiglia creata con il noto presentatore. Ma ve la ricordate da giovane?

Com’era Giovanna Civitillo da giovane

Classe 1977, Giovanna Civitillo è sempre stata attratta dal mondo della danza e, ancora molto giovane, ha frequentato l’accademia di Arte e Spettacolo “Spazio Danza” di Rosa Varriale e Francesco Imperatore.

Giovanna ha iniziato la sua carriera televisiva nel lontano 1996, lavorando sia sui canali Mediaset che in Rai come ballerina e showgirl. Ha preso parte a programmi di successo come Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica in.

Ha conosciuto il futuro marito Amadeus nel 2002, quando è stata scelta come ballerina per il noto programma L’eredità. Nel corso della sua partecipazione al programma è stata inoltre attaccata da Lucia Annunziata a causa di alcuni stacchetti decisamente provocanti, ma la polemica ha avuto vita breve e Giovanna ha continuato a riscuotere un grande successo di pubblico.

Nel 2006, insieme al compagno Amadeus, ha fatto ritorno sulle reti Mediaset con il quiz 1 contro 100, trasmesso su Canale 5. Nonostante i suoi impegni televisivi, Giovanna non ha trascurato il mondo della danza, da sempre la sua più grande passione, aprendo diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl.

Ultimamente si è vista poco sul piccolo schermo, ma nella passata edizione di Sanremo ha condotto Primafestival, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci. Anche nell’edizione del noto festival della musica italiana di quest’anno ha avuto un ruolo rilevante nella scelta delle vallette da affiancare al conduttore Amadeus.