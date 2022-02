Probabilmente fai colazione come la Regina Elisabetta (e non lo sapevi!)

Si potrebbe immaginare che la colazione della Regina Elisabetta sia pomposa e ricchissima come si addice a una corte, ma non è affatto così!

Contrariamente ai suoi figli (maschi, soprattutto) la Regina Elisabetta è famosa per i suoi gusti semplici e poco chic, soprattutto quando si tratta di cucina.

Oltre ad avere gusti molto spartani, la Regina Elisabetta è una grande abitudinaria, quindi pare che faccia la stessa colazione da decenni.

Addirittura i marchi dei prodotti che la Regina predilige possono ormai definirsi fornitori ufficiali della Famiglia Reale.

Tutto questo naturalmente rende molto facile la vita del suo staff di cucina, che a quanto pare è felicissimo di lavorare per la Regina. Sua maestà infatti non si lamenta mai della qualità del cibo o di come è stato cucinato. In settant’anni di regno pare non abbia mai rimandato un piatto in cucina perché non le piaceva come le era stato servito.

Cosa mangia a colazione la Regina Elisabetta?

L’English Breakfast, cioè la colazione tipica della Gran Bretagna, è un concentrato di calorie e di grassi per nulla salutare.

Si compone precisamente di uova in padella all’occhio di bue, bacon ripassato in padella, pomodori, pane tostato e caffè.

Insomma, non esattamente il cibo adatto allo stomaco delicato di un’adorabile vecchina. La Regina Elisabetta infatti predilige fin dal mattino una dieta molto più sana.

Pare che da decenni a questa parte la Regina faccia colazione come milioni e milioni di persone in tutto il mondo, cioè con latte e cereali.

Ovviamente solo di una determinata marca di cereali e di quella marca solo due prodotti.

Per chi fosse curiosa di conoscere più dettagli, la marca in questione è la Kellog’s e la Regina gradisce unicamente i Corn Flakes, quelli classici (inventati per uno scopo ben preciso e assurdo) e i più moderni Special K nelle loro diverse varianti.

Dan Bitti, Breakfast Lead di Kellogg, ha dichiarato in passato: “Avere il sigillo di approvazione reale di Sua Maestà è una meravigliosa approvazione e siamo onorati che la regina continui ad iniziare la sua giornata con una ciotola di cereali Kellogg’s”.

A far piuttosto ridere è il fatto che “special K” non è solo il nome dei cereali Kellog’s, ma anche quello della Ketamina (nello slang di chi fa utilizzo di droghe).

Una volta conosciuto questo dettaglio immaginare la Regina che consuma “special K” ogni giorno appena sveglia fa un po’ impressione …

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!