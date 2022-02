Una Vita anticipazioni: un clamoroso ritorno ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Dalle trame spagnole capiremo tutta la verità su una delle famiglie più apprezzate di Acacias…Un ritorno clamoroso!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Bellita non è morta, il suo ritorno ad Acacias

Nelle nuove puntate di Una Vita, torneremo a parlare della controversa situazione che vede coinvolta Bellita. La cantante e moglie di Josè Miguel non è morta in Argentina e adesso scopriremo cosa le è successo davvero.

Secondo le anticipazioni sulle trame iberiche che arriveranno presto in Italia, Bellita farà chiarezza con tutto il quartiere di Acacias su ciò che le è davvero successo e sul motivo che l’ha spinta a simulare la sua morte.

Come ben sapete, la cantante è stata dichiarata morta da suo marito e, da quel momento in poi, non sono mancati i dubbi e i sospetti su quanto fosse accaduto, in primis la pettegola Susana non credeva minimamente a quanto accaduto arrivando persino a dubitare del marito Jose Miguel che, da quando è rientrato in quartiere, ha mostrato un atteggiamento molto cordiale nei confronti di Alodia.

Ben presto si scoprirà la verità dei fatti: Bellita è difatto viva! Per tutto questo tempo ha vissuto nascosta all’interno della sua stessa abitazione per un motivo ben preciso.

Durante la sua permanenza in Argentina dove ha dato il benvenuto a un nuovo membro nella famiglia di Cinta, Bellita è venuta a contatto con un fan troppo molesto e ossessivo che ha messo a repentaglio la sua vita.

Per tale motivazione la cantante ha preferito, in accordo con il marito e le autorità argentine e locali, di simulare la sua morte facendo credere a tutti di essere passata a miglior vita. Ha fatto perdere le sue tracce e ha preferito vivere gli ultimi mesi rinchiusa fra le mura di casa sua.

