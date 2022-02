Test delle Lettere | Quale novità hai bisogno di far entrare nella tua vita?

By

Tutti abbiamo bisogno di novità nella vita, e il test delle lettere ti farà mettere a fuoco quelle che desideri (anche se ancora non lo sai)!

Oggi le lettere sono cadute in disuso. Le nostre comunicazioni avvengono principalmente attraverso canali digitali e non più in forma cartacea. Chi nella vita ha ricevuto almeno una lettera personale, però, ricorda certamente l’emozione.

Una lettera cartacea non è soltanto una comunicazione di servizio, come un’email o un messaggio digitale. Al contrario, è un oggetto che rimane e che si trasforma in ricordo. È un oggetto tangibile che potrà essere riletto, toccato di nuovo, conservato di nuovo.

Una lettera però è anche un mezzo con cui la novità entra nella nostra vita. Che sia un biglietto di auguri, una lettera d’amore, un messaggio di scuse, una collezione di cartoline o di fotografie stampate, una lettera in piccola parte trasforma la nostra vita.

Per tutti questi motivi abbiamo scelto di utilizzare le lettere proprio come simbolo di tante novità che potrebbero entrare a far parte della tua vita.

Test delle Lettere

Per capire di quale piccola o grande novità avresti bisogno per migliorare la tua vita attuale ti basterà scegliere una lettera tra quelle che abbiamo proposto. Non riflettere eccessivamente su quello che ogni lettera potrebbe rappresentare. Cerca di scegliere in maniera istintiva, lasciandoti guidare più dalla spontaneità che dalla ragione.

1 – La lettera con sigillo

Una lettera con sigillo racchiude qualcosa di davvero importante. Ha un’aria di ufficialità e d’altri tempi, inoltre è davvero raro ricevere una lettera del genere al giorno d’oggi.

Se ha scelto questa lettera significa che ciò di cui senti maggiormente il bisogno nella tua vita è un cambiamento profondo e radicale. Molto probabilmente non ti senti soddisfatta di una certa parte della tua vita perché ti sembra che il tuo tempo e le tue energie vengano sprecate.

Vorresti cambiare lavoro, rompere la tua relazione per cominciarne un’altra? Anche se è difficile e costa molto sacrificio, è arrivato il momento di farlo. Solo così potrai cominciare un capitolo più appagante della tua vita.

2 – La lettera con il cuore

Com’è facile intuire, una lettera che contiene un enorme cuore rosso è relativa alla sfera sentimentale, quindi è una lettera d’amore.

Se hai scelto questa lettera significa che ciò che senti il bisogno di rivoluzionare nella tua vita sono le relazioni d’amore. Molte persone credono erroneamente che portare una ventata di novità in amore significhi per forza rompere una relazione.

Non è così. Novità significa anche far rifiorire una relazione che ha perso energia a causa della routine o della noia. Significa cominciare a dire alle persone che le amiamo oppure semplicemente troncare in maniera definitiva rapporti tossici.

Qualsiasi cosa significhi, quello che è certo è che c’è bisogno di rinnovamento nella tua vita emotiva!

3 – La lettera con disegni e cartoline

Una volta si spedivano e si collezionavano cartoline da tutto il mondo. Oggi questa abitudine è caduta ormai completamente in disuso.

Ricevere una lettera con fotografie, cartoline o disegni, è qualcosa di estremamente insolito e allo stesso tempo stimolante. Significa che da qualche parte nel mondo c’è una persona che pensa a noi e che vuole condividere con noi una piccola parte di un’esperienza (nel caso delle cartoline) o della propria creatività (nel caso dei disegni).

Se hai scelto questa lettera significa che hai bisogno di nuovi stimoli creativi e intellettuali. Probabilmente la vita di questo periodo per te è diventata monotona, piatta e poco entusiasmante. È sicuramente arrivato il momento di riscoprire i tuoi interessi oppure organizzare nuove esperienze.

Seguire un corso di cucina? Iscriversi in palestra? Leggere un nuovo libro? Imparare a dipingere? Sono tutte valide alternative! L’importante è non impigrirsi!

4 – La lettera dall’estero

Le lettere che vengono consegnate dall’estero spesso arrivano via aerea. La posta aerea si distingue dalle altre spedizioni per la caratteristica busta dai bordi colorati.

Se hai scelto questa lettera vuol dire che senti il bisogno di qualcosa di completamente inaspettato. Ricevere la classica lettera in cui uno zio d’America ti nomina unico erede della sua fortuna non sarebbe male, vero?

Purtroppo far entrare una novità del genere nella tua vita non è qualcosa direttamente sotto il tuo controllo, anzi. Non ti rimane che incrociare le dita e sperare che il destino, o il cielo, facciano entrare nella tua vita qualcosa di completamente inaspettato!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.