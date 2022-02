Test del Focus | Su cosa dovresti concentrarti per avere successo?

By

Per ottenere successo il successo è sempre necessario sfruttare al massimo uno dei nostri talenti: scopri su quale ti conviene puntare grazie al test del focus.

Si dice spesso “avere varie frecce al proprio arco”. Con quest’espressione si intende che ogni persona ha diversi punti di forza, diversi strumenti da utilizzare al momento del bisogno.

Proprio perché indubbiamente ognuno di noi ha molti talenti e molte capacità, non sempre è facile capire come utilizzarli al meglio.

Per esempio, una persona estremamente riflessiva, che fa della capacità di analisi il proprio punto di forza, tenderà a utilizzare molto spesso questo approccio. Al contrario, una persona estremamente impetuosa tenderà a utilizzare l’istinto e a volte l’aggressività per risolvere i problemi.

Male o bene che vada, l’importante è capire qual è il proprio punto di forza e utilizzarlo per fare in modo che si trasformi nel punto centrale della nostra strategia quando ci troviamo di fronte a conflitti, dubbi, scelte da prendere.

Test del Focus

Per capire qual è l’aspetto del tuo carattere da trasformare nel tuo focus per avere successo nella vita dovrai semplicemente osservare l’immagine per qualche istante e cogliere tutti gli elementi che la compongono. Dopo averlo fatto dovrai scegliere l’elemento che ti ha colpito di più la tua attenzione e leggere il profilo a cui è stato asociato.

1 – La Donna

La donna in piedi occupa la maggior parte dell’immagine. Il suo abito blu si staglia contro il cielo azzurro e fa “cadere la notte” sul paesaggio. Il suo viso ha un’espressione estremamente riflessiva e lei sembra essere assorta nei suoi pensieri.

Se hai scelto la donna significa che il tuo focus è la capacità di capire a fondo le cose e i legami che si instaurano tra loro.

Possiedi probabilmente una grande intelligenza analitica (quindi capisci facilmente quali sono gli aspetti principali di una questione e quali quelli secondari) e una grande intelligenza emotiva.

Grazie a quest’ultima sei in grado di comprendere sia le tue emozioni sia quelle di coloro che ti stanno intorno. Riesci anche a interagire positivamente con le emozioni altrui e a capire in che maniera puoi migliorarle.

Si può dire che tu abbia la chiave di tutti i cuori: devi solo utilizzarla il più spesso possibile.

2 – L’uomo

L’uomo che cammina su una corda è certamente una figura secondaria in questa composizione, ma attira lo sguardo per il fatto di apparire “del tutto fuori luogo”.

Dal momento che sta camminando su una corda sospesa nel vuoto, e lo sta facendo indossando degli abiti non esattamente comodi, questa figura rappresenta senza dubbio il coraggio e l’intraprendenza.

Uno dei connotati principali del tuo carattere è senza dubbio la capacità di andare sempre oltre e di gettarti a capofitto in imprese che potrebbero spaventare persone meno coraggiose. Questa capacità così rara, ma soprattutto questo grande coraggio dovrebbero essere sempre il focus intorno a cui organizzare tutte le tue azioni.

Spingiti oltre i limiti che gli altri non hanno il coraggio di superare, anche se a volta tu stessa hai paura. Anche se a volte cadrai, nella maggior parte dei casi sarai in grado di ottenere ciò che desideri.

3 – La Luna

La Luna si trova al centro dell’abito “notturno” della donna in blu. Si tratta di un dettaglio davvero molto piccolo ma che attira l’attenzione a causa del suo colore chiarissimo.

La Luna è un simbolo legato da sempre all’istinto, alla femminilità (il suo ciclo dura 28 giorni, come quello femminile), al mistero e alla magia.

Se è stata la Luna ad attirare la tua attenzione significa che il tuo focus è tutto nell’istinto. Hai una capacità innata di capire al volo le cose e le persone. Sei anche in grado di comprendere qual è il modo migliore per agire sulle une e sulle altre per ottenere ciò che devi o ciò che desideri.

A volte cerchi di ridimensionare il tuo istinto tentando di non fare affidamento soltanto su di esso perché credi che i pregiudizi vadano combattuti e l’istinto è fondamentalmente un creatore di pregiudizi. Per quanto combattere i giudizi affrettati e superficiali sia sacrosanto, fidati: il tuo istinto sbaglia molto raramente.

4 – La strada

La strada che si snoda attraverso la campagna traccia una sorta di percorso tracciato chiaramente e che sembra diretto letteralmente verso l’orizzonte.

Lungo la strada si cammina, cioè si compie una serie di piccoli passi che ci conducono alla meta. Simbolicamente, quindi, la strada rappresenta tutte le piccole decisioni da prendere e le piccole azioni da compiere prima di poter arrivare a conseguire un obiettivo.

Se hai scelto la strada significa che hai un grande talento nella pianificazione. Sei in grado di definire da dove stai partendo, dove vuoi arrivare e attraverso quale percorso.

Una volta definita la meta e tutti i passaggi necessari a raggiungerla niente può allontanarti dal tuo scopo. Continui a procedere rimanendo fedele al tuo piano originale, ma sai anche adeguarti perfettamente a tutti gli imprevisti che si presentano durante il percorso.

Non c’è alcun dubbio: la tua progettualità dovrebbe essere il tuo focus per il successo.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.