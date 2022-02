Cosa usi per prenderti cura del tuo viso? Scopriamo quanto sei arrogante!

By

Oggi vogliamo scoprire come gli altri ti percepiscono grazie al test dell’arroganza: qual è il tuo oggetto preferito per la tua beauty routine?

Sappiamo tutti quanto la skin care sia diventata una parte fondamentale della nostra vita: tra creme coreane, passaggi e step insostituibili e strumenti particolari ormai lavarsi il viso è un affare per scienziati!

Oggi abbiamo deciso di scoprire qualcosa in più su di te facendoti una domanda veramente semplice: qual è l’oggetto che preferisci nella tua routine di skin care?

Test dell’arroganza: dicci che oggetto per la skin care preferisci per scoprire quanto sei arrogante

Non credi che il modo in cui ti prendi cura del tuo viso possa rivelarci qualcosa di te?

Bene, allora il test dell’arroganza è qui per farti cambiare idea!

Nell’immagine qui sotto trovi quattro elementi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare quando si tratta di bellezza e cura del viso.

Noi vogliamo solo sapere qual è quello che ti piace o che usi di più! Riusciremo a scoprire quanto sei arrogante (o considerata tale) solo in base alla tua scelta.

Non ci credi? Allora proviamo subito il test dell’arroganza insieme: trovi qui sotto i responsi!

gua sha: più che arrogante possiamo dirti che se hai scelto la gua sha come elemento preferito della tua skin care, tu… vorresti essere arrogante!

Sei una persona decisamente in linea con i trend, che fa caso a quali sono gli ultimi ritrovati e che non fa seguire una vera e propria ricerca approfondita.

Sei molto alla moda e molto superficiale (su certi argomenti, ovviamente, mica su tutto!) e non hai paura di compiere scelte azzardate.

Vorresti essere più sfacciata di come sei ma possiamo assicurarti che agli altri piaci esattamente così: non ti sforzare troppo!

spazzola per il viso : sei una persona estremamente dolce e gentile , che non ha paura di mostrarsi tale.

Test dell’arroganza ? Con te non ha proprio effetto: sei una persona talmente carina che non potresti proprio essere considerata arrogante, veramente da nessuno!

La tua scelta denota un modo di fare che è estremamente empatico e comprensivo verso gli altri: e sì, lo abbiamo capito solo dal fatto che la spazzola per massaggiare il viso è il tuo elemento preferito !

Sai quello che vuoi e quello che ti serve e non hai di certo voglia (letteralmente e fisicamente) di sporcarti le mani!

Il rullo di giada è la scelta di tutte le persone che riescono ad essere decise senza risultare mai maleducate. Insomma, non possiamo far altro che farti i nostri complimenti!

patch morbide per il contorno occhi: se hai scelto questo elemento, possiamo dirti una cosa con certezza. Le persone non ti considerano arrogante proprio per niente e, con ogni probabilità, hanno… torto!

Dai, non offenderti: questa scelta, però, è spesso associata a persone che non vogliono assolutamente far sapere a nessuno che si prendono cura di sé stesse!

Cerchi di “fingere” che il tuo bel viso sia frutto solo della fortuna: in realtà, però, sei molto attenta a tutti i passaggi che puoi fare per assicurarti una bella pelle!

Le amiche che ti chiedono consiglio si sentono rispondere che, in realtà, la tua è tutta genetica: invece, sotto sotto, sai benissimo di essere particolarmente ferrata sulle questioni beauty!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.