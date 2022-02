Odiano le novità: sono i segni zodiacali più chiusi mentalmente!

Chissà se sei anche tu uno dei segni zodiacali più chiusi mentalmente? Scopriamo subito la classifica dei segni tradizionalisti!

Ok, va bene, va bene, lo sappiamo: essere tradizionalisti non vuol dire per forza indossare abiti dell’800, andare in giro con il corpetto e chiedere la mano in matrimonio di una persona che non avete mai visto prima.

Quello è, semplicemente, vivere direttamente in tutta un’altra epoca!

Oggi, invece, abbiamo usato lo spunto dei vestiti antichi e barocchi per scoprire qualcosa di molto più interessante.

Sei una persona chiusa mentalmente, che odia il cambiamento e che ha paura del nuovo? Lo scopriamo subito grazie al tuo segno zodiacale!

I segni zodiacali più tradizionalisti: scopri sei ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo

Dicci la verità: quanto credi di essere veramente entusiasta di provare cose nuove o di accogliere a braccia aperte novità e cambiamento?

Di certo non è facile per tutti essere sempre “sulla cresta dell’onda” e prendere, senza battere ciglio, qualsiasi cosa ci capiti per le mani.

Ci sono persone, però, che sono decisamente chiuse mentalmente: amano quello che conoscono e non vorrebbero cambiarlo per niente al mondo!

Non hanno stimoli o esigenze e, sinceramente, si stupiscono proprio che gli altri ne abbiano di loro!

Forza, scopriamo subito insieme quali sono i segni zodiacali più tradizionalisti: se non altro, saprete bene come comportarvi di fronte a loro!

Cancro: quinto posto

Se i Cancro potessero non cambiare niente della propria vita e vivere quasi congelati a metà in un attimo scelto da loro, possiamo assicurarvi una cosa: lo farebbero!

I Cancro sono persone abbastanza aperte mentalmente ma vittime anche di una pigrizia non indifferente.

Perché cambiare qualcosa, perché sforzarsi di pensare al nuovo quando basta talmente poco per vivere felici?

Generalmente i nati sotto il segno del Cancro tendono a portare il loro tradizionalismo avanti fino all’ultimo momento possibile…e poi si trovano con tanta strada da recuperare!

LEGGI ANCHE –> Ecco qual è il punto di forza del tuo segno zodiacale: sfruttalo a fondo!

Vergine: quarto posto

Ai nati sotto il segno della Vergine interessa veramente solo poter avere i propri casi e le proprie situazioni a posto.

Non pensano di certo al nuovo o alla novità che avanza: che se ne fanno?

La Vergine è un segno veramente molto tradizionalista perché non ha tempo per preoccuparsi delle esigenze altrui.

La sua vita è tutta un meccanismo ad orologeria che si muove con precisione millimetrica: non provate a cambiare neanche una virgola nella sua vita!

Bilancia: terzo posto

Ebbene sì, ai nati sotto il segno della Bilancia non piace proprio pensare fuori dagli schemi: strano vero?

Per quanto sembrino persone sempre pronte a divertirsi, eterni Peter Pan che amano i giovani e farebbero di tutto per stare al passo con loro, le Bilancia nascondono un forte senso tradizionalista che, prima o poi, sbuca sempre fuori!

Chiedete alla Bilancia quali sono i suoi obiettivi per il futuro: nel 90% dei casi vi risponderanno con una casa, una famiglia ed un lavoro stabile.

Niente di male in questo, sia chiaro! Ma sognano quello che vogliono tutti, facendo finta di essere inorriditi dal pensiero. Per questo, bruscamente, la Bilancia vi sembrerà “cambiare direzione”!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali non conoscono l’educazione: evitali a tutti i costi!

Aquario: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Aquario figurano nella nostra lista dei segni zodiacali più tradizionalisti per un unico motivo.

Lo sono e veramente tanto, anche! Gli Aquario, infatti, sono persone che faticano molto per mantenere uno status quo: gli piace e lo vogliono!

Agli Aquario importa riuscire a raggiungere un risultato che, spesso, si sono posti da piccoli.

Arrivati a quello, poi, qualsiasi modifica o nuova aggiunta gli sembra pericolosa e sinceramente inutile.

Perché dovrebbero barattare quello che hanno per il nuovo o per lo sconosciuto?

Agli Aquario sembra pura follia: loro sono per la tradizione e per il rispetto delle tradizioni e non vorrebbero mai essere messi di fronte al nuovo.

Diventano estremamente nervosi quando cercate di fargli cambiare le loro abitudini: fate attenzione!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali ti vogliono solo quando tu non li vuoi!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più tradizionalisti di tutto l’oroscopo

Cari Toro, inutile prendersela a morte per questo primo posto nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Sapete benissimo di odiare le novità e che qualsiasi proposta vi viene fatta trova il vostro più deciso diniego!

Siete persone che gli altri devono, costantemente ed incessantemente, convincere: può essere veramente stancante avere a che fare con voi!

I Toro, infatti, sono persone che farebbero sempre tutto uguale se potessero: perché cambiare un sistema “vincente“?

A loro discolpa (o, forse, ulteriore colpa) possiamo dire anche che i Toro, una volta che si sono lasciati a convincere a provare qualcosa di nuovo dopo innumerevoli tentativi, diventano i più grandi sostenitori di quella pratica.

Ecco, quindi, che tornano ad essere tradizionalisti con la nuova cosa che gli avete insegnato e si comportano come se l’avessero scoperta loro. Grr, che rabbia!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.