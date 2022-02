Crema o siero? Ecco come scegliere l’antirughe perfetto per la tua età

Scegliere il prodotto migliore per la nostra pelle non è semplice: meglio la crema antirughe o il siero? Tutto quello che c’è da sapere.

Le rughe del volto si formano a causa del deterioramento e rilassamento dei tessuti. In pratica, da un certo punto in poi le cellule della nostra pelle non si rinnovano velocemente come prima. I tessuti rimangono quindi costituiti da cellule vecchie e “stanche”.

Oltre al rilassamento e alla perdita di elasticità, la pelle registra anche un’alterazione della pigmentazione. In alcune zone del viso cominciano quindi a comparire lentiggini e macchie dell’età che aumentano in maniera considerevole con l’esposizione al sole.

Alcool e fumo, insieme a una dieta prima di vitamine e a una scarsa idratazione dell’organismo, velocizzano il processo di invecchiamento.

Tutte sappiamo che per rallentare la formazione delle rughe è necessario condurre una vita sana e, nello specifico:

dormire a sufficienza

bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno

mangiare frutta e verdura a ogni pasto per assicurare al nostro corpo tutte le vitamine necessarie

limitare il fumo e l’alcool

esporsi al sole soltanto con creme con un fattore di protezione appropriato.

Quale che sia lo stile di vita adottato, però, dai 25 anni in poi le rughe cominciano immancabilmente a formarsi. Fortunatamente però cominciano a essere evidenti solo una decina d’anni dopo.

Si può dire quindi che il momento ideale per cominciare a cercare l’antirughe perfetto è intorno ai 35 anni.

Come scegliere il prodotto antirughe più adatto alle esigenze della pelle?

In commercio esistono prodotti antirughe in varie formulazioni e consistenze. I più diffusi e apprezzati sono naturalmente le creme e i sieri antirughe. Questi prodotti contengono più o meno gli stessi ingredienti, ma la loro formulazione li rende molto diversi.

Cosa utilizzare dai 35 ai 45 anni?

Come accennato, dai 35 anni in poi le rughe cominciano a essere evidenti. Per questo motivo è strettamente necessario cominciare a trattarle a partire proprio da questa età.

L’ideale è scegliere una crema antirughe che contenga, possibilmente, anche un buon fattore di idratazione.

Purtroppo, infatti, in genere le donne bevono molto meno di quanto dovrebbero. Per questo motivo tendono ad avere spesso una pelle disidratata a cui vanno necessariamente restituite le giuste quantità di acqua.

Tra gli ingredienti più utili in assoluto per contrastare le prime rughe ci sono gli agenti antiossidanti come la vitamina E, che contribuiscono a rallentare in maniera significativa l’invecchiamento cellulare.

Le creme a base di acido ialuronico sono invece perfette per chi ha la pelle secca o, come si diceva prima, tende a bere piuttosto poco.

Vitamina A e Retinolo sono ingredienti praticamente indispensabili nella formulazione di creme antirughe per chi ha la necessità di rendere la pelle più tonica e rallentare il rilassamento.

Il migliore antirughe per le over 45

Rispetto alle creme antirughe, i sieri antirughe hanno una maggiore concentrazione di ingredienti attivi. Questo significa che risultano molto più efficaci rispetto alle creme e, quindi, sono più adatte a rispondere alle esigenze di pelli più mature e segnate dal tempo.

I sieri hanno anche la capacità di distendere le rughe di espressione più marcate, addolcendo i tratti che, invecchiando, appaiono necessariamente più appesantiti di quanto fossero in gioventù.

Chi ha la pelle molto chiara ma che è stata esposta al sole in maniera prolungata può dovrebbe considerare l’utilizzo di un siero antimacchia. Questi prodotti sono in grado di far scolorire progressivamente le macchie scure della pelle, restituendo all’incarnato un colorito più uniforme e più luminoso.