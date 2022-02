Il lavoro perfetto per il tuo segno zodiacale: sceglilo per essere felice!

Qual è il lavoro perfetto per il tuo segno zodiacale? Non preoccuparti, abbiamo noi la risposta: ecco il lavoro per te, segno per segno!

A chi non è capitato di sbattere (letteralmente o figurativamente) la testa contro il ripiano del tavolo a lavoro e chiedersi: “Ma io che cosa ci faccio qui?”.

A parte poche, fortunatissime persone quasi nessuno fa il proprio lavoro dei sogni ed anche quelli che lo fanno possono assicurarvelo: non è tutto rosa e fiori!

Dobbiamo ammettere, però, che a volte è difficile fare il lavoro dei sogni perché, semplicemente, il lavoro dei sogni non sappiamo mica qual è!

Non preoccuparti, però, abbiamo la soluzione: questa è la lista, segno per segno, dei lavori perfetti per te!

Il lavoro perfetto per ogni segno zodiacale: ecco che lavoro dovresti fare, segno per segno

Ti sei mai chiesto quale fosse il lavoro perfetto per te?

No, dai, non fare finta di no: sappiamo benissimo che te lo sei chiesto, anche se fai il tuo lavoro da anni ed anche molto bene!

Non ti preoccupare, è normale chiedersi quale sia il tipo di lavoro perfetto per noi: quasi nessuno ha la fortuna di “inciamparci” sopra!

Oggi, abbiamo deciso di rivelartelo grazie all’oroscopo: sei pronto a scoprire qual è il lavoro perfetto per ogni segno zodiacale?

Ariete: passione in ufficio

No, caro Ariete, non intendiamo dire che le tue relazioni romantiche potrebbero nascere in ufficio! Il tuo carattere a volte esplosivo e la tua precisione sono perfetti per rappresentare il ruolo di “testa calda” dell’ufficio.

Il lavoro perfetto per il segno zodiacale dell’Ariete è quello del sindacalista, del critico letterario o del responsabile delle risorse umane!

Toro: artista e produttivo

Anche se non sembra, i nati sotto il segno del Toro hanno un talento artistico molto sviluppato. Diciamo non sembra perché ne hanno anche un altro: quello riguardante il denaro e le amministrazioni!

Per il Toro, quindi, il lavoro perfetto sembra essere o quello in banca o quello di commerciante in arte, architetto o arredatore d’interni!

Gemelli: traduttore

Inutile girarci intorno: i Gemelli hanno il raro dono di riuscire a parlare praticamente con chiunque!

Cari Gemelli, sfruttate la vostra bravura con le lingue e con i linguaggi per viaggiare in tutto il mondo, anche solo con la mente!

Siete ottimi traduttori ma anche hostess e steward di volo! E se vi piace volare, potreste pensare di prendere un brevetto per pilotare l’aereo anche!

Cancro: il lavoro perfetto per il tuo segno zodiacale è l’artista

E sì, lo sappiamo: fare l’artista vuol dire veramente fare tutto e niente! I Cancro, però, hanno una sensibilità particolare che li porta ad essere in grado di incanalare emozioni universali in un linguaggio fruibile a tutti.

E non è proprio questa l’arte? Cari Cancro, date retta a noi: fate un tentativo come artisti!

LEGGI ANCHE –> La pietra che dovresti scegliere in base al tuo segno per avere fortuna

Leone: diplomatico

Che il Leone sia una persona in grado di comandare gli altri è innegabile. I nati sotto questo segno sono persone che hanno un vero e proprio modo di appropriarsi degli altri, affascinandoli a fondo! Quale ruolo migliore, quindi, se non quello di politico o di diplomatico? Cari Leone, pensateci bene: potreste veramente cambiare le cose!

Vergine: scienza ed arte insieme

Cari Vergine, avete mai pensato di fare i biologi? Bene, se la risposta è no è forse il caso di pensarci un attimo insieme.

Siete persone estremamente precise ma con anche una sensibilità veramente particolare: non c’è niente che non sia alla vostra portata!

La Vergine potrebbe pensare a tutti i lavoro di medicina, così come a quelli nell’ambito della scienza. La loro precisione è fondamentale per questi ruoli!

Bilancia: lavoratore con i più piccoli

Cara Bilancia, c’è poco da fare: il lavoro perfetto per te è quello con i più piccoli! Insieme a loro puoi scatenarti, sfogare tutte le tue energie ed entrare in piena connessione con i tuoi “clienti” bambini.

Il lavoro perfetto della Bilancia è quello fatto dal rapporto con i più piccoli: lavorare nel sociale od a scuola, come insegnanti o maestri, è perfetto per loro!

Scorpione: il lavoro perfetto per il tuo segno zodiacale è l’avvocato

Abbiamo una sola parola per te, caro Scorpione, ed è quella che sapevi già sarebbe arrivata: dovresti fare l’avvocato.

Non vuoi fare l’avvocato? Ci accontentiamo anche di giudice o notaio oppure direttore e responsabile di una grande azienda.

Caro Scorpione, sai bene anche tu che sei troppo ambizioso per fare un lavoro meno impegnativo!

LEGGI ANCHE –> Ogni segno zodiacale ha uno stile: ecco quale dovrebbe essere il tuo

Sagittario: attore o sceneggiatore

Il Sagittario ha bisogno di un lavoro che gli permetta di “nascondersi” dietro le sue responsabilità.

Ecco, quindi, che fare l’attore risulta perfetto per i nati sotto questo segno zodiacale. Cari Sagittario, vi concediamo anche la possibilità di fare gli sceneggiatori: inventare le storie, dopotutto, è un vostro grande talento!

Capricorno: banchieri o artisti puri

Il Capricorno ha due estremi che potrebbero sbocciare nel lavoro perfetto per lui: da un lato una cura maniacale del denaro, che lo rende un banchiere perfetto.

Dall’altro, il Capricorno sarebbe in grado di fare l’artista se solo ci si dedicasse anima e corpo! Quello che è certo è che non dovete frapporvi tra il Capricorno ed il suo lavoro: quando iniziano qualcosa, potete star certi che la portano a termine!

Aquario: a contatto con la natura

Gli Aquario sono persone che hanno bisogno di un contatto diretto con la natura: che si tratti di mare o di montagna, di campagna o di vivaio agli Aquario non potete veramente allontanarli dalla natura!

Cari Aquario, scegliete professioni che abbiano questo elemento: potete fare gli agricoltori, i biologi marini, i fiorai, i vivaisti o paesaggisti. La scelta è, potenzialmente, infinita!

LEGGI ANCHE –> Questi sono i segni a cui piace mettere a disagio gli altri: evitali!



Pesci: il lavoro perfetto per il tuo segno zodiacale è il curatore d’arte

Eh sì, cari Pesci, c’è un lavoro veramente perfetto per voi ed è quello dei curatori d’arte! Sappiamo che può sembrare strano (ed estremamente specifico) ma lavorare nel campo dell’arte, organizzare mostre ed eventi è veramente il vostro cammino!

Se l’arte non vi piace, potete pensare di “riciclarvi” con qualcosa che abbia a che fare con dei clienti particolari. Potreste fare gli psicologi o i terapeuti grazie alla vostra incredibile empatia!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.