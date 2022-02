Isabella Ricci torna a Uomini e Donne: l’affondo a Gemma Galgani

Isabella Ricci torna a Uomini e Donne per raccontare l’amore con Fabio Mantovani e lancia l’affondo a Gemma Galgani.

Isabella Ricci è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate della storia del programma. Arrivata in trasmissione nella scorsa stagione, ha conquistato subito la fiducia di Tina Cipollari scontrandosi spesso con Gemma Galgani. Tra Isabella e la dama storica del trono over ci sono state diverse discussioni.

Nel periodo precedente al suo addio, Isabella Ricci ha discusso spesso con Gemma Galgani. Le due dame si sono spesso scontrate avendo una visione dell’amore differente. Tornata in studio per condividere la propria felicità, Isabella ha lanciato una frecciatina alla dama di Torino.

Isabella Ricci contro Gemma Galgani a Uomini e Donne

Isabella e Fabio Mantovani che, dopo essersi innamorati a Uomini e Donne hanno lasciato la trasmissione per vivere la storia lontani dalle telecamere, hanno raccontato di essere molto felici e di trascorrere la maggior parte del tempo insieme. Durante il racconto, la Ricci non ha esitato a lanciare una frecciatina a Gemma dopo il commento di quest’ultima.

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le parole di Isabella e Fabio, Maria De Filippi ha lasciato la parola a Gemma che ha approfittato per chiarire un punto. “Isabella si è lamentata del fatto che io non abbia pianto quando ha lasciato il programma. Non l’ho fatto perchè in quel momento i nostri rapporti non erano tali da spendere una lacrime“, ha spiegato la Galgani.

LEGGI ANCHE —> Donatella Rettore ieri e oggi: ecco com’è cambiata negli anni

“Avresti potuto spendere una lacrime visto che le hai spese per tutti”, ha fatto notare Isabella. “Sarebbe stato ipocrita perchè in quel momento non andavamo molto d’accordo, ma sono contenta nel vedervi stare bene“, ha concluso Gemma.

Gemma e Isabella, dunque, non riescono a trovare un punto d’incontro. Anche il ritorno della Ricci nello studio di Uomini e Donne è stata l’occasione per una nuova discussione tra le dame che hanno animato la scorsa stagione e parte di quella attualmente in corso.