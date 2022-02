GF Vip, è guerra per la finale. Il gieffino scavalca tutti e conquista la vittoria

Al GF Vip è ormai guerra tra i concorrenti di Alfonso Signorini, che sognano a tutti i costi un posto in finale, ma ad avere la meglio è lui!

Il GF Vip questa settimana ha tenuto compagnia i fedeli telespettatori i canale 5, contrariamente a quanto sono stati abituati durante il corso di questi mesi, soltanto per un appuntamento e non doppio a causa della messa in onda del Festival di Sanremo, ma niente paura perchè il reality show di canale 5 tornerà come di consueto lunedì prossimo.

Per l’occasione è stato lanciato un televoto, ma non uno qualsiasi che decreterà chi deve abbandonare la casa più spiata d’Italia o il preferito del pubblico con l’arduo compito di condanna uno dei suoi compagni di viaggio, questa volta verrà eletto il primo finalista del GF Vip 6. L’attesa però è troppo lunga, così abbiamo scelto di lanciare un sondaggio sui nostri profili social in modo tale da scoprire quali sono le preferenze del pubblico in merito al primo finalista del reality show di successo di Alfonso Signorini.

Televoto finale GF Vip: arriva la svolta che cambia ogni cosa

Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è bene fare alcune importanti precisazioni riguardo il televoto della finale del Grande Fratello Vip. La prima è che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il parere in merito ai personaggi trattati. Inoltre, questo risultato, non ha alcuna valenza ai fini del gioco in quanto l’unico televoto che conta è quello ufficiale lanciato da Alfonso Signorini.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate in base ad una media di voti, sia positivi che negativi, ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Specificato questo, scopriamo subito le preferenze dei nostri lettori.

All’ultimo posto i nostri lettori, con una percentuale di voti abbastanza bassa, hanno posizionato Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, probabilmente a causa delle incomprensioni con gli altri concorrenti e per gli scivoloni compiuti negli scorsi mesi, non è riuscita a conquistare del tutto la fiducia del pubblico, ma il tutto potrebbe sempre cambiare.

Poco più in alto troviamo invece Delia Duran, che sta ottenendo un ottimo successo durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Tant’è che la scorsa settimana è perfino riuscita a battere Soleil Sorge, da sempre considerata la preferita dagli utenti del web. Al secondo posto invece c’è l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro che per la sua classe e compostezza si è fatta subito notare dal pubblico del piccolo schermo. Ad ottenere però il maggior numero di voti è stato Davide Silvestri, che per i nostri lettori merita di essere eletto come il primo finalista di quest’anno.

