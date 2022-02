Test del cacciatore di farfalle: sei più concreto o più sognatore?

Oggi vogliamo capire se, nella vita, riuscirai a portare a termine qualcosa o sognerai solo di farlo: ecco il test del cacciatore di farfalle!

Quante volte, nella vita, ti è capitato di sognare ad occhi aperti un futuro migliore del tuo attuale presente?

Inutile anche solo provare a contarle: tutti ci alziamo con la speranza che il futuro ci riservi sempre qualcosa di meglio, anche quando siamo felici di dove siamo!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità piuttosto anomalo. Scopriamo insieme se sei una persona con i piedi per terra o con la testa tra le nuvole grazie al nostro test di oggi.

Ehi, tranquillo: non c’è una risposta giusta o sbagliata! Scoprirai presto perché.

Test del cacciatore di farfalle: dicci cosa vedi in questo quadro per scoprire chi sei nel nostro test della personalità di oggi

Non è di certo la prima volta che usiamo un’opera di Vladimir Kush, uno dei pittori surrealisti più famosi forse al mondo, per uno dei nostri test della personalità.

Il motivo è presto detto: i suoi quadri sono perfetti per risvegliare e stimolare dei lati del nostro cervello, che non sono uguali per tutti!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di proporti questo quadro: vogliamo proprio sapere che cosa hai visto per primo nel disegno!

Hai tre opzioni tra cui scegliere: i girasoli sullo sfondo, la farfalla e l’uomo con il retino in procinto di catturarla.

Non preoccuparti di dare la risposta “giusta”: non esiste! Scopriamo subito se sei un sognatore oppure se ti piace rimanere con i piedi per terra!

hai visto prima i girasoli sullo sfondo: simboli della vita, della gioia e della letizia i girasoli giocano un ruolo decisamente strano nel test di cacciatore di farfalle.

Cosa sei, un sognatore od uno con i piedi per terra?

La risposta, se hai visto prima i girasoli, è che non sei né l’uno e né l’altro: che delusione, vero?

Beh, in realtà no! Il test del cacciatore di farfalle ci rivela che sei in realtà una persona perfettamente contenta e soddisfatta della sua vita.

Si tratta di un traguardo veramente importante! Magari questo non è vero sempre e ci saranno stati dei periodi in cui eri più triste o più felice.

Per ora, però, sappi che hai raggiunto una specie di pace dei sensi: sei contento di te e non vedi l’ora di poterti godere questo periodo per poi, ricaricato come sarai, affrontare le prossime sfide della tua vita!

hai visto prima l’uomo con il retino: più che un sognatore tu sei un vero e proprio cacciatore di sogni!

Il test del cacciatore di farfalle, infatti, ci ha appena svelato che tu sei la persona con i piedi per terra, concreto e sempre pronto all’azione.

Altro che girasole: quello che hai in mano è un retino e sei pronto a catturare la farfalla in men che non si dica!

Certo, questo vuol dire che tu desideri, ardentemente, di poter essere libero di sognare ma il test ci svela che quello che fai è proteggere dai sogni lo status quo.

Hai raggiunto un equilibrio e sai bene quanto sia difficile vivere di aria e fantasia; non hai intenzione di tornare indietro!

Niente di male in questo: sei una persona pratica, concreta, che ha tutto programmato (o quasi) nella vita. Ti piacerebbe essere libero di sognare ma, oggi, non ti è ancora possibile!

hai visto prima la farfalla: dai, su, lo sapevi benissimo che vedere la farfalla voleva dire essere dei veri e propri sognatori!

Questo elemento simboleggia sicuramente la libertà, i sogni e la ricerca della speranza e del coraggio ma porta con sé anche una connotazione negativa.

La fragilità e, soprattutto, l’inconsistenza della felicità che possono essere delle costanti nella tua vita!

Sei un vero sognatore, che non rinuncia ai suoi orizzonti dorati e che, soprattutto, non li scambia per qualcosa di grigio, banale e che hanno tutti gli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.