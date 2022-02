Questi sono i segni zodiacali che non prendono mai niente sul serio

Sei uno dei segni zodiacali che non prendono mai niente sul serio? Noi speriamo veramente di no: controlliamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi!

Ci sono persone alle quali non importa niente di cosa stia succedendo o quale sia la situazione che si trovano davanti.

Il motivo?

Si tratta di persone che non prendono assolutamente nulla sul serio e che sono praticamente impossibili da frequentare!

Cosa avrà a vedere questo con il tuo segno zodiacale? Che domande, praticamente tutto: scopriamo insieme quali sono i segni ai quali non si può dire veramente niente!

I segni zodiacali che non prendono niente sul serio: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo

Dicci la verità: potresti essere uno di quei segni zodiacali che non prende niente e nessuno sul serio?

Ti capita di ridere di fronte a situazioni serie o di minimizzare quando ferisci i sentimenti degli altri?

Sappiamo benissimo che non c’è quasi nessuno che si autodenuncerebbe qualora la risposta alle domande più su fosse sì e per questo motivo abbiamo pensato di proporti una classifica dell’oroscopo piuttosto particolare.

Pronto a scoprire se sei uno di quei segni zodiacali che non prende assolutamente mai niente sul serio?

Cancro: quinto posto

Una sorpresa al quinto posto della classifica di oggi: c’è il Cancro! Ma come, è mai possibile che il Cancro sia un segno che non prende mai niente sul serio?

La risposta, purtroppo per tutti quelli che conoscono i Cancro, è sì: o meglio, proviamo a dire “nì“.

I Cancro sono persone estremamente serie quando si tratta di questioni che sono importanti per loro. Se, però, non siete nella loto top five delle persone preferite e i Cancro possono sminuirvi, ignorarvi o farvi sentire piccoli così, potete star certi che i Cancro lo faranno. Poi scrolleranno le spalle quando glielo farete notare: va bene essere buoni e gentili con tutti ma non potete chiedergli di farvi da mamma se neanche vi conoscono!

Sagittario: quarto posto

Anche se i nati sotto il segno del Sagittario sono persone estremamente indipendenti, abituate a stare da sole e senza voglia di gettare le fondamenta per un rapporto serio, questo non vuol dire che siano asociali, anzi!

Sempre circondati da amici e pronti a fare festa, ai nati sotto il Sagittario è quasi impossibile prendere qualcosa sul serio.

Ma come, mettersi a pensare a cose “brutte” quando il mondo fuori è pieno di divertimenti?

Gemelli: terzo posto

Cari Gemelli, siamo sicuri che vi sareste aspettati una posizione più alta nella classifica dell’oroscopo di oggi, non è vero?

Sapete benissimo di essere persone che tendono a non puntare tutto su un solo “cavallo”, proprio per paura che possa succedere qualcosa e voi rimaniate con un pugno di mosche in mano.

I Gemelli sono un segno zodiacale che non prende quasi niente sul serio per questo motivo; sanno che, se si impegnano in qualcosa, poi dovranno affrontare le conseguenze tra cui anche la possibilità di perdere o rimanerci male.

Cari Gemelli: vi basterebbe semplicemente ammettere che ci tenete per vivere meglio!

Bilancia: secondo posto

Non potete veramente cercare aiuto dalla Bilancia quando questa è intenzionata a non prendere niente sul serio.

Ed ora, grazie alla nostra classifica dei segni zodiacali che non prendono niente sul serio, possiamo dirvelo: la Bilancia non prende quasi niente seriamente!

La Bilancia, infatti, è un segno che ha veramente troppa voglia di ridere, scherzare ed essere sempre felice.

Certo, potete farci dei discorsi seri ma solo se e quando decidono loro: non quando ne avete bisogno voi!

Impossibile cercare di far capire alla Bilancia che siete estremamente seri riguardo qualcosa: preferiscono ridere, scrollare le spalle e passare oltre!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non prendono niente sul serio

Cari Pesci, ci dispiace proprio dovervi dare questa corona ma sapete anche voi che tipo di atteggiamento avete nei confronti della vita.

Siete persone assolutamente gentili e carine ma, purtroppo, per voi è impossibile prendere alcunché sul serio!

Il fidanzato vuole lasciarvi? I Pesci fanno spallucce. Un’amica piange disperata? I Pesci se la ridono della grossa, pensando al prossimo cocktail da ordinare.

Non c’è niente da fare con voi, cari Pesci: non prendete veramente niente sul serio!

Diciamoci la verità: i Pesci non sono cattivi e neanche poco empatici (anzi, semmai il contrario). Semplicemente credono fermamente che non ci sia spazio, nella vita, per essere tristi o troppo seriosi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.