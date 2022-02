I look di Sanremo della seconda puntata del Festival! Via alle pagelle!

I look di Sanremo della seconda puntata del Festival sono stati apprezzati da tutti, o quasi. L’eleganza e lo stile sono stati protagonisti degli outfit al femminile sul palco dell’Ariston, nonostante qualche scivolone! Scopriamo le pagelle di Sanremo, targate CheDonna!

La prima puntata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è stata un successo, e non potevamo aspettarci diversamente dalla seconda. I cantanti della categoria Big si sono esibiti, portando sul palco dell’Ariston le loro canzoni, le loro emozioni e i propri look. Il conduttore Amadeus è stato serio e composto, meno leggero della prima puntata. Checco Zalone ha fatto sorridere tutto il pubblico, con i suoi sketch al limite del politically correct ricchi di morale anti perbenista. Laura Pausini ha cantato sul palco come ospite, insieme a Mika e ad Alessandro Cattelan, rivelandoci poi che saranno loro a condurre l’Eurovision Song Contest di questa edizione che si svolgerà in Italia. Ma la punta di diamante della serata è stata lei, Lorena Cesarini. Con la sua dolcezza, spontaneità e i suoi cambi look da sogno ha incantato tutto il teatro, nonché il pubblico a casa. Ma veniamo a noi: come sono stati i look di Sanremo della seconda puntata del Festival? Ecco a voi le pagelle di CheDonna!

Dopo Ornella Muti, madrina del Festival di Sanremo della prima puntata, abbiamo avuto il piacere di vedere Lorena Cesarini, una giovane attrice italiana che ha portato la sua storia e la propria emozione sul palco dell’Ariston.

Il suo monologo ha fatto commuovere tutti, e la sua presenza è stata il tocco di freschezza e spontaneità che ci voleva al Festival. Ma la cosa che ha colpito noi amanti del fashion è stata la quantità di cambi abiti da sogno di Lorena Cesarini!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli abiti indossati da Lorena Cesarini e dalle altre donne sul palco dell’Ariston!

I look di Sanremo della seconda puntata sono stati migliori della prima! Scopriamo i voti!

Il total black è stata la scelta di molte concorrenti: Arisa, Emma e l’ospite Laura Pausini hanno scelto per il look di Sanremo un classico total black!

Lorena Cesarini : la madrina della seconda puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha scelto ben 5 cambi look. Tutti diversi l’uno dall’altro ma tutti da sogno. Ha indossato 4 abiti elegantissimi firmati Maison Valentino , e uno più strong disegnato da Fabio Puglisi per Roberto Cavalli . Oro rosa scollatura a barca, paillettes beige e fiori corallo, un total black e un bordeaux con taglio cut-out per Maison Valentino , e un animalier per Roberto Cavalli . Voto complessivo? 9+.

: la madrina della seconda puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha scelto ben 5 cambi look. Tutti diversi l’uno dall’altro ma tutti da sogno. Ha indossato 4 abiti elegantissimi firmati , e uno più strong disegnato da per . Oro rosa scollatura a barca, paillettes beige e fiori corallo, un total black e un bordeaux con taglio cut-out per , e un animalier per . Voto complessivo? 9+. Laura Pausini : anche se non è in gara non potevamo non parlare del look di Sanremo di Laura Pausini, che ha scelto di indossare un abito lungo total black con maniche lunghe e inserti luminosi, firmato Versace . Voto 8. Abito bellissimo, ma mancava un tocco originale!

: anche se non è in gara non potevamo non parlare del look di Sanremo di Laura Pausini, che ha scelto di indossare un abito lungo total black con maniche lunghe e inserti luminosi, firmato . Voto 8. Abito bellissimo, ma mancava un tocco originale! Emma : anche per lei la scelta dell’abito per la prima serata è ricaduta sul total black. Un abito di velluto, con scollatura a cuore e manica a palloncino. Corpetto aderente e spacco vertiginoso da cui si intravedeva una calza a rete nera. Il total look è firmato Gucci , e per questo outfit Emma merita un 8 e mezzo!

: anche per lei la scelta dell’abito per la prima serata è ricaduta sul total black. Un abito di velluto, con scollatura a cuore e manica a palloncino. Corpetto aderente e spacco vertiginoso da cui si intravedeva una calza a rete nera. Il total look è firmato , e per questo outfit Emma merita un 8 e mezzo! Elisa: è attualmente la prima in classifica, non solo per la sua canzone ma anche per il look di Sanremo! Elisa Toffoli ha indossato un abito bianco griffato Maison Valentino che le ha conferito quel tocco di etereo che contraddistingue la sua voce e la sua persona. Capelli mossi da delle naturali beach waves e trucco nude con eyeliner grafico stilizzato bianco a dare un tocco glam. Perfetta. Voto 9 e mezzo.

LEGGI ANCHE-> Le pagelle di Sanremo! I look più IN e OUT della prima serata del Festival!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui look indossati dai Big e dagli ospiti per la seconda puntata del Festival di Sanremo!

Rimanete connessi per le ultime novità in fatto di moda, e non solo! Qui, su CheDonna!