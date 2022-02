Per Kate la monarchia cambierà tutto: nemmeno Filippo ci era riuscito

Per Kate Middleton la Regina è disposta a cambiare tutto: nei prossimi anni succederà qualcosa che Filippo non ottenne mai.

Segno dei tempi che stanno cambiando, ma segno anche che la monarchia è disposta a rimescolare le proprie carte per sopravvivere, la Corona punta tutto su Kate.

Quando Filippo di Grecia (poi diventato famoso con il titolo di Filippo Duca di Edimburgo) sposò la Principessa Elisabetta, non sapeva che sarebbe diventato il marito della Regina.

Militare orgoglioso, abituato al comando e assolutamente fiero della propria autorità, il Principe Filippo dovette cambiare completamente la sua vita dopo l’incoronazione.

Nella costituzione britannica, infatti, non esiste un ruolo definito per il consorte del monarca, a prescindere dal suo sesso.

Chi sposa il monarca non serve a nulla? Quasi. Il suo ruolo non è istituzionale, è più un ruolo personale, familiare e soprattutto tradizionale.

Bisogna ricordare infatti che nella maggior parte dei casi i Re d’Inghilterra sono stati maschi. Le loro mogli, abituate a stare nell’ombra per il solo fatto di essere donne, non avevano “bisogno” di un ruolo istituzionale e nessuno si era mai posto il problema.

Tutti però si resero conto dell’assurdità della situazione quando al Principe Filippo venne negato il titolo di Re.

Perché Kate diventerà Regina e Filippo non fu mai Re?

Il Principe Filippoo fu “condannato” a una vita da Principe Consorte, e fu addirittura il primo a inginocchiarsi davanti a sua moglie nel momento in cui Elisabetta venne incoronata.

Poggiando il ginocchio in terra, Filippo ammise davanti a tutti di essere inferiore a sua moglie a livello politico.

Negli anni seguenti Filippo dovette adattarsi a non avere alcun ruolo politico e, cercando di non sentirsi completamente inutile, si gettò anima e corpo in tutte le attività che lo appassionavano. Divenne Primo Presidente del WWF, istituì concorsi sportivi, si dedicò all’amministrazione diretta delle tenute di campagna della Corona, eccetera.

Oggi fortunatamente le cose sono cambiate, anche se non eccessivamente, e tutto cambierà per Kate.

Kate infatti molto probabilmente diventerà Regina Consorte, esattamente come la Regina Madre (madre di quella attuale) fu la Regina di Re Giorgio VI.

Perché Kate non dovrà assumere il ruolo di Principessa Consorte ma potrà aspirare a essere chiamata Regina?

Innanzitutto perché finalmente i tempi sono cambiati e non c’è più bisogno che le donne stiano “un passo indietro” rispetto agli uomini. In secondo luogo Kate Middleton è la donna più amata della Famiglia Reale dopo Sua Maestà la Regina.

Per questo motivo il popolo britannico non prenderebbe bene il suo “declassamento” a Principessa Consorte.

Le cose andrebbero diversamente per la povera Camilla Parker Bowles. Sposata con il futuro Re d’Inghilterra dal 2005, Camilla è partita in una posizione molto svantaggiata nella Famiglia Reale.

Tutti, infatti, direttamente o indirettamente, la incolpavano dell’infelicità di Lady Diana, quindi del divorzio da Carlo e della morte violenta della Principessa del Galles.

Per quasi 20 anni Camilla ha dovuto comportarsi in modo assolutamente impeccabile per guadagnarsi la stima dei suoi sudditi e degli altri componenti della Royal Family. Nonostante sia stata davvero perfetta però, i pregiudizi sono duri a morire. A causa della sua “scarsa” popolarità, Camilla potrebbe vedersi negato il titolo onorifico di Regina Consorte e potrebbe essere costretta ad accontentarsi di quello di Principessa Consorte, come fece il Principe Filippo.

Bisogna riconoscere però che Carlo è disposto a portare avanti qualsiasi battaglia pur di far riconoscere i meriti della donna che ama. Pare infatti che Carlo non accetterà la possibilità che Camilla sia chiamata “solo” Principessa. Come la prenderà il popolo? Non possiamo saperlo.

Bisogna dire però che (per una volta nella vita) la Regina Elisabetta ha deciso di sostenere la “candidatura” di Camilla a futura Regina d’Inghilterra con un’altissima onorificenza, la più alta che un monarca possa concedere. In questo modo, la strada di Camilla dovrebbe essere spianata … ma chissà!

