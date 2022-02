Coordinato di matrimonio: stile, colore e tema

Il conto alla rovescia che porta al giorno più bello, quello in cui gli sposi si scambiano il fatidico sì, è fatto di vari step e scadenze organizzative che servono a fare in modo che tutto fili liscio e sia il più scenografico possibile. Definire al meglio i dettagli delle nozze richiede metodo ma soprattutto impegno e quando si parla di coordinato di matrimonio si fa riferimento nello specifico alla suite grafica riguardante stile, colore e tema della festa. Ogni aspetto, grazie a questo passaggio, potrà essere messo in dialogo con gli altri e si otterrà una armonia di fondo che caratterizzerà il lieto evento.

Le partecipazioni di matrimonio

Il coordinato di matrimonio (o suite grafica), è composto di più elementi e al primo posto per ordine di importanza ci sono senza dubbio le partecipazioni di matrimonio. Si tratta del ‘biglietto da visita’ della festa, che dovrà offrire tutte le info utili per prendere parte alla cerimonia. Conterrà i nomi e (il più delle volte) i cognomi degli sposi, data e giorno delle nozze assieme all’orario, oltre ovviamente al luogo – e relativo indirizzo – in cui si svolgerà la cerimonia. Sempre più persone scelgono di progettare in autonomia questo documento di nozze così importante, ricorrendo alle piattaforme digitali che offrono il servizio (e che assicurano il massimo della personalizzazione).

Il tableau de mariage e dove posizionarlo

Altro elemento davvero iconico, che dovrà essere progettato a monte, è poi il tableau de mariage. Si tratta del tabellone (uno o più di uno) contenente l’indicazione schematica della disposizione degli ospiti ai vari tavoli per il ricevimento. E’ la mappa che aiuterà gli invitati a destreggiarsi nel salone ed è importante scegliere la zona giusta in cui posizionarlo. Non esiste una regola d’oro ma in generale sarà corretto allestire il tableau nell’area riservata agli aperitivi, in modo che sia ben visibile e al centro dell’attenzione di tutti. Sempre meglio scrivere sia il nome che il cognome degli invitati anche se spesso si opta per diminutivi o soltanto per il nome di battesimo.

Il menù, i coni di riso e altri dettagli: i trend 2022

Da coordinare con il tableau de mariage saranno anche il menù del pranzo o della cena, i coni di riso da offrire agli invitati in attesa dell’uscita della coppia di sposi oltre – ovviamente – alle bomboniere. Il coordinato di matrimonio, come detto, mette al centro stile, colore e tema. Il trend di quest’anno in fatto di palette di colori punta sulle nuances pastello e, in particolare, su giallo limone, rosa cipria, lilla, azzurro baby, verde chiaro e rosa pesca. Lo stile vintage è sempre molto apprezzato, poiché consente di spaziare tra atmosfere ora romantiche ora più votate agli stilemi classici ma sempre con una morbidezza di fondo. Cuori, fiori e ricami la faranno da padroni. Sul finire della festa gli ospiti saranno chiamati a lasciare un pensiero o una dedica sul guestbook, che dovrà essere intonato all’occasione così come dovranno esserlo anche i biglietti di ringraziamento da inviare agli ospiti. Sarà un modo per riconoscere di aver reso il giorno delle nozze ancora più memorabile.