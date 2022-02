Test delle Borse Trapuntate | Qual è la caratteristica che ti rende unica?

By

Con il test delle borse trapuntate cercheremo di individuare un tratto unico della tua personalità, quello che ti rende chi sei davvero!

Molti pensano (e gran parte di noi confermano!) che la borsa che preferiamo parla del nostro carattere. In realtà questo succede con gran parte degli accessori: tutti i “complementi” che scegliamo per il nostro look servono a definire meglio la nostra personalità.

Naturalmente compiamo moltissime scelte, soprattutto quando si tratta di inserire nel nostro guardaroba un esemplare dei capi o degli accessori di tendenza.

Quando tutte portano un determinato abito o una determinata borsa diventiamo ancora più attente nella scelta: perché? Perché il nostro desiderio inconscio è di affermare la nostra unicità anche mentre ci uniformiamo a una moda.

Ecco allora che capire come ci muoviamo nella scelta di un oggetto di gran moda può essere davvero indicativo. Ci fornisce molti indizi significativi sul nostro modo di vedere noi stesse e di costruire il nostro aspetto.

Test delle Borse Trapuntate

Per eseguire questo test hai due possibilità. La prima è scegliere la borsa più simile alla borsa trapuntata che già possiedi. La seconda invece consiste nello scegliere la borsa trapuntata che vorresti assolutamente acquistare.

1 – La borsa rossa con borchie

La borsa rossa con le borchie è sicuramente la più appariscente delle quattro che abbiamo proposto. Il rosso è per eccellenza il colore della passione e del fuoco.

Quelle che più spesso scelgono accessori di questo colore sono le donne forti e senza paura, che non hanno paura né di mettersi in gioco né di mostrarsi esattamente per quello che sono.

Se hai scelto questa borsa perché hai una insana passione per le borchie sappi che un tempo erano utilizzate come strumento di difesa. Grosse borchie di metallo venivano applicate sui portoni di legno per renderli più resistenti e le armature di cuoio degli antichi cavalieri presentavano borchie simili anche se ovviamente molto più piccole.

Questo significa che sei una donna forte anche nel difendersi, che conosce l’importanza del farsi rispettare in ogni occasione ma soprattutto in ogni ambito della propria vita.

2 – La borsa nera con applicazione gioiello

A rendere unica la borsa nera che abbiamo scelto è la grande applicazione gioiello che rappresenta due colombe unite in volo da una catena. In virtù di questa decorazione, la borsa che hai scelto può essere definita discreta ma unica nel suo genere.

Se è stata proprio questa la borsa che ha attirato la tua attenzione significa che, proprio come lei, sei una persona originale che rimane sempre fedele a se stessa.

Ciò che ti rende più felice è esprimere il tuo carattere e le tue potenzialità nella maniera più completa possibile. Questo non significa che tu voglia metterti in evidenza a tutti i costi o che tu voglia stare sempre al centro dell’attenzione.

A rendere davvero fantastico il tuo carattere è la capacità di metterti in evidenza senza importi all’attenzione di chi ti circonda. Sei sempre e assolutamente elegante.

3 – la borsa bianca sfumata

La borsa bianca sfumata nei toni del ghiaccio è probabilmente la più moderna tra quelle comprese nel test. A renderla diversa da tutte le altre è proprio un approccio originale al colore che, senza dubbio, è ciò che ti ha conquistata.

Se hai scelto questa borsa significa che sei una persona al passo con i tempi, in grado di guardare sempre alle cose da una prospettiva diversa e innovativa. Apprezzi tutto ciò che è tradizionale, ma pensi che “fermarsi” solo a quello che si è sempre fatto e si è sempre detto sia davvero limitante.

A renderti unica è la curiosità, l’inventiva e la voglia di scoprire cose nuove, anche (e forse soprattutto) nell’ambito della moda e dello stile in generale.

4 – La borsa color panna

Elegantissima e moderno allo stesso tempo, la borsa trapuntata color panna è senza dubbio la borsa più classica di tutte quelle che abbiamo proposto.

Si tratta di una borsa che riprende molto da vicino le caratteristiche delle borse di pelle che abbiamo sempre portato con orgoglio. A renderla particolare è il profilo particolare delle impunture, che anziché formare i classici rombi o quadrati creano dei grandi triangoli concentrici.

Se hai scelto questa borsa la tua caratteristica principale è l’armonia. Ti piace essere sempre in armonia con le persone che ti circondano ma anche con il contesto in cui ti trovi a vivere, a lavorare o semplicemente ad esprimerti.

Il tuo obiettivo è essere sempre perfettamente integrata con il contesto, evitando di creare momenti di imbarazzo, di disagio o addirittura di “rottura”. Sei la quintessenza dell’eleganza, dove con eleganza si intende la capacità di essere sempre gradevole e appropriata.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.