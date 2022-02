Test dell’Autostima | Quanto sei davvero sicura di te?

Con il test dell’autostima capiremo che rapporto hai davvero con te stessa: lasci che il mondo possa ferirti o hai una personalità forte?

Cosa significa autostima? Anche se questa parola viene utilizzata molto di frequente non si ha sempre un’idea precisa di cosa indichi. Si tratta della percezione del valore che si attribuisce a se stessi.

Chiedersi quanta autostima si abbia significa chiedersi qual è il valore che si attribuisce a se stessi come persone.

Com’è facile dedurre, più alto è il valore che attribuiamo a se stessi più alta sarà la lotta che porteremo avanti contro coloro che ci sminuiscono, che ci offendono, che ci impediscono di realizzarci pienamente come individui.

L’autostima si costruisce con il tempo ma si costruisce a partire dall’infanzia. Questo significa che è strettamente necessario fornire a tutti i bambini gli strumenti necessari per apprezzare i propri pregi e accettare senza troppa severità i propri difetti.

Per capire com’è strutturata la nostra autostima in un determinato momento della nostra vita si può utilizzare un metodo estremamente semplice: l’analisi dell’autorappresentazione.

Rispondere alla domanda “come ti vedi?” ti permetterà di capire quanto valore attribuisci a te stessa ma anche cosa potresti fare per incrementare questo valore un po’ ogni giorno.

Test dell’Autostima

Per eseguire questo test ti chiediamo di pensare alla te stessa dell’adolescenza. Se sei un’adolescente ti chiediamo ovviamente di pensare alla te stessa di oggi. Fatto questo dovrai osservare tutti i ritratti che ti proponiamo e scegliere quello con l’espressione più simile alla tua. Non dare importanza al colore dei capelli, alla forma del viso o delle labbra. Concentrati esclusivamente sul mood generale del ritratto, sulle sensazioni che ti comunica.

1 – La ragazza dai capelli blu

L’emozione trasmessa da questo ritratto non è positiva. Al contrario si ha l’impressione che la ragazza dai capelli blu sia piuttosto triste o, al massimo, persa nei propri pensieri.

Se hai scelto questo ritratto significa che non hai un’autostima forte. Molto probabilmente sei una persona estremamente sensibile che, nel corso degli anni, ha dovuto affrontare numerose delusioni.

Spesso chi viene ferito facilmente si costruisce una corazza protettiva. In alcuni casi può essere fatta di rabbia e di aggressività, mentre in alcuni altri può essere costituita da un crescente distacco dal mondo, da un’apatia all’interno della quale ci si sente al sicuro.

Anche se la tua espressione di ogni giorno non è quella della ragazza dai capelli blu hai probabilmente qualche problema di autostima. Spesso non ti senti adeguata alla società e non ti senti pronta ad affrontare il giudizio degli altri.

Fortunatamente l’autostima si allena come un muscolo, quindi ti proponiamo i nostri esercizi per l’autostima da fare con carta e penna!

2 – La ragazza dagli occhi chiusi

L’emozione che trasmette il ritratto della ragazza con gli occhi chiusi è di una glaciale indifferenza e, forse, anche un certo senso di superiorità.

Se hai scelto proprio questo ritratto significa che la tua autostima è forte e ben strutturata. Sai perfettamente che ogni persona ha un valore e sai anche perfettamente qual è il tuo.

Se qualcuno ti manca di rispetto gli volti le spalle senza degnarlo nemmeno di uno sguardo. Se qualcuno prova ad offenderti solo per farti del male, la sua opinione non ti scalfisce.

Non abbiamo consigli da darti in merito alla costruzione della tua autostima, perché è evidente che tu sia stata bravissima a costruirla da sola. Quello che ti consigliamo è di evitare di trasformarti in una persona arrogante e non in grado di ascoltare le opinioni degli altri.

3 – La ragazza con il dolcevita nero

La ragazza con il dolcevita nero è l’unica a guardare negli occhi l’osservatore. Ha uno sguardo acuto e un’espressione pensosa. L’emozione principale che trasmette è un senso di curiosità. Cosa sta pensando? Chi sta guardando?

Se hai scelto questo ritratto proprio per la capacità di “porre domande” a chi lo osserva significa che sei una persona che mette la propria autostima sempre in discussione.

Questo non significa che tu non abbia autostima o che, peggio ancora, la tua autostima sia debole. Significa che il tuo rapporto con te stessa e con il mondo è sempre in discussione. Hai il grande desiderio di metterti costantemente in gioco per crescere, e questo è sicuramente il tuo pregio maggiore!

Nessun consiglio per te, se non quello di mantenere questo atteggiamento mentale più a lungo possibile, senza perderlo con l’età.

4 – La ragazza con gli orecchini

La ragazza con gli orecchini è probabilmente la più affascinante tra le ragazze che abbiamo proposto in questi ritratti. I suoi grandi occhi magnetici ed espressivi sono sicuramente ciò che ti ha attratto di lei.

La sensazione che trasmette è una grande consapevolezza di sé. Se hai scelto questo ritratto probabilmente anche tu sei consapevole del tuo fascino, della tua personalità, dei pregi e difetti che possiedi.

Questo significa che possiedi una grande autostima e che sei in grado di trasformare questa autostima in fascino, riuscendo ad attrarre e legare gli altri. Sei una manipolatrice? Non necessariamente, ma potresti avere tutte le carte in regola per diventarlo.

Il consiglio che ti diamo è solo uno: utilizza sempre i tuoi talenti nella maniera migliore, per guidare e ispirare gli altri anziché manipolarli.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.