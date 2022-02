Attenzione ai segni filosofi: quando iniziano a parlare non la smettono più

Ebbene sì, esistono i segni zodiacali filosofi che non lo sono di certo tanto per dire! Scopri chi c’è nella classifica di oggi.

No, dimenticati quel tuo amico che ha deciso di iscriversi a Filosofia all’Università e che ancora deve dare gli esami integrativi per accedere all’insegnamento.

Niente di male nello scegliere una facoltà come Filosofia, ovviamente, ma quello di cui vogliamo parlare oggi è decisamente più complicato!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di farci sapere quali sono, secondo loro, i segni zodiacali capaci di discutere sul niente per ore e ore.

Ogni serata ed ogni piccola questione, con loro, può andare avanti per un anno intero: non è meglio sapere prima di chi si tratta?

I segni zodiacali filosofi: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo dei segni che non smettono mai di parlare

Dai, dicci la verità: conosci anche tu un vero e proprio “filosofo” che, oltre a saperti parlare di Kierkegaard, Socrate e Schopenhauer è in grado di… non smettere mai di parlare!

I “filosofi”, infatti, non sono solo quelle persone che ragionano dei massimi sistemi ma anche quelle persone che non rifiutano mai l’occasione di una lunghissima chiacchierata!

Scopriamo insieme se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Allora quanto parli e quanto discuti, veramente?

Ariete: quinto posto

Strano incontrare l’Ariete solo al quinto posto della nostra classifica, vero? Per fortuna oggi parliamo solo dei segni più filosofi e non, ad esempio, di quelli più polemici!

Un Ariete lasciato libero di parlare di quello che vuole è in grado di mandare avanti un monologo per ore ed ore.

Ancora di più: spesso all’Ariete non importa il vostro parere e voi siete lì ad ascoltarlo come mero riflesso della sua psiche!

All’Ariete serve principalmente la possibilità di parlare a ruota libera: e lo fa, eccome se lo fa!

LEGGI ANCHE –> La pietra che dovresti scegliere in base al tuo segno per avere fortuna

Leone: quarto posto

I nati sotto il segno del Leone possono filosofeggiare per ore riuscendo a parlare del niente in maniera veramente magistrale.

Invece di aprirsi sui loro sentimenti o su quello che provano, i Leone sono veramente molto bravi a rendere contorta qualsiasi conversazione!

Filosofi fin nel midollo, i Leone parlerebbero per ore anche se sempre e solo di argomenti futili.

Esattamente come ogni bravo filosofo, da queste disquisizioni apparentemente sciocche, i Leone sono in grado di tirare fuori tutta la loro etica, estetica e logica.

Incredibile, vero?

Toro: terzo posto

Per cortesia, non iniziate mai a parlare con un nato sotto il segno del Toro se non avete a disposizione tutto il pomeriggio libero.

Nati per filosofeggiare, i Toro sono persone in grado di parlare per ore anche… del niente!

Possono passare dal modo migliore con il quale lavarsi i capelli a che cosa c’è dopo la morte senza battere ciglio.

Per i Toro, dopotutto, la filosofia è un modo di essere e loro sono veramente molto filosofici: non “sfidateli“!

LEGGI ANCHE –> Ogni segno zodiacale ha uno stile: ecco quale dovrebbe essere il tuo

Scorpione: secondo posto

Inutile cercare di nasconderlo: ai nati sotto il segno dello Scorpione piace proprio parlare (e parlare e parlare e ancora parlare).

Non lo fanno di certo per sport o perché trovino gradevole esprimere i loro sentimenti: agli Scorpione piace argomentare!

Per quanto non si tratti di discussioni vere e proprie, i nati sotto il segno dello Scorpione non vedono l’ora di mettersi a disquisire a fondo ogni questione.

Sono in grado di spaccare il capello in non si sa quante parti e possono veramente farvi rimpiangere aver iniziato a parlare con loro!

Per lo Scorpione essere un filosofo vuol dire parlare a vanvera per ore: peccato che non sappia di essere così in alto nella classifica dei segni zodiacali più filosofi di tutto l’oroscopo!

LEGGI ANCHE –> Non li vedrete mai piangere: sono i segni zodiacali dal cuore di pietra

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali filosofi

I nati sotto il segno del Cancro si conquistano il primo posto nella nostra classifica di oggi per un motivo soltanto.

Non la smettono veramente mai di parlare!

Provate a polemizzare con un Cancro: non riuscirete assolutamente a spuntarla perché, esattamente come dei novelli Socrate, i Cancro sono in grado di farvi parlare per ore, fino a farvi convincere del contrario del vostro punto di partenza.

Vi sconsigliamo qualsiasi tipo di discussione con i nati sotto il segno del Cancro: sono in grado di andare avanti per ore, senza smettere mai.

In più, c’è anche un piccolo particolare: i Cancro, quasi sempre, riescono a farvi pensare che loro hanno ragione!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.