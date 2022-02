Morta Monica Vitti: la lunga malattia e l’annuncio straziante

Monica Vitti è stata una delle attrici simbolo della cultura italiana che purtroppo nelle scorse ore è venuta a mancare.

Monica Vitti è stata senza alcun dubbio una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Una delle poche che può essere definita realmente come un pilastro del nostro panorama culturale, che ha fatto fin da subito breccia nel cuore di migliaia dei suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante il corso di questi anni in cui da tempo ormai aveva scelto di non apparire più in pubblico.

Purtroppo l’attrice in queste ore ci ha lasciato, creando un grosso vuoto nel cuore di tutte quelle persone che durante il corso di questi anni hanno avuto modo di poterla conoscere non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello privato. Tant’è che viene ricordata con affetto da tutti i suoi cari.

Monica Vitti è morta a 90 anni e le cause della sua scomparsa risolvano anche il mistero che ha avvolto la sua assenza nel mondo dello spettacolo nostrano e internazionale da molti anni.

Le cause della morte di Monica Vitti: l’attrice più amata dagli italiani

Monica Vitti, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, è morta il 2 febbraio, proprio in queste ore. A pensare che proprio poche settimane fa, precisamente il 3 novembre, l’artista più amata dagli italiani aveva spento 90 candeline facendo ben sperare che forse poteva arrivare ancora più avanti nel suo percorso di vita. Purtroppo però il destino ha voluto diversamente per lei e ha scelto di portarla via con sé.

L’attrice era ormai malata da tempo, in quanto non si è mai fatto mistero che purtroppo durante il corso della sua vita l’è stata diagnosticata una forma di alzheimer e per questo motivo si è scelto di farle terminare la sua carriera. Basti pensare, infatti, che la sua ultima apparizione pubblica risale ad oltre 20 anni fa, quando venne invitata al Quirinale per ritirare il David Di Donatello.

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini star internazionale, ma ricordate com’era al debutto? Che trasformazione

Per questo motivo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, aveva scelto di ritirarsi dalle scene. A poco a poco aveva iniziato a perdere i suoi ricordi, che diventavano sempre più leggeri e distanti dal mondo reale, fino a perderli completamente. Tant’è che chi ha avuto modo di poterla incontrare in questi anni, ha ammesso che era ormai entrata in un mondo chiuso e solitario ben lontano da quello a cui amava approcciarsi.

Al suo fianco è sempre restato il marito Roberto Russo che non l’ha mai abbandonata nemmeno in questo momento così difficile per lei. Lui, fotografo di scena, si era subito innamorato di lei sul set e da quel momento non si sono mai più lasciati.

LEGGI ANCHE -> È stata una valletta giunonica di Sanremo: ecco cosa fa oggi

E’ morta Monia Vitti e il pubblico non poteva che ricordarla sui social come l’ha grande attrice che era e che è.