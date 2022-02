È stata una delle più grandi star degli anni Novanta, nonché una giunonica valletta di Sanremo. Richiestissima in TV e al cinema, ecco che cosa fa oggi.

È stata una vera diva del cinema e ha condiviso lo schermo con alcune delle più grandi star di Hollywood tra cui Arnold Schwarzenegger ed Eddie Murphy. Ma che cosa fa oggi?

Stiamo parlando, naturalmente, della splendida Brigitte Nielsen, l’attrice danese naturalizzata italiana nota per la sua bellezza statuaria (è alta ben 1.85 cm) e il suo look trasgressivo.

La sua fisicità le ha permesso di entrare nel mondo della moda quand’era ancora molto giovane. La bella Brigitte ha infatti sfilato per i più grandi marchi al mondo tra cui Gianni Versace, Giorgio Armani e Ferré, viaggiando spesso tra New York, Parigi e Milano.

Verso la metà degli anni 80 l’attore Arnold Schwarzenegger, rimasto folgorato dalla sua presenza scenica, l’ha scritturata per il film Yado, che però non ha ottenuto il successo sperato. In quegli anni ha inoltre iniziato una relazione Sylvester Stallone, con il quale ha recitato in Rocky IV e Cobra. I due si sono sposati nel 1985 ma hanno divorziato dopo solo due anni di matrimonio a seguito di alcuni scandali.

Nel 1987 La Nielsen ha debuttato come conduttrice televisiva in Italia al fianco di Pippo Baudo e Lorella Cuccarini nello show di Canale 5 Festival dove si è anche esibita con la sua canzone Everybody Tells a Story, prodotta da Giorgio Moroder.

In quegli anni è comparsa anche in Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II con Eddie Murphy, film che l’ha consacrata come icona sexy hollywoodiana.

Com’è oggi la valletta giunonica di Sanremo

Ultimamente Brigitte si è defilata dalla scena pubblica, preferendo dedicare più tempo alla sua famiglia. Dopotutto l’attrice ha ben cinque figli, l’ultimo dei quali nato nel 2018 quando Brigitte aveva 54 anni.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando ha partecipato come concorrente all’edizione tedesca de L’isola dei famosi, trasmesso su RTL. Sempre nel 2016 ha poi condotto per RTL II Wirt sucht Liebe, la versione tedesca de Il contadino cerca moglie.