Scopri in che fase della vita di coppia siete grazie a questo test!

Il test della fase della coppia ci svelerà a che punto sei con il tuo partner: non credevi esistessero delle tappe già precostruite, vero? E invece sì: scopriamole subito insieme.

Diciamoci la verità: quando una nuova storia d’amore nasce, sappiamo tutti che ci saranno delle fasi (fantastiche come sgradevoli) da attraversare.

Da giovani, quando siamo alle prime esperienze, ci sembrano assolutamente nuove ogni volta ma basta un poco di rodaggio per capire che, ahimè, ogni relazione anche quella più perfetta ha bisogno di tempo di assestamento.

Esistono quattro fasi nella vita di ogni coppia che tutti, chi prima e chi dopo, attraversiamo insieme al nostro partner.

Riuscire a riconoscerle è spesso fondamentale per evitare di lasciarsi tra urla, porte sbattute e fulmini che cascano dal cielo!

Il nostro test di oggi è pensato proprio per questo: sei pronta a capire in che fase siete?

Test della fase di coppia: dicci quale immagine ti attira di più e scopri in che fase della relazione sei

Lo sapevi che ogni coppia attraversa quattro fasi, uguali per tutte, nell’ambito della sua “vita”?

Ebbene sì, anche se pensi che tu ed il tuo partner siate unici e speciali (lo siete, non preoccuparti), possiamo assicurarti che almeno una cosa la fate uguale a tutti gli altri.

No, non fare subito la maliziosa! Parliamo delle fasi della relazione, che tutti passiamo e che sono fondamentali per consolidare il vostro rapporto!

Come vedi, nell’immagine sopra ti abbiamo dato la possibilità di scegliere tra quattro simboli.

Il test della fase della coppia ci e ti aiuterà a capire dove vi trovate e cosa potete aspettarvi dalla vostra coppia in questo momento!

Fai un profondo respiro, chiudi gli occhi e pensa alla vostra relazione: bene, ora apri gli occhi e scegli pure uno dei quattro simboli che ti abbiamo proposto.

Ecco in che fase siete!

edera nel vaso: hai scelto il vaso rovesciato dall’edera, che cresce senza nessun tipo di vincolo o legame.

Bene, siete nella fase della simbiosi: questa è la fase iniziale, quando tu ed il tuo partner siete veramente un tutt’uno!

I vostri amici vi vedono pochissimo e quando vi vedono sentono parlare solo del vostro partner: non ne possono già più!

Siete nella fase principale dell’innamoramento. Il partner vi sembra perfetto, non avete nessun dubbio sul fatto che starete insieme tutta la vita! La vita intima è alle stelle e camminate praticamente tre metri sopra il cielo!

LEGGI ANCHE –> Di che colore vedi il vestito? Finalmente ti sveliamo la verità a riguardo

un “particolare” yin & yang : questo tipo di simbolo, che ricorda quello del “male nel bene e bene nel male”, rappresenta un albero che cresce tra due colori diversi.

Siete nella fase della differenziazione !

In questo momento state riemergendo un poco dalla fase di simbiosi e, quindi, il nostro test della fase di coppia ci svela che vi state praticamente “ risvegliando “.

Siete di nuovo individui unici, invece che un “mostro” a due teste, e iniziate a vedere le prime “ crepe “.

Questa è una evoluzione naturale del rapporto che, però, spesso porta a crisi insanabili. Solo le coppie più forti riescono a superare questo primo, brusco, ritorno con la realtà! (Tenete duro!)

: questo tipo di simbolo, che ricorda quello del “male nel bene e bene nel male”, rappresenta un albero che cresce tra due colori diversi. Siete nella fase della ! In questo momento state riemergendo un poco dalla fase di simbiosi e, quindi, il nostro test della fase di coppia ci svela che vi state “ “. Siete di nuovo individui unici, invece che un “mostro” a due teste, e iniziate a le “ “. Questa è una evoluzione naturale del rapporto che, però, spesso porta a crisi insanabili. Solo le coppie più forti riescono a superare questo primo, brusco, ritorno con la realtà! (Tenete duro!) l’albero con le mani: se hai scelto l’albero che ha per foglie tante mani, adesso siete nella fase della differenziazione.

State andando verso un futuro luminoso ma dovete ancora trovare la quadra.

In questa fase sono frequenti le discussioni anche se, fortunatamente, non sbattete più la porta e non vi minacciate di finirla ogni cinque minuti!

Questa fase richiede una forza d’animo molto allenata, per poter veramente capire quali sono i tuoi difetti e quali sono i suoi.

Entrambi siete abbastanza disconnessi e volete quasi “prevalere“: solo chi riuscirà ad avere un confronto proficuo potrà sopravvivere come coppia!

LEGGI ANCHE –> Test delle paure nascoste: scegli uno di questi mostri per scoprire la tua

la mano intorno a cui cresce il fiore: finalmente avete raggiunto la fase che possiamo definire come più stabile.

Si tratta di quella di riavvicinamento o interdipendenza! Adesso che avete passato anni a conoscervi bene e a capire quali sono i vostri limiti reciproci, avete finalmente trovato anche il vostro equilibrio.

Sì, il tuo partner sarà sempre in grado di farti arrabbiare o continuerà a fare quella cosa che ti fa veramente impazzire.

Adesso, però, hai gli strumenti per capire ed analizzare al meglio queste situazioni ed hai comunque deciso che non porteranno ad una rottura.

Vi amate, a fondo, ma sapete anche stare da soli e prendervi i vostri spazi senza perdere la testa! Evviva!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.