Test della Prudenza | Ti definiresti una persona riflessiva o impulsiva?

Con il test della prudenza cercheremo di scoprire se sei una persona riflessiva oppure ti lasci condizionare dall’impulso del momento.

Secondo la convinzione comune i giovani sono impulsivi e gli adulti riflessivi, ma non si tratta affatto di una regola certa. Molti adulti mantengono un temperamento molto impulsivo anche se non se ne rendono conto!

Il motivo per cui è difficile analizzare le nostre azioni e i motivi che ci spingono a compierle è che siamo troppo coinvolti emotivamente per riuscire a essere oggettivi. Dato che la razionalità non ci sostiene, in questo caso è molto meglio permettere all’inconscio di esprimersi direttamente.

A livello inconscio, infatti, sappiamo sempre perfettamente quali sono i motivi che ci spingono a compiere determinate azioni e a fare determinate scelte. Anche il fatto che la nostra indole a un certo punto sia diventata più prudente o abbia mantenuta intatta la propria impulsività ha delle motivazioni che l’inconscio conosce molto bene.

Per far emergere la “verità emotiva” dall’inconscio la strada migliore è utilizzare immagini simboliche che siano in grado, cioè, di ispirare varie interpretazioni, tutte corrette e tutte accettabili. A seconda di quale vedrai emergere prima potrai capire qualcosa di più sulla tua personalità.

Test della Prudenza

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare per qualche secondo l’immagine che ti proponiamo. Mentre lo fai dovrai far caso a quale elemento hai notato prima o quale elemento dell’immagine ha colpito maggiormente la tua attenzione o la tua immaginazione. Dopo aver individuato il tuo elemento “preferito” basterà leggere il profilo corrispondente.

1 – Il pesce nell’aria

Quando si vuole indicare di essere in una situazione di disagio si dice “sentirsi un pesce fuor d’acqua”. Quello che hai scelto è, alla lettera, un pesce lontano dal suo elemento naturale.

Questo significa che sei una persona avventurosa, sempre pronta a raccogliere nuove sfide. Trovi stimolante ciò che è sconosciuto o ciò che non hai ancora provato, quindi ti lanci letteralmente in qualsiasi nuovo progetto.

Sei una persona estremamente impulsiva. La parola “prudenza” non rientra minimamente nel tuo vocabolario. Molto probabilmente questo atteggiamento ti porterà a compiere grandi imprese ma ti esporrà spesso anche al rischio di un disastro totale.

Cerca di ragionare prima di agire, di prevedere e programmare le tue mosse, di avere un piano di riserva se le cose dovessero andare male. La vita diventerà meno eccitante? Probabile, ma anche più sicura!

2 – La coda di pesce

La coda di pesce che spunta dalla conchiglia si trova nel punto più basso dell’immagine. Rappresenta solo una parte del corpo dell’animale al quale, quindi, “manca” qualcosa.

Se hai scelto questo elemento sei una persona fin troppo prudente, che tende a pensare e riflettere molto a lungo prima di compiere qualsiasi azione o portare avanti una qualsiasi scelta.

Per quanto sia vero che la prudenza è una qualità estremamente importante, che conduce a non commettere errori (o almeno a evitare i più disastrosi), la prudenza ha un risvolto negativo.

Spesso probabilmente finisci per “mettere la testa sotto la sabbia” ed evitare il cambiamento perché è più rassicurante. Cerca di uscire dalla tua zona di comfort, altrimenti sarà molto difficile evolvere come persona!

3 – La testa di pesce

La testa di pesce al centro dell’immagine è probabilmente la metà mancante alla coda. Anche se si tratta di un pesce rappresentato a metà, questo elemento non sembra incompleto come quello che abbiamo descritto al punto n.2.

Se hai scelto questo elemento significa che la tua parte razionale è predominante, ma in senso buono.

Significa che sei in grado di analizzare le situazioni in modo molto oggettivo e a scegliere di conseguenza come comportarti. Sei in grado di agire con impulsività ma anche dopo una lunga pianificazione, a seconda delle necessità del momento.

Sicuramente però sei più portata ad agire con prudenza piuttosto che con impulsività. Questo potrebbe tradursi in qualche “problema di ascolto” nei confronti delle tue necessità e dei tuoi desideri più profondi. Attenta a non incappare in questo errore!

4 – Il volto

Il volto di profilo è l’elemento centrale del dipinto e, sia per questo motivo, sia per il fatto che è dipinto nel colore dell’oro, rappresenta un prezioso equilibrio tra prudenza e impulsività.

Esattamente come si può intuire dall’espressione del viso, che appare serena e meditativa, chi è riuscito a raggiungere una perfetta combinazione tra l’istinto e la prudenza gode di una vita felice.

Sa che è importante ascoltare i propri istinti senza bloccarli, ma mediandoli attraverso l’utilizzo della razionalità e dell’intelligenza emotiva. Solo riuscendo a gestire i nostri istinti e a utilizzarli come spinta verso i nostro obiettivi riusciremo in tutte le imprese che ci prefiggiamo.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.