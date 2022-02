Ogni segno zodiacale ha uno stile: ecco quale dovrebbe essere il tuo

Scopriamo insieme lo stile di ogni segno zodiacale. Ecco come dovresti vestirti in base a quanto sei nato: sarai più chic o rock?

Che tu ci creda o meno, è indubbio che l’oroscopo può darci veramente molti aiuti nella vita di tutti i giorni.

Oggi, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci una mano ad individuare quale sia lo stile perfetto per ognuno di noi.

Come faranno a dircelo? Ma semplicemente in base al nostro segno zodiacale!

Sei pronta a scoprire se ti vesti come… l’oroscopo vorrebbe tu facessi?

Lo stile di ogni segno zodiacale: ecco quale stile dovresti scegliere in base all’oroscopo, segno per segno

Sei anche tu una persona (esattamente come chi scrive questo articolo) che ha l’armadio pieno di vestiti e non ha mai, proverbialmente, nulla da mettersi?

Se la risposta è sì, non preoccuparti: abbiamo la soluzione a portata di mano!

Quello che troverai qui, infatti, è lo stile di ogni segno zodiacale: per ogni segno abbiamo chiesto a stelle e pianeti quale dovrebbe essere lo stile nel vestire.

Che ne dici: ti va di vedere qual è il tuo?

Ariete: business

Ai nati sotto il segno dell’Ariete, l’oroscopo consiglia uno stile business. Bluse, longuette a vita alta, pantaloni da ufficio, tacchi e blazer importanti sono il vostro mondo e lì dovreste muovervi!

Lo stile degli Ariete è quello degli “adulti”: anche quando vi rilassate siete sempre e comunque impeccabili. Aborrite le tute e non ne avete neanche una nell’armadio!

Toro: comodo

Fate spazio ai re e alle regine delle tute! Capiamoci meglio: il Toro adora prepararsi e vestirsi bene e, quando esce per un evento in particolare, nessuno può essere suo pari!

Il 99% delle volte, però, il Toro ha uno stile prevalentemente comodo: che si tratti di uscire con gli amici o di andare a fare la spesa, lo vedrete sempre infagottato in ampi vestiti, con calzoni comodi e scarpe praticamente sfondate. I Toro non possono farci niente: è questo il loro stile!

Gemelli: stile libero

Ebbene sì, cari Gemelli, siete gli unici segni zodiacali a cui non siamo riusciti ad assegnare uno stile particolare.

Qual è il motivo? Semplice! I Gemelli possono sfoggiare veramente qualsiasi stile senza per questo perderci in fascino o sensualità!

Ai Gemelli sono concessi praticamente tutti gli stili possibili: tanto sarebbe impossibile obbligarli a sceglierne uno!

Cancro: lo stile del tuo segno zodiacale è vintage

Sappiamo benissimo che i Cancro hanno un vero e proprio affetto per le “cose”, anche se questo, ovviamente, può metterli veramente in crisi a volte.

Per i Cancro non c’è stile di vestiti più importante che quello del passato. Indossano capi che hanno una storia, anche personale, e sono bravissimi a prendere ispirazione dal passato. Non cercate di farli vestire futuristici: ai Cancro proprio non piace!

LEGGI ANCHE –> Sei una guerriera? Lo scopriamo subito con il tuo segno zodiacale

Leone: rock

Dalle paillette alle borchie, dai colori più scuri al rosa shocking: i Leone si possono vestire veramente come vogliono!

Lo stile che gli diamo, il rock, è semplicemente per sottolineare che non hanno assolutamente bisogno di sentire il parere degli altri. I Leone si vestono veramente come vogliono (e a volte, infatti, fanno delle scelte decisamente azzardate!).

Vergine: fashion forward

Lo stile della Vergine, spesso, è difficile da capire. Se non siete amanti della moda o della haute couture (non quella degl influencer, per capirci), allora non riuscirete a capire perché la Vergine si veste così.

Dopo qualche mese, però, vi ricorderete di loro e dei loro outfit e capirete perché come stile gli diamo il fashion forward. La Vergine non ha bisogno di aspettare per scoprire cosa deve fare!

Bilancia: patchwork

Quale stile migliore per la Bilancia se non quello patchwork? Tra macchie di colore, scritte sgargianti e capi dalle forme “particolari“, lo stile patchwork è esattamente quello che ci vuole per raggiungere il vostro obiettivo.

Essere, sempre e comunque, al centro dell’attenzione! Care Bilancia, non fate finta che non sia quello il vostro scopo nella vita!

Scorpione: lo stile del tuo segno zodiacale è elegante

Classico ma non troppo, sempre con il taglio giusto e con la forma perfetta per il proprio tipo di corporatura, lo Scorpione ha uno stile prevalentemente elegante.

Anche quando non hanno un soldo bucato nel portafoglio, i nati sotto questo segno appaiono sempre curatissimi e perfetti!

Cari Scorpione, se state cercando un’altra strada lasciate perdere: lo stile perfetto per voi è quello del lusso!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali ti vogliono solo quando tu non li vuoi!

Sagittario: classico

Camice bianche, colletti tondi, ballerine, scarpe stondate, foulard e cappotti lunghi. I nati sotto il segno del Sagittario sono dei veri e propri esemplari di stile classico!

Questo è lo stile che li rappresenta di più: senza passare mai di moda, infatti, il Sagittario non ha tempo per pensare agli ultimi trend del momento!

Vuole qualcosa che duri nel tempo: ecco perché il classico è lo stile perfetto per loro!

Capricorno: anticonformista

Che i nati sotto il segno del Capricorno siano persone fuori dalle righe lo avrete già capito. Abituati come sono a fare sempre di testa loro, i Capricorno sono persone che devono riflettere anche nel modo di vestire un vero e proprio distacco dagli altri.

Lo stile del Capricorno è sempre anticonformista! Osano con i colori, con le forme e usano capi ed accessori dell’altro sesso senza problemi!

Aquario: romantico

Potevate aspettarvi qualcosa di diverso, cari Aquario?

Sappiamo benissimo che non ne potete più di essere catalogati sempre e solo come teneri fiorellini di campo ma dobbiamo dirvelo.

Lo stile perfetto per voi è proprio quello romantico! Lunghi vestiti, cappelli a tesa larga, gioielli e collane “da bambine” sono perfette per voi!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali non conoscono l’educazione: evitali a tutti i costi!

Pesci: lo stile del tuo segno zodiacale è francese

Per quanto sia difficile definire “francese” un intero stile, sappiamo che i nati sotto il segno dei Pesci ci hanno già capito.

Andate oltre la maglietta a righe ed il pantalone pinocchietto per trovare corrispondenze di colori, cappelli particolari, uno stile sempre asciutto ma curatissimo!

Avete la stoffa (letteralmente) per dettare moda: chi meglio dei Pesci può fare il trend setter pur rimanendo nello stile di Parigi?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.