Smagliature addio: il metodo pazzesco per coprirle con il trucco

Stanca delle smagliature? Ecco il metodo formidabile per coprirle con il trucco in pochi minuti. Con questo escamotage dirai addio all’ansia da prova costume. Scopri tutto!

Con il passare del tempo la pelle cambia. Perde tono ed elasticità soprattutto in alcune zone critiche quali braccia, cosce, gambe, glutei e décolleté. Purtroppo anche il viso risente di questa metamorfosi inevitabile. Tutte noi, prima o poi, siamo chiamate alla grande sfida dell’accettazione. Piacersi, soprattutto dopo gli “anta”, è un’arte che necessita di nuove consapevolezze.

Accettare gli anni che passano non vuol dire, però, starsene con le mani in mano. Possiamo fare molto, ogni giorno, per migliorare l’aspetto della pelle. In tal senso, il primo passo da fare è seguire una corretta skincare routine.

Con gli anni, nel corpo, diminuisce la produzione di elastina e collagene. Risultato: grana irregolare, rughe e rilassamenti cutanei. Oltre a questi inestetismi temuti da quasi tutte le donne, ci sono anche la smagliature. Di solito compaiono a seguito di una rapida variazione del peso corporeo, soprattutto in gravidanza.

Ma possono manifestarsi anche come conseguenza di diete rapide e mal calibrate rispetto alle reali necessità nutrizionali dell’organismo. Dimagrire molto e subito non è mai una strategia vincente! Nel linguaggio comune le smagliature sono striscioline lievemente infossate e di colorito bianco-violaceo. Spesso compaiono anche sul seno, in fase di allattamento.

In commercio si trovano tanti prodotti, più o meno validi, per il trattamento delle smagliature. Quasi sempre i risultati non sono immediati! Ma, se vuoi che non si vedano, puoi nasconderle per qualche ora utilizzando il trucco.

SOS Smagliature: il metodo per coprirle con il trucco!

Nonostante ci siano vari rimedi contro le smagliature, dalle creme al bisturi passando per i consigli della nonna, può risultare davvero molto difficile eliminare le strie atrofiche. Inoltre, alcuni trattamenti sono molto costosi.

In attesa di mettere da parte una certa cifra per il chirurgo estetico oppure che la crema giusta faccia miracoli, puoi coprire le smagliature con il metodo del trucco. Non devi fare altro che utilizzare 3-4 prodotti che quasi tutte abbiamo nel beauty case. Il primo è il fondotinta!

Se vuoi nascondere per qualche ora le odiose strie su gambe, cosce, braccia e seno, devi utilizzare un fondotinta abbastanza coprente. In commercio se ne trovano alcuni specifici per cicatrici e smagliature. Per un risultato davvero ottimale dovresti utilizzare proprio uno di questi.

Il fondotinta che usi di solito per il make up viso non va bene perché tende a togliersi facilmente, soprattutto in spiaggia dopo aver fatto il bagno. Scegliere un prodotto a lunga tenuta è quindi fondamentale!

Una volta che hai sotto mano il fondotinta giusto, ecco come devi procedere:

Ammorbidisci la pelle – stendendo sulla zona interessata uno strato generoso di crema idratante. Lasciala assorbire bene; Stendi un po’ di correttore – sulla zona dove sono presenti le smagliature, utilizzando una spugnetta oppure un pennellino. Per un effetto più naturale, cerca di sfumare bene il prodotto; Passa un po’ di cipria traslucida – con un altro pennello, sull’intera zona delle smagliature. Devi riuscire a ricreare l’effetto di una pelle sana, con grana uniforme e compatta.

D’estate al mare, il tuo alleato prezioso per nascondere le smagliature è l’autoabbronzante. Questo prodotto è ideale per ridurre il distacco tra la pelle sana e il tessuto cicatriziale. Per applicarlo bene devi fare così:

LEGGI ANCHE -> Smagliature: ecco il super trattamento naturale che puoi preparare in casa!

Applica l’autoabbronzante – con un cotton fioc su ogni singola smagliatura; Lascia il prodotto in posa – per circa 15 minuti; Applica una velina – sulla zona interessata senza strofinare troppo; Pareggia il colore – applicando il giorbo dopo un po’ di autoabbronzante anche sulla pelle sana; Ripeti il trattamento – ogni 3-4 giorni.

LEGGI ANCHE -> Smagliature: i quattro rimedi naturali per eliminarle

Con questo metodo (anzi due!) potrai nascondere bene le odiatissime smagliature ogni volta che vuoi. Il risultato finale sarà a dir poco impeccabile. Dirai addio all’ansia da prova costume o al timore di indossare una maglia troppo scollata, per paura che possano vedersi le smagliature post allattamento. Ti sentirai più bella e sicura con questi piccoli escamotage!