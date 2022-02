Fortuna che esistono loro: ecco i segni zodiacali più beneducati

By

Pensi di essere uno dei cinque segni zodiacali più beneducati di tutto l’oroscopo? Ce lo dice la classifica di oggi dell’oroscopo: pronto a vedere dove ti posizioni?

Quante volte ti è capitato di gongolare e di congratularti con te stesso a causa della tua buona educazione?

Effettivamente, guardandoti in giro, c’è veramente da complimentarsi: i maleducati sono dappertutto ed i beneducati, purtroppo, sono sempre più rari!

Questo non toglie, però, che l’oroscopo è riuscito ad individuare quali sono i segni zodiacali che sono veramente educati alla perfezione.

Tu credi di essere in classifica, oggi?

I segni zodiacali più beneducati di tutto l’oroscopo: scopri se sei nella classifica di oggi

Quante volte tua mamma ti ha detto di non mettere i gomiti a tavola quando mangi? Tuo papà ti ha insegnato a tenere la porta aperta per gli altri, quando li vedi arrivare da lontano?

E che dire dei tuoi nonni, che magari ti hanno spiegato che puoi offrirti di aiutare una persona anziana in difficoltà?

Se pensi di essere una persona beneducata, buon per te. Al mondo ne abbiamo disperatamente bisogno ed è quindi fantastico che tu sappia cosa siano le buone maniere!

Ma, dobbiamo chiedertelo: sei sicuro che sei presente nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Abbiamo qui i cinque segni zodiacali più beneducati di tutti: che ne dici, controlliamo insieme dove ti posizioni?

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, è inutile che facciate quella faccia. Sappiamo che vi dispiace essere messi al quinto posto della classifica dei segni zodiacali più beneducati dell’oroscopo, perché pensate di meritare un posto più in alto.

C’è da dire che è vero: siete molto beneducati, a volte anche al limite. Vi preoccupate per il benessere di tutti e avete sempre un pensiero gentile per gli altri.

Diciamoci la verità, però: sotto sotto, soprattutto quando qualcuno vi ha fatto arrabbiare, potete essere veramente maleducati!

Ecco perché, seppur presenti in questa classifica, ve lo dobbiamo dire: vi meritate solo il quinto posto!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali non conoscono l’educazione: evitali a tutti i costi!

Toro: quarto posto

Anche per i nati sotto il segno del Toro c’è un posto molto basso. Sì, cari Toro, è vero che siete abbastanza educati ma è anche vero che potreste fare molto di più se solo voleste!

La vostra educazione è quasi sempre abbastanza una facciata: dura fino a quando gli altri non hanno avuto modo di conoscervi bene e allora sì che cambia tutto!

Il Toro è un segno che, spesso e volentieri, è maleducato senza neanche rendersene conto. Passa sopra i bisogni degli altri senza pensarci proprio e pensa particolarmente sempre a sé stesso. Può capitare che gli capiti di essere… beh, maleducato a tratti!

Leone: terzo posto

Dobbiamo assolutamente spezzare una lancia nei confronti dei nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, vi diciamo spesso che siete arroganti e concentrati solo su voi stessi ma ci dimentichiamo di sottolineare una cosa.

Siete veramente molto (ma molto) educati!

Ai nati sotto il segno del Leone non ci vuole tanto per risultare educatissimi: sono persone che sentono quasi prepotentemente il bisogno di essere pronti a comportarsi in società.

Qualche volta sbagliano ma il più delle volte i Leone sono dei veri e propri modelli di educazione!

LEGGI ANCHE –> Sei una guerriera? Lo scopriamo subito con il tuo segno zodiacale

Aquario: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Aquario lo sanno: praticamente non c’è quasi nessuno di più educato di loro!

E va bene, questa volta dobbiamo proprio ammetterlo: gli Aquario sono persone estremamente gentili, capaci soprattutto di comportarsi praticamente in qualsiasi situazione!

Un Aquario, infatti, è una persona quasi sempre molto in grado di distinguersi per le sue buone maniere.

Potete guardare a loro quando si tratta di capire quali siano le emozioni in una stanza o anche quale forchetta usare per prima a tavola.

Sembra che siano persone “troppo” gentili e, spesso, capita che gli Aquario vengano quasi presi in giro per le loro buone maniere e la loro buona creanza.

Impossibile (o quasi) batterli quando si tratta di educazione: anzi, se foste in competizione gli Aquario sarebbero così educati da darvi comunque la partita vinta!

LEGGI ANCHE –> Questi segni zodiacali ti vogliono solo quando tu non li vuoi!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più educati di tutto l’oroscopo

Infine, al primo posto della nostra classifica di oggi mettiamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Ebbene sì, cari Vergine, siete proprio voi il segno zodiacale più educato fra tutti!

Anche se la Vergine non è estranea a sporadiche manifestazioni di maleducazione (soprattutto se odia profondamente qualcuno), possiamo dirlo con certezza.

Non solo sono i più educati ma sono anche in grado di comportarsi sempre con buona creanza, poco importa dove si trovino!

Ai nati sotto il segno della Vergine importa tantissimo come vengono percepiti dagli altri ed hanno imparato piuttosto presto che la buona educazione è fondamentale per sfondare.

Ecco perché sono talmente educati: sanno che li giudicherete, prima o poi, per il loro modo di fare e vogliono essere inattaccabili!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.