Il Principe Andrea passerà 7 ore in tribunale negli USA? William disperato

Presentandosi in tribunale il Principe Andrea continuerebbe a fare danni irreparabili. È quello che pensa William (ma non è il solo).

Il Principe Andrea è il primo membro della famiglia reale britannica a essere letteralmente trascinato in tribunale. Se già questo non fosse grave, le accuse a suo carico rendono la cosa ancora più intollerabile per Elisabetta.

Come ormai è noto, secondo l’accusa il Principe Andrea avrebbe approfittato sessualmente di una ragazza minorenne nei primi anni 2000. La donna che oggi ha sporto denuncia è nota con il nome di Virginia Giuffre (dal cognome del marito, di origine italiana) e ha affermato di essere stata parte di un circolo di prostituzione.

A capo dell’organizzazione che ha portato ragazze giovanissime nelle mani di uomini facoltosi e privi di scrupoli c’era Jeffrey Epstein, miliardario americano che nel 2019 decise di togliersi la vita mentre si trovava in carcere.

Amico di moltissimi uomini potenti, tra cui il Principe Andrea, Jeffrey Epstein sapeva come “rendere felici” tutti i propri ospiti. Nelle sue ville, infatti, Epsteiin invitava ragazze giovanissime e molto belle che venivano “indotte” ad avere rapporti sessuali con uomini molto più grandi di loro.

Secondo quanto affermato da Andrea, la sua amicizia con Jeffrey Epstein era più una conoscenza piuttosto superficiale. Questa linea di difesa però è crollata molto velocemente. In particolare è diventata poco credibile nel momento in cui l’accusa ha esibito una fotografia in cui Andrea e Virginia posavano abbracciati. I due si trovavano proprio in una delle ville di Epstein.

Il processo contro Andrea minaccia di essere un disastro. Eppure Andrea ha deciso di affrontarlo nella maniera più sconveniente possibile.

Andrea vuole andare in tribunale davanti a una giuria: William è furioso

Anche se l’erede al trono è suo padre Carlo, il Principe William è considerato da tutti il vero futuro della monarchia inglese. Per questo motivo la Regina tiene molto in considerazione il suo parere.

Pare sia stato proprio William (perfettamente d’accordo con il padre, tra l’altro) a far presente alla Regina la necessità di liberarsi di Andrea.

LEGGI ANCHE -> Ha deciso tutto lui? C’è William dietro la caduta del Principe Andrea

Andrea è stato quindi estromesso dalla famiglia reale e gli sono stati tolti tutti gli incarichi istituzionali. Rimane soltanto Principe, poiché lo è per diritto di nascita, e Duca di York, altro titolo che gli apparterrà fino alla morte.

Oltre a mantenere dei semplici titoli, però, Andrea non gode più dei benefici dell’essere un Royal. Attualmente è anche in difficoltà economiche ed è stato costretto a fare un’umiliante rinuncia.

Tutto questo sta avvenendo proprio nell’anno in cui la Regina festeggerà il suo Giubileo di Platino, cioè i suoi “primi” 70 anni di regno.

Com’è ovvio che sia il Regno Unito sta preparando festeggiamenti grandiosi che rimarranno nella storia del Paese. Del resto, nella follia politica, sanitaria e sociale che l’Inghilterra ha attraversato, la Regina è rimasta l’unica certezza a cui aggrapparsi. Grati per il suo enorme lavoro e addolorati per la morte del Principe Filippo, i sudditi di Elisabetta vorrebbero festeggiarla senza pensieri.

Pare invece che l’atmosfera del Giubileo sarà rovinata proprio da Andrea. Piuttosto che tentare di archiviare il caso il più velocemente possibile, magari accettando di buon grado anche di essere riconosciuto colpevole, Andrea combatterà.

Il Duca vuole provare la propria innocenza a ogni costo e ha addirittura “proibito” ai suoi avvocati di andare in vacanza in occasione del Natale. Da tutto l’inverno Andrea sta preparando la propria difesa e avrebbe chiesto un processo dinanzi a una giuria popolare.

Nei tribunali americani è infatti prevista la presenza di una giuria formata da semplici cittadini che hanno il compito di esprimere il proprio parere per supportare il giudice nella presa della sua decisione.

Andrea crede di poter “lavorare” sulla giuria portandola dalla propria parte e, per questo motivo, è disposto anche a rispondere a decine di domande sulla sua sconveniente relazione con il pedofilo Epstein.

William è assolutamente furioso per la decisione dello zio e pare sia deciso a dissuaderlo in ogni modo. Ma perché tutta questa avversione contro la giustizia americana?

Ciò che spaventa maggiormente William e Carlo sono i dettagli che emergeranno dall’interrogatorio di Andrea. La stampa si aggrapperà letteralmente ad ogni informazione e tenterà in ogni modo di costruire uno scandalo su ogni affermazione del Principe.

Ne vale la pena? Secondo William e Carlo assolutamente no. Quel processo potrebbe letteralmente far affondare la monarchia, che oggi si regge solo sul carisma della Regina Elisabetta.

Morta la donna che tutto il mondo rispetta, cosa sarà dell’Inghilterra? I Repubblicani sono sempre in agguato, e William vorrebbe in tutti i modi proteggere la famiglia fino a mettere anche suo figlio sul trono di re Edoardo, dove vengono incoronati tutti i Re inglesi.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!