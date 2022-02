Gf Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli spendide in nero

Trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 archiviata e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli splendide entrambe in nero.

Altra “puntatona” quella andata in onda ieri sera dagli studi di Cinecittà, che ancora una volta ha lasciato tutti di sorpresa. Per la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6, infatti non sono mancati i colpi di scena.

Una delle ultime entrate nella casa, ma che ha già fatto parlare molto di sé nel corso di questi mesi, ha praticamente stravinto al televoto contro i veterani Soleil e Giucas Casella. Stiamo parlando di Delia Duran, moglie di Alex Belli, al centro delle vicende per il triangolo che si è venuto a creare durante la permanenza dell’attore nella casa.

Ma come sempre quello di cui vogliamo parlare in questa sede è il look delle due opinioniste. Per l’evento di ieri sera le due bionde che affiancano il conduttore Alfonso Signorini hanno scelto un look in total black ed entrambe erano davvero splendide. Scopriamo allora cosa hanno indossato Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in total look nero

Un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 si è conclusa lasciando di stucco molti telespettatori. Tutti in grande spolvero per la trentanovesima puntata ma in particolare i nostri occhi si sono soffermati ancora una volta sulle due opinioniste.

Cosa indossavano per l’occasione Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Ieri sera hanno scelto entrambe di sfoggiare un total look in nero. L’ex gieffina in particolare ha indossato un abito in lurex lungo mentre la moglie di Bonolis ha optato per il corto. Ma scopriamo di più.

Andando a scandagliare nel dettaglio il look di Adriana Volpe, abbiamo scoperto che l’abito che ha indossato per la 39esima puntata è del brand Sadey with Love un marchio italiano per una donna contemporanea e dalle innumerevoli sfaccettature.

L’abito indossata dalla bella Adriana in color nero ha un tessuto impreziosito da paillettes per un effetto scintillante. Lungo ma aperto davanti così da lasciare le gambe in vista. Ai piedi, per completare l’outfit, la conduttrice indossava un paio di decolleté in pelle nere con tacco a stiletto. I capelli sciolti e mossi a impreziosire il bel viso dell’opinionista.

Passiamo ora all’outfit di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha indossato un abito a longuette tutto ricamato, con una sottoveste chiara così da creare un contrasto nei punti traforati.

L’abito è del marchio Hebe Studio, un brand 100% Made in Italy. Ai piedi la Bruganelli indossava come sempre un delle calzature a marchio Casadei. In particolare un paio di decolleté in suede nere. I gioielli preziosi invece sono a firma Chanel.

Anche per la Bruganelli stasera capelli sciolti ma leggermente tirati indietro da una parte così da lasciare scoperto il volto.

Non resta allora che attendere la puntata di venerdì prossimo per scoprire le sorprese che il Grande Fratello Vip 6 ci riserva ma anche per vedere i prossimi outfit delle due opinioniste.