Ecco il regalo sexy da fare a San Valentino al tuo partner

Cosa puoi regalare di sexy al tuo partner a San Valentino? Non ti scervellare: abbiamo qualche idea, non scontata, per te!

Va bene, va bene: a San Valentino manca ancora poco ma se devi pensare ad un regalo, comprarlo, farlo arrivare a casa e valutare se vada bene… forse il tempo inizia già a stringere!

Oggi abbiamo deciso di valutare insieme a te qualche idea che sia abbastanza piccante per trasformare la serata di San Valentino in qualcosa che valga veramente la pena celebrare.

Sì, va bene la cena fuori ma dopo che succede? Vi infilate il pigiama di pile e vi mettete a dormire schiena contro schiena? Noi non crediamo proprio!

Cosa regalare di sexy a San Valentino al tuo partner: ecco la lista di idee non scontate per una notte di passione

Con l’arrivo di Febbraio, arriva anche la celebrazione della “festa degli innamorati” più famosa del mondo.

San Valentino!

Se si sprecano cioccolatini, rose rosse e prenotazioni in ristoranti affollatissimi oltre che un cospicuo numero di gioielli, gioiellini, diamanti e pendenti in pochi pensano all’effettivo dopo serata.

Cosa farete finito di andare a cena e di scambiarvi i regali? Tisana sul divano e una puntata della vostra serie TV, che non riuscirete a finire perché siete troppo stanchi?

Non c’è niente di male in questo ma noi, oggi, abbiamo pensato di prepararti dicendoti cosa regalare di sexy a San Valentino al tuo compagno.

Giusto qualche idea per movimentare la situazione e, magari, passare un San Valentino decisamente bollente, nonostante le temperature!

sex toys…a distanza : ebbene sì, il primo suggerimento è quello di un aiuto “ elettrico ” per la vostra coppia.

Non pensate, però, che i sex toys siano qualcosa di standardizzato, rumoroso e impossibile da usare insieme!

Esistono numerose varianti tra cui quella che ti consigliamo noi: un paio di mutandine “ vibranti ” che si possono comandare a distanza e che non fanno assolutamente rumore!

Potrai indossarle prima di andare a cena e lasciare che sia il tuo partner a gestire quanto e come farti tremare di piacere . Un bel modo di iniziare i preliminari, non trovi?

Pensa ai gusti del tuo fidanzato: generalmente, quando parliamo di capi intimi, i gusti del partner possono rasentare l’orrido.

Tutine intere tutte ricamate con “buchi” al punto giusto, fantasie a forma di drago, calze a rete scomodissime e chi più ne ha più ne metta.

Bene, per questo San Valentino il tuo compito è comprare il pezzo che sai che lo farà impazzire ed indossarlo sotto i vestiti. Rivela il tuo outfit solo a metà della cena o della giornata: è un regalo che indossi tu ma, in realtà, lo stai facendo per lui!

kit per il (soft) bondage : avete sempre parlato di provare il bondage ma non sapete proprio da dove iniziare?

Comprate un kit!

Ce ne sono moltissimi in commercio che hanno una fornitura abbastanza “ standard “: manette , fascia di seta, corda , piccolo frustino , morsetti , maschere e così via.

Questo è un ottimo regalo per iniziare a giocare insieme usando degli strumenti che non siano

Questo tipo di capi sono quelli perfetti per ritrovare la sensualità che credevi sopita!

I copri capezzoli sono un buon modo per stuzzicare il tuo partner senza praticamente dover fare niente ed un reggicalze abbinato può cambiare tutta la vostra serata.

Ancora qui? Correte subito a vedere quali sono quelli che vi piacciono di più online!

