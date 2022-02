Anticipazioni Una Vita: paura per Lolita, poi la clamorosa svolta

Una Vita anticipazioni. Le trame spagnole della soap ci svelano che Lolita sta male. Grande paura nei suoi confronti. Ecco cosa succederà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap operaracconta le vicende appassionanti delle famiglieFamiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Lolita in fin di vita

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a una grande paura per la condizione di salute di Lolita. La donna è prossima alla morte…

Nel corso delle prossime puntate in onda in Italia la giovane Lolita sembrerà ad un passo dalla morte. La donna, sarà affetta da una rara malattia incurabile per l’epoca.

Ma ciononostante, Antonito, disperato all’idea di perdere la moglie, cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione.

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già che per i Palacios non sta certamente passando un bel periodo. Soprattutto per Lolita, la donna sta lottando con una malattia incurabile e allo stesso momento è stata vittima del tradimento del marito con la messicana Natalia. Un vero e proprio incubo.

Lolita sembrerà essere ormai rassegnata all’idea di dover morire, tanto che chiederà a Natalia di stare accanto ad Antonito quando lei non ci sarà più. Antonito invece, non si darà per vinto e riuscirà a mettersi in contatto con il premio nobel Ramón y Cajal. Il luminare non darà molte speranze a Palacios, ma deciderà di sottoporre Lolita ad una cura sperimentale.

In una delle tante ricerche di Antonito, il deputato troverà un luminare della medicina disposto a curare Lolita con una cura sperimentale e che darà i suoi frutti. Lolita si risveglierà nel letto di ospedale e tutti capiranno che finalmente sarà guarita.