Test delle Preoccupazioni | Cosa sta bloccando la tua mente e la tua vita?

Spesso nella nostra vita ci sentiamo e privi di energie: con il test delle preoccupazioni scoprirai cosa ti sta bloccando.

In realtà potrebbe sembrare una domanda molto semplice: tutti siamo sempre perfettamente consapevoli di cosa occupa la nostra mente in un determinato periodo.

Il problema però non è ciò che le persone sanno, ma ciò di cui a livello mentale ed emotivo non si rendono conto. Per questo motivo abbiamo deciso di creare un test che possa parlare direttamente al tuo inconscio.

L’idea è far emergere ciò che la tua mente razionale ignora o semplicemente finge di non conoscere. Dopo aver scoperto cos’è che ti blocca a livello irrazionale potrai anche capire quale potrebbe essere la strada migliore per uscire dall’impasse.

Solo mettendo a fuoco il problema sarai in grado di mettere a punto una strategia utile a superarlo oppure a recuperare le energie necessarie liberare il tuo potenziale.

Test delle Preoccupazioni

Per eseguire questo test ti chiediamo di lasciar agire liberamente il tuo inconscio. Ti chiediamo quindi di pensare il meno possibile e agire d’impulso. Dovrai semplicemente osservare brevemente l’immagine e indicare cos’è la prima cosa che hai notato a colpo d’occhio. Dopo averlo fatto basterà leggere il profilo corrispondente alla tua scelta e scoprirai cosa ti sta davvero bloccando in questo momento della tua vita.

1 – Il Corvo

il corvo è da sempre considerato un vero e proprio uccello del malaugurio a causa delle sue piume nere e del suo verso sgradevole.

Se la prima cosa che hai notato in questo dipinto è il corvo, significa che sei spaventata dall’idea di non avere il controllo sulla tua vita.

La grande sagoma nera che occupa la parte destra del dipinto di Oleg Shuplyak indica gli imprevisti e gli eventi negativi che potrebbero essere in agguato nel tuo futuro. Il pensiero di questi imprevisti spesso ti blocca, anche se non ti sembra che sia così.

Molte persone sono in grado di gestire l’ansia anticipatoria piuttosto bene. Sono consapevoli che potrebbero esserci degli inconvenienti nella loro vita e agiscono di conseguenza per prevenirli. Alcune persone però rimangono schiacciate sotto il peso dei pensieri, che diventano paralizzanti.

Prova a lavorare proprio su questo: non ti chiediamo di diventare all’improvviso una persona super ottimista, ma di trovare una giusta via di mezzo. Cerca di essere realista. Ti renderai conto che tutte le possibilità negative che vedi nel futuro, sono spesso frutto solo della tua paura!

2 – Il verme

Il verme è per antonomasia qualcosa o qualcuno che non attira l’attenzione. Questo genere di eventi o di persone però può creare gravi danni, soprattutto perché quando ci si accorge di cosa stanno facendo è troppo tardi.

Se hai notato per primo il verme significa che sei una persona piuttosto paranoica e tendi a fidarti molto poco delle persone, in particolare delle persone che conosci poco.

Si dice spesso “la prudenza no è mai troppa”, ma in questo caso lo è. A bloccarti è il tuo profondo desiderio di fare tutto da sola, anche quando sarebbe assolutamente sensato chiedere aiuto. Fare tutto da soli spesso è impossibile: ci si ritrova senza forze e spesso non si raggiunge l’obiettivo.

Cerca di dare una possibilità alla persone prima di giudicarle in maniera negativa!

3 – Gli uccelli in volo

Gli uccelli in volo rappresentano molto spesso il vagare dei pensieri oppure il desiderio di libertà. Si pensa che gli uccelli siano le più libere delle creature, in grado di dirigersi verso l’orizzonte in qualunque momento vogliano.

Se ad aver attirato la tua attenzione è stato proprio il volo degli uccelli significa che sei una persona che ama prendere in esame tutte le possibilità.

Hai una fervida immaginazione e vorresti cogliere tutte le opportunità che la tua mente riesce a concepire.

Purtroppo nella vita spesso è necessario scegliere e occorre farlo in tempi molto brevi. A bloccarti è il peso delle opportunità che perderai prendendo una decisione, quindi spesso preferisci non dover scegliere per non finire “ingabbiato” nelle conseguenze della scelta in questione.

Cerca di riflettere sul fatto che non è umanamente possibile cogliere tutte le possibilità, e che ogni scelta apre sempre nuovi scenari e nuove opportunità da cogliere. La tua vita sarà fantastica comunque!

4 – Il viso di uomo

Il viso di un uomo dallo sguardo severo e dai grossi baffi rappresenta sicuramente il giudizio della società.

Anche la persona più anticonformista del mondo sentirà sempre dentro di sé la voce del giudizio dei genitori, della coscienza o della società. La maggior parte delle persone sente costantemente lo sguardo delle persone sulle proprie azioni e ne soffre il giudizio.

Probabilmente sei tra coloro che non riescono a compiere un passo o non riescono a prendere decisioni senza chiedersi cosa penseranno gli altri. Ti preoccupi probabilmente di apparire sempre perfetta e di ottenere la stima e il rispetto delle persone che ti circondano.

Proprio queste eccessive preoccupazioni potrebbero impedirti di fare davvero quello che desideri e di esprimere pienamente la tua personalità. Ne vale la pena? Assolutamente no. Cerca di trovare la giusta via di mezzo tra i tuoi desideri e la “decenza” imposta dalla società.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.