Questi segni zodiacali non conoscono l’educazione: evitali a tutti i costi!

Scopri se il tuo migliore amico o quell’ex fidanzato antipatico sono nella classifica dei segni zodiacali più maleducati. Chissà che non sia quello il motivo per cui a volte (o quasi sempre) li trovi così antipatici!

Non credi che il tuo segno zodiacale possa influire su quanto sei maleducato? Bene, allora noi siamo qui per farti ricredere.

Oggi, infatti, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che proprio non conoscono le buone maniere, non importa quanti anni abbiano o dove si trovino!

Siamo sicuri che non ti troverai tra i primi cinque dei più maleducati ma non c’è niente di male a controllarlo insieme.

Che ne dici: sei sicuro di essere un vero e proprio esperto di bon ton?

I segni zodiacali più maleducati di tutto l’oroscopo: scopri la classifica di chi non conosce le buone maniera

Fai parte anche tu dei segni zodiacali più maleducati di tutto l’oroscopo?

La risposta a questa domanda, per quanto possa sembrarti scontata, non è assolutamente così semplice.

Stelle e pianeti, infatti, ci hanno detto chi sono i segni zodiacali più maleducati e potresti esserci anche tu fra le prime cinque posizioni.

Gente che urla in biblioteca, che lascia la macchina accesa per strada anche quando non c’è bisogno, che lascia chiudersi le porte dell’ascensore o che indossa la mascherina con il naso di fuori.

Di maleducati, come puoi ben immaginarti, è veramente pieno il mondo.

La vera domanda è: sei anche tu un maleducato?

Scopriamolo subito insieme: la classifica di oggi dell’oroscopo ci dice quali sono i cinque segni zodiacali più maleducati fra tutti quelli dell’oroscopo.

Pronto a scoprire se quella persona che detesti tanto è al primo posto?

Sagittario: quinto posto

Indipendenti come sono (e come si pregiano di essere) ai Sagittario la buona educazione non interessa proprio per niente.

I nati sotto il segno del Sagittario, infatti, si classificano come maleducati per un unico motivo: non hanno quasi nessun interesse per gli altri!

Questo porta i Sagittario (consciamente ed inconsciamente) ad essere molto maleducati nei confronti degli altri.

Non si chiedono se con la propria presenza o le proprie azioni possono mettere a disagio o ferire le persone che li circondano. Ai Sagittario, semplicemente, non interessa pensare alle esigenze altrui!

Capricorno: quarto posto

Ebbene sì, cari Capricorno, ci dispiace proprio per voi ma dobbiamo inserirvi nella classifica dei segni zodiacali più maleducati dell’oroscopo.

Dobbiamo essere sinceri, però: sapete essere veramente maleducati solo con le persone che vi vogliono veramente bene!

Anche se sembra un controsenso, i nati sotto il segno del Capricorno sono estremamente beneducati con gli sconosciuti o con gli amici… quando vogliono.

(Fortunatamente, lo vogliono per la maggior parte delle volte). Il massimo della maleducazione i Capricorno lo riservano alle persone che li amano a fondo. Porte sbattute, intere ore in silenzio senza rispondere alle domande o partecipare alla conversazione, piatti mai lavati… e chi più ne ha più ne metta!

Ariete: terzo posto

Non ci sono tante scuse, cari Ariete, sapete benissimo perché siete in questa classifica. Potete essere molto (ma molto) maleducati!

Agli Ariete, infatti, piace essere beneducati fino a quando è utile: agli occhi degli altri, ad esempio, ad un primo approccio gli Ariete sono dei veri e proprio esperti di bon ton!

Peccato che, poi, quando conoscete più a fondo un Ariete vi renderete conto che sono decisamente poco beneducati.

Vi chiedono in ginocchio di uscire con loro per poi abbandonarvi a metà serata perché hanno trovato di meglio da fare; vi fanno lunghe prediche perché non li chiamate mai e poi spariscono per mesi interi. Per riassumere in un paradigma il comportamento degli Ariete potremmo dirvi, semplicemente, che agli Ariete non importa molto di essere beneducati: pensano al loro tornaconto e basta!

Bilancia: secondo posto

Urla e risa sguaiate? Potete stare tranquilli che la Bilancia si mette in pole position quando si tratta di alzare la voce.

Ignorarvi, trattarvi male oppure, semplicemente, essere rudi e sgarbati sempre fingendo di non esserlo? Anche qui la Bilancia si prende i primi posti disponibili in gara.

Cosa stiamo cercando di farvi capire? Ma semplicemente che i nati sotto il segno della Bilancia sono veramente maleducati!

Alla Bilancia, infatti, non piace perdere tempo a comportarsi bene con gli altri quando sa che, manipolandoli al meglio, può fare quello che vuole e passare comunque per la persona più allegra e simpatica sulla faccia della Terra.

Spesso, la Bilancia parla male alle vostre spalle ma, nel frattempo, è tutta moine e sorrisi quando vi vede. Il problema, qui, è che alla Bilancia piace piacere e, quindi, cerca di non farsi mai troppa terra bruciata intorno. La sua maleducazione, però, (che la Bilancia chiama “vivacità“) non è mai troppo sottotono, anzi!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più maleducati di tutto l’oroscopo

Arriviamo infine a voi, cari Gemelli, e fatecelo dire: siete proprio i più maleducati di tutto l’oroscopo!

Ci dispiace dovervi dare questa notizia ma sappiamo anche che, maleducati come vi capita di essere, avete già forse smesso di darci attenzione.

Eh sì, i Gemelli possono essere molto maleducati quando vogliono. Il motivo è che spesso ai Gemelli non piace dare troppa attenzione solo ad una cosa; si perdono tra mille pensieri e progetti, persone e situazioni.

Non vogliono darvi troppo peso e, di conseguenza, finiscono per essere molto maleducati!

Distratti e rudi, sempre con il pensiero al proprio benessere e mai a quello degli altri, i Gemelli si stupiscono molto di risultare maleducati agli altri.

Spesso non lo fanno con cattiveria ma altrettanto spesso il motivo della loro maleducazione è semplicemente legato all’abitudine!

