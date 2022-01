Raspa per pedicure: l’errore da evitare per avere piedi perfetti e vellutati!

I nostri piedi prestissimo torneranno in primo piano. Averli perfetti sarà un obbligo, soprattutto quando il caldo comincerà a farsi sentire e indosseremo calzature aperte.

La raspa per pedicure è il prodotto davvero fondamentale per rendere l’epidermide liscia e vellutata. Scopriamo l’errore si compie comunemente e come utilizzarla in modo corretto!

Il sole sta iniziando a fare capolino nelle nostre giornate e come ogni anno, ci ritroveremo senza il minimo avviso a vivere giornate assolate costretti a spogliarci degli abiti invernali.

Le prime a salutarci saranno le calzature invernali e, anche se i nostri piedi andrebbero curati tutto l’anno, saranno molte le persone a ricorrere ad una pedicure dell’ultimo momento per ritrovare piedi da ‘primo piano’. Scopriamo come utilizzare la raspa per pedicure in modo corretto e quale è l’errore si compie comunemente.

Utilizzare la raspa per pedicure rende i piedi perfetti: ecco perché

I nostri piedi necessitano di molte coccole e cure specifiche e questo tutti i giorni dell’anno. Durante l’inverno però ci si fa prendere molto spesso dalla pigrizia nascondendo i piedi in calze e scarpe chiuse ci si sente meno pressati nel prendercene cura.

Regalarsi una pedicure settimanale sarebbe un dono da fare a noi stesse e soprattutto ai nostri piedi, costretti ogni giorno a sostenere l’intero nostro corpo.

Eliminare tutta la pelle più spessa e le screpolature da talloni e pianta del piede sarà un’azione fondamentale che troppo spesso viene fatta con l’utilizzo di strumenti piuttosto invasivi come quelli che prevedono l’utilizzo di una lametta.

Ricordiamo che l’utilizzo di lame di qualsiasi genere per eliminare pelle morta, calli o duroni dai piedi andrebbe sempre affidata a professionisti o meglio podologi.

La raspa per pedicure al contrario è uno strumento molto efficace, alla portata di tutte e senza contro indicazioni.

Passandola più volte sulle zone del piede dove è presente pelle più dura ci si regaleranno dei piedi vellutati in pochissime sedute di pedicure casalinga.

Esistono diversi tipi di raspe in commercio e con diversi gradi di abrasività, perfette per ogni tipo di piede e che andranno però utilizzare in modo corretto.

LEGGI ANCHE -> Maschera e massaggio anti age: eccezionali trattamenti per pelle matura

Ecco l’errore che non andrebbe commesso per un pedicure perfetto!

La raspa va utilizzata per lisciare alcune zone più callose dei piedi e in generale quando ci si dedica ad un pediluvio.

Questo strumento però, rende il massimo non quando viene utilizzato sui piedi completamente bagnati e nemmeno sui piedi completamente asciutti.

LEGGI ANCHE -> Pelle a 30 anni: ecco i trattamenti che non dovresti mai sottovalutare!

L’ideale per riuscire a pulire perfettamente i piedi sarebbe passare la raspa dopo aver bagnato e tamponato con un telo di spugna i piedi. La pelle in questo modo sarà morbida abbastanza per godere a pieno dell’azione ‘levigatrice’ della raspa.