La pietra che dovresti scegliere in base al tuo segno per avere fortuna

Sei curiosa di conoscere quale sia la pietra per il tuo segno zodiacale? Scopriamo subito a quale ti devi affidare per avere fortuna nella vita!

Lo sappiamo, lo sappiamo: probabilmente non è la prima volta che ti capita di leggere una classifica dell’oroscopo che parla delle pietre associate al tuo segno.

Sicuramente conosci già la pietra perfetta per te e forse hai anche cercato di comprarla, per avere sempre vicino nel momento del bisogno.

Dobbiamo essere sinceri: inutile comprare una pietra “generica“, senza sapere come incanalare le sue energie all’interno della tua vita!

Ecco perché, oggi, abbiamo pensato di parlarti della fortuna. Tutti ne potremmo avere più bisogno nella vita, vero? Ecco, quindi, qual è la pietra perfetta per te!

La pietra fortunata per il tuo segno zodiacale: ecco qual è, segno per segno

Sei pronto a scoprire qual è la pietra che ti assicurerà fortuna e buoni auspici in base al tuo segno zodiacale?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di darti qualche piccola dritta rispetto al mondo delle pietre e dei cristalli.

Questo non è un semplice elenco di pietre che puoi trovare ovunque. No, no: qui ti spieghiamo qual è la pietra per il tuo segno zodiacale che ti porterà fortuna e, in più, ti diremo anche perché.

Allora, sei pronta a scoprire la tua?

Ariete: cristallo di rocca

Chiamato anche quarzo ialino, il cristallo di rocca è semplicemente perfetto per gli Ariete. Il suo nome starebbe a significare “ghiaccio chiaro” ed è esattamente quello di cui hai bisogno tu, caro Ariete.

Sappiamo benissimo che tutti ti dicono che le tue pietre sono il rubino o qualsiasi cosa che sia rossa ed ardente come te.

Per la fortuna, invece, noi ti consigliamo di rivolgerti ad un cristallo puro e potente: farà miracoli!

Toro: zaffiro

Simbolo di comprensione, lealtà e fiducia (tutti elementi di cui, se vuoi essere sincero caro Toro, hai un disperato bisogno), lo zaffiro è la pietra perfetta per questo segno zodiacale!

Lo zaffiro, infatti, è in grado di aumentare la tua determinazione e la tua voglia di volontà. (Altre aree nelle quali il Toro è un poco scarso).

Provalo e vedrai che la tua fortuna inizierà a travolgerti, copiosamente anche!

Gemelli: quarzo rosa

Eh sì, cari Gemelli, vi serve proprio del quarzo rosa per riequilibrare la vostra vita e favorire la fortuna!

Il quarzo rosa è quella pietra che si occupa di gestire tutti i sentimenti che passano dal cuore.

Per te, che sei nato sotto il segno dei Gemelli, il quarzo rosa è fondamentale per iniziare ad aprirti agli altri, imparando la generosità. Insieme a questa, fidati di noi, arriverà anche la fortuna!

Cancro: la pietra per il tuo segno zodiacale è la labradorite

Caro Cancro, hai mai visto la labradorite? No, viene solo dall’Isola di Labrador e non è a forma di cane! Sappiamo tutti che la tua pietra preferita è quella del cristallo di luna ma ascolta noi: la labradorite è la pietra perfetta per attirare la tua fortuna!

Questa pietra aiuta a calmare ansie e panico (e ne hai in abbondanza, non è vero caro Cancro?) mentre nel frattempo stimola la creatività e l’immaginazione.

La fortuna, grazie a questa pietra, ti porterà a lavorare finalmente a contatto con la tua arte!

Leone: occhio di tigre

Sembra un poco un controsenso che la pietra per il segno zodiacale del Leone sia l’occhio di tigre, non è vero?

Caro Leone, sappi che questa pietra favorisce il ricambio di energia, calmando gli esagitati.

Se hai ancora dubbi che sia la pietra perfetta per te, prova ad averla addosso durante uno dei tuoi scoppi d’ira. Vedrai come sarai più calmo e, quindi, anche più fortunato!

Vergine: lapislazzuli

Il lapislazzuli aiuta la Vergine a diventare più chiaro nelle sue intenzioni, meno prono alla collera ed alle emozioni forti.

Per questo, cara Vergine, il lapislazzuli è la pietra perfetta per te!

Usala per bilanciare le tue idee, le tue intenzioni ed il tuo futuro: sappiamo che pensi di non avere bisogno di fortuna ma questa pietra ti porterà in alto, su delle vette che non puoi immaginare!

Bilancia: tormalina

La tormalina è in grado di far fluire nel tuo spirito, cara Bilancia, la calma che spesso e volentieri ti manca.

Il tuo atteggiamento esagerato molte volte ti mette in imbarazzo o ti provoca problemi.

Grazie a questa pietra riuscirai ad essere più posata e, finalmente, ad avere la meglio sui tuoi problemi relazionali.

Se non la chiami fortuna questa!

Scorpione: la pietra per il tuo segno zodiacale è l’ossidiana

Cari Scorpione, sapete benissimo di avere bisogno di una pietra che sciolga i blocchi di negatività che possono accumularsi nel vostro corpo.

L’ossidiana fa proprio questo: liberando delle porte di energia bloccate, quindi, c’è anche la possibilità che la fortuna fluisca verso di voi.

Sì, sì: a voi non interessa la fortuna, vero? Cari Scorpione, provate prima con questa pietra e valutate poi la differenza!

Sagittario: topazio

Il topazio è una pietra altamente rigenerativa e, quindi, è decisamente perfetta per il Sagittario.

Provatela, per riuscire a “curare” tutto quello che nel vostro corpo lasciate un poco andare.

Il Sagittario è un segno che non si cura tanto perché non ci pensa fino in fondo al benessere! Il topazio vi porterà ad essere estremamente forti e fortunati proprio sotto questo punto di vista!

Capricorno: malachite

La malachite è una pietra che assorbe i dolori e che, proprio per questo motivo, può aiutare i nati sotto il segno del Capricorno ad attrarre la fortuna.

Il Capricorno può facilmente cedere ad una depressione che non esprime ma che lo consuma da dentro.

Rilassate il vostro sistema nervoso con la malachite, cari Capricorno, e vedrete come la fortuna arriverà da voi!

Aquario: acquamarina

La pietra per eccellenza in grado di favorire l’introspezione e l’equilibro, l’acquamarina è perfetta per gli Aquario.

Cari Aquario usatela subito! Vi porterà fortuna in cento maniere diverse, oltre ad aiutarvi ad avere rapporti più bilanciati.

Usarla vuol dire dire addio alla confusione: non è il caso di provarla?

Pesci: la pietra per il tuo segno zodiacale è il turchese

Conosciuto per essere la pietra che accelera la guarigione, il turchese è la pietra perfetta per i nati sotto il segno dei Pesci.

Invece di stare “da parte”, sempre persi nel vostro mondo, il turchese vi farà uscire dal vostro guscio!

Provatela, cari Pesci, e non pensate ad altro se non ad attrarre energia positiva: la fortuna arriverà insieme a lei.

