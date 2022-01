Pelle matura: trucco con blush rosato e altre astuzie per ringiovanire

Trucco pelle matura: astuzie ed escamotage per sembrare una teenager. Dal blush rosato al tratto leggero di matita, tutti i consigli preziosi da seguire.

Il make up giusto fa miracoli: migliora la grana della pelle, copre difetti e imperfezioni e regala uno sguardo più intenso e seducente. C’è un trucco adatto per ogni tipo di pelle, soprattutto per quella matura. Con il passare del tempo il viso cambia, perde tono ed elasticità e, per realizzare un make up impeccabile soprattutto nelle occasioni speciali, servono accortezze particolari.

La costante ricerca dell’equilibrio, è un’arte difficile da praticare. Difficile, ma non impossibile! Truccarsi già dopo i quarant’anni richiede una consapevolezza cosmetica diversa da quella delle giovanissime.

Le donne che hanno superato gli “anta” devono realizzare un trucco che sia il risultato di un mix perfetto tra prodotti con texture performanti e tonalità leggere che valorizzino al meglio occhi e labbra. Insomma, nulla deve essere lasciato al caso per evitare passi falsi.

Il primo step, quindi, è un’attenta selezione dei cosmetici da utilizzare. Premesso tutto ciò, vediamo insieme quali sono le scelte strategiche per un make up perfetto su pelle matura.

Pelle matura: ecco il trucco perfetto per ringiovanire!

Pelle matura: i sì e i no per un trucco bello, sobrio e ringiovanente. Vediamo insieme quali sono le scelte che premiano di più, per valorizzare il viso nel modo giusto evitando “l’effetto mascherone”.

Se hai superato gli “anta” ti farà senz’altro piacere avere sotto mano dei consigli utili. Facciamo di più: te li elenchiamo di seguito, in modo tale che tu possa eliminare qualche cattiva abitudine.

Via libera al fondotinta – da scegliere rigorosamente di un colore molto vicino al tuo incarnato. Ricorda che la base viso incide per il 50% sulla buona riuscita del make up. Utilizza un fondotinta specifico per pelli mature, con una texture fluida e cremosa così da poterlo stendere facilmente. Applica la quantità giusta di prodotto per non creare troppo spessore sulla pelle; Sì all’eyeliner – puoi utilizzarlo tranquillamente, per dare più risalto agli occhi. Ma devi tracciare una linea leggermente allungata verso la tempia. Dopodiché puoi applicare il mascara, per valorizzare le ciglia e donare più intensità allo sguardo; Ok per la matita nera – a patto però che non la usi per tracciare linee doppie o sfumature troppo intense, che finirebbero soltanto per appesantire l’occhio. Gli eccessi sono assolutamente da evitare; Utilizza blush e terre – se il tuo obiettivo è ringiovanire, allora punta su un blush rosato, perfetto per illuminare l’incarnato ricreando il famoso effetto bonne mine, che dona freschezza al viso. Sì anche alla terra se vuoi modellare il viso con un contouring leggero; Rossetto sì o no? – assolutamente sì, è un must have! Ma non applicarlo mai senza prima aver idratato bene le labbra. Dopo i 40 anni tendono a seccarsi spesso. Il consiglio in più: passa un po’ di burrocacao almeno 5 minuti prima di applicare il rossetto. Se hai hai realizzato un trucco occhi leggero e delicato, allora puoi abbinare un bel rossetto rosso oppure fucsia. Sono due nuance gettonatissime per l’inverno 2022, ma devi evitarle se le tue labbra sono asimmetriche o con contorni troppo segnati. Puoi puntare anche su un rossetto nude che viri al rosa, perfetto per il trucco da giorno e da sera; Scegli ombretti pastello – vanno benissimo a patto però che vengano applicati sulla palpebra mobile e valorizzati da una linea di eyeliner o di matita. Ovviamente, non dimenticare di applicare il mascara!

LEGGI ANCHE -> Maschera e massaggio anti age: eccezionali trattamenti per pelle matura

Questi sono i consigli preziosi che devi seguire se desideri un trucco bello, naturale e sobrio. Ovviamente, c’è sempre spazio per qualche piccola personalizzazione, ma senza scadere nell’eccesso. Lo diciamo spesso: la qualità di un make up si misura da come vengono selezionati e applicati i prodotti.

LEGGI ANCHE -> Pelle Matura: il primer è il segreto per un perfetto make up viso

Un esempio concreto: per coprire le rughe non servono quintali di fondotinta: al contrario, è fondamentale che venga steso sapientemente. Ora dalla tua hai qualche astuzia in più per truccarti bene. Fai sempre in tempo a correggere le cattive abitudini che ti penalizzano.