Di che colore vedi il vestito? Finalmente ti sveliamo la verità a riguardo

Oggi abbiamo deciso di proporti il test del vestito. Ci devi solo dire di che colore lo vedi e noi ti sveleremo (finalmente) perché non è uguale per tutti!

Se ne hai voglia, torniamo un attimo insieme al 2015.

Bei tempi quelli, vero? Non avevamo mai sentito parlare di mascherine e gel igienizzanti e la vita sembrava immensamente più semplice. Internet era un luogo meraviglioso, pieno di novità e di contenuti divertenti e non era solo una lunga sfilza di influencer che tentano di venderci qualcosa. Qualcosa, però, ha scosso la vita di tutti nel 2015: e sì, parliamo proprio di lui “The Dress“.

Fenomeno virale come se ne sono visti pochi, la foto di questo vestito ha fatto in poche ore veramente il giro del mondo.

Forse ti ricorderai il motivo ma non ci vuole tanto per scoprire perché è così unica: tu sai dire di che colore è questo vestito?

Finalmente, dopo tanti anni, abbiamo capito non solo di che colore era veramente The Dress ma anche perché lo vediamo così differente. Il nostro test della personalità di oggi, quindi, è molto semplice: ma tu di, The Dress, di che colori lo vedi?

Test del vestito: è blu e nero o bianco ed oro? Dicci come lo vedi tu e scopri come ragiona il tuo cervello

Quando, per la prima volta, una persona qualunque guarda la foto che vedi qui sotto (diventata famosa su Internet come, semplicemente The Dress), è impossibile per lei contenere lo stupore.

Ma come, veramente tante persone si sono scontrate sui colori di questo abito?

Ma dai, è chiarissimo che il vestito sia bianco ed oro. O blu e nero? No, aspetta: ma di che colore lo vedi tu?

Per alcune frenetiche ore (e numerosi giorni a seguire) The Dress ha tenuto sotto scacco il mondo di Internet mentre numerosissimi utenti (ed anche molte celebrities) si rimpallavano la domanda.

E no, adesso possiamo confermartelo: la foto non è truccata ed i tuoi amici non stanno mentendo. Questa foto ci pone veramente di fronte ad un vero e proprio quesito scientifico, che divide quasi in due la popolazione mondiale.

Università, ricercatori e professori si sono interrogati a riguardo e una risposta univoca sul perché tante persone vedano i colori in maniera differente ancora non c’è.

Gli studi, però, hanno differenziato (bene o male) i due gruppi principali a seconda del colore che vedi sul vestito.

Ora, quindi, devi solo dirci: ma tu, questo benedetto The Dress di che colore lo vedi?

Il test del vestito ci dirà chi sei a seconda che tu lo veda bianco ed oro oppure blu e nero!

vedi il vestito bianco ed oro: se nel nostro test del vestito vedi i colori bianco ed oro, abbiamo delle buone notizie per te.

Fai parte del gruppo di persone che mostra un’alta attività nelle regioni frontali e parietali del cervello.

Queste regioni sono collegate ad attività ad alta cognizione! Sei una persona estremamente brava ad osservare. Non scordi quasi niente ed hai una vera e propria “memoria d’elefante”. Hai una memoria fotografica molto forte e sei in grado di comportarti con estremo raziocinio la maggior parte delle volte.

C’è una forte possibilità che tu sia di sesso femminile oppure tu abbia un’età abbastanza matura!

vedi il vestito blu e nero: hai visto il vestito blu e nero? Bene, allora possiamo dire che le tue reazioni ed i tuoi comportamenti istintivi dominano la maggior parte della tua vita!

Sei una persona che ha un incredibile udito e conseguente equilibrio ma forse non hai una grande attenzione ai dettagli ed alla visualizzazione.

Insomma, sai ricordarti le sensazioni e le emozioni che qualcosa o qualcuno scatena in te ma non sai assolutamente ricordarti il suo volto, ad esempio!

Ci sono ottime probabilità che tu sia una persona di sesso maschile oppure molto giovane!

Ma, alla fine, The Dress di che colore era?

The Dress era, ovviamente, un vestito vero fotografato da una signora in cerca di un abito da sfoggiare ad un matrimonio.

Dopo l’incredibile picco virale della foto in questione, numerose persone sono risalite all’originale e si è scoperto, quindi, quale fosse il vero colore.

The Dress è blu e nero!

(Sì, lo sappiamo che è incredibile se lo vedi anche tu, come chi scrive, bianco ed oro).

Il produttore del vestito ha finito gli stock che aveva di questo capo in praticamente mezz’ora e dopo tutto il polverone che si è alzato a riguardo ha realizzato anche una versione in bianco ed oro (i cui proventi sono andati in beneficienza).