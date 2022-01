Test della Disponibilità | Dici troppo spesso di sì? Forse sei troppo buona

Se pensi di essere troppo gentile e che gli altri se ne approfittino, fai il test della disponibilità! Forse sei davvero troppo disponibile!

Cosa significa essere disponibile? Significa essere sempre pronte ad aiutare le persone care quando sono in difficoltà. Significa anche farsi in quattro per un perfetto sconosciuto che ha chiesto il nostro aiuto.

Essere sempre disponibili, generose e pronte a dare il nostro aiuto fa parte dell’educazione che abbiamo ricevuto fin da bambine. Questo in realtà vale sia per i maschi sia per le femmine ma è indubbio che le femmine siano più incoraggiate a mettersi in luce per le proprie capacità di “accudimento”.

Per questo motivo molte donne finisco per sentirsi un po’ sfruttate dagli altri. Hanno anche la sensazione di impegnarsi per aiutare tutti ma di non ricevere lo stesso tipo di sostegno quando ne hanno bisogno.

Si tratta solo di un’impressione? Spesso no. Se ti trovi in una situazione simile ti consigliamo di fare il test e scoprire qual è la verità!

Test della Disponibilità

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere il fiore che più ti rappresenta tra quelli che abbiamo proposto. Non pensare al tuo fiore preferito o a quello che “dovresti scegliere” per ottenere una certa risposta. Osserva l’immagine e scegli d’istinto.

1 – Fiore di Magnolia

Il fiore di magnolia è un fiore che cresce sul grande albero da cui prende il nome. È estremamente profumato, molto bello e soprattutto molto duraturo, ma difficile da cogliere. Cresce infatti sui rami, spesso a grande altezza da terra.

Se hai scelto questo fiore significa che non pensi a te stessa come a una persona molto disponibile, e non te ne fai una colpa.

Il tuo obiettivo è aiutare le persone che ne hanno bisogno ma solo alle tue condizioni. Se non hai tempo, se non hai modo o semplicemente non hai voglia di aiutare qualcuno, semplicemente non lo fai.

Non ti senti in colpa per questo e nella maggior parte dei casi hai perfettamente ragione a farlo. Solo un consiglio: sta’ attenta a non dire sempre e soltanto di no.

2 – Margherita

La margherita è uno dei fiori più semplici, più diffusi e più economici che possiamo acquistare nel nostro Paese. Si tratta di un fiore amatissimo dai bambini e dalle donne con un animo gentile.

Se hai scelto la margherita significa che hai fatto della gentilezza e della disponibilità due delle tue caratteristiche fondamentali. Probabilmente hai passato gran parte della tua vita a compiere molti atti di gentilezza che forse erano un po’ troppo oltre le tue possibilità.

In alcuni casi hai avuto addirittura l’impressione di lasciarti calpestare pur di aiutare gli altri. Il nostro consiglio è di non permettere che accada mai più. La gentilezza e la bontà delle persone devono essere sempre esaltate, mai sminuite. Il nostro consiglio è di imparare a dire no di tanto in tanto.

3 – Giglio

Il giglio è il fiore che nella cultura cristiana e cattolica rappresenta la purezza dei sentimenti e la bontà delle intenzioni.

Se hai scelto il giglio significa che pensi a te stessa come una persona molto pura, quindi anche generosa e disposta a occuparsi degli altri.

Questo però non significa che gli altri abbiano modo di approfittarsi di te. Al contrario, fai sempre in modo di mantenerti superiore e intoccabile rispetto a coloro che potrebbero chiedere il tuo aiuto con troppa insistenza.

Pensi che il tuo aiuto sia un dono che tu decidi di fare, non qualcosa che gli altri possano pretendere. Nel momento in cui decidi che qualcuno sta chiedendo troppo, e magari senza meritarlo, non lo degni più di uno sguardo. Bravissima, è l’atteggiamento giusto.

4 – Girasole

Il girasole è un fiore che si caratterizza per la sua capacità di orientare la corolla in maniera da esporla sempre ai raggi del sole. Il motivo per cui hai scelto questo fiore è che il tuo carattere ti porta a fare esattamente la stessa cosa!

Sei una persona generosa piena di interessi e di entusiasmo. Per questo motivo hai sempre voglia di impegnarti in nuove imprese e di coinvolgere più persone possibili nei tuoi progetti.

Il tuo ideale sarebbe mettere ogni giorno il tuo talento e il tuo entusiasmo al servizio degli altri. Questo ti spinge (purtroppo) a vedere il buono nelle persone che ti circondano anche quando tutte queste buone intenzioni non ci sono.

Per questo motivo è abbastanza facile che tu sia attirata da molti progetti uno dietro l’altro e che tu decida di dare il massimo per aiutare tutti quelli che sono con te.

Purtroppo spesso le persone se ne approfittano e potrebbero decidere di coinvolgerti in determinate attività solo per cercare di scaricare su di te gran parte del lavoro. Stai attenta a non sprecare il tuo dono, le tue energie e il tuo talento!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.