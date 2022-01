Questi segni zodiacali ti vogliono solo quando tu non li vuoi!

Hai mai conosciuto uno di quei segni zodiacali che vogliono l’impossibile? Loro non possono averti e allora ti vogliono ancora di più!

Sicuramente ti sarà capitato di passare lunghi periodi da single salvo poi, appena ti fidanzi, essere oggetto di numerose attenzioni anche piuttosto pressanti.

Un caso del destino, forse, oppure semplicemente il fatto che appena non sei più disponibile ci sono tantissime persone che capiscono al volo quanto sei speciale.

Peggio per loro, no?

Bene, noi abbiamo chiesto a stelle e pianeti se ci sono dei segni zodiacali recidivi riguardo a questo comportamento e abbiamo stilato una classifica dell’oroscopo piuttosto interessante.

Sei curioso di scoprire quali sono i segni zodiacali che ti vogliono solo quando non ti possono avere?

I segni zodiacali che vogliono l’impossibile: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ci sono persone che sembrano quasi impazzire appena si rendono conto di avere davanti qualcosa che non possono avere.

Magari si tratta di un lavoro particolare, di una vacanza che avrebbero voluto fare o magari, invece, si tratta di un’altra persona.

Noi oggi abbiamo deciso di occuparci proprio delle persone che si comportano come in questo ultimo caso.

Chiedendo a stelle e pianeti, infatti, abbiamo stilato la classifica dei segni zodiacali che vogliono l’impossibile.

Nella fattispecie, però, l’impossibile sei tu, spesso e volentieri!

Scopriamo subito quali sono i segni zodiacali che, appena capiscono che sei fidanzato o che non possono più averti, diventano improvvisamente i tuoi spasimanti numero uno.

Fai attenzione con questi segni: appena mostri loro un minimo di interesse, tornano immediatamente freddi come prima!

Aquario: quinto posto

Per i nati sotto il segno dell’Aquario è quasi impossibile stare tranquilli appena scoprono che qualcuno non li vuole.

Cosa? Qualcuno si permette di rifiutare le attenzioni degli Aquario? Ma è assolutamente impossibile, come si permettono?

Gli Aquario prendono come una vera e propria sfida questo vostro disinteresse nei loro confronti e, ve lo possiamo assicurare, faranno di tutto per risultarvi simpatici.

Non si fermano veramente di fronte a niente e possono arrivare ad avere dei comportamenti veramente imbarazzanti. Fate attenzione, però: cercheranno di farvi capitolare in tutte le maniere!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che spesso non riescono a resistere quando qualcosa o qualcuno viene loro negato.

Per gli Scorpione, infatti, uno dei motori più forti della vita è proprio quello della vincita di una sfida.

Se non volete stare con uno Scorpione, sappiate che gli avete appena offerto il pretesto per tormentarvi per tutti i prossimi mesi!

Sono incapaci di rinunciare perché, sotto sotto, non credono che nessuno potrebbe veramente rifiutarli!

Sagittario: terzo posto

I nati sotto il segno del Sagittario, estremamente indipendenti e poco desiderosi di storie d’amore, si trasformano in cuori feriti appena sentono le parole “Non sono interessato, grazie“.

Come? Osate rifiutare un Sagittario? Appena sente che non lo volete, il Sagittario fa letteralmente di tutto per compiacervi.

Deve avervi, proprio perché è uno dei segni zodiacali che vogliono l’impossibile. Per loro è fondamentale che voi siate ai loro piedi, in modo da poter fare poi come vogliono.

E cosa vogliono i Sagittario? Semplice, ignorarvi!

Ariete: secondo posto

Ci avete mai fatto caso che gli Ariete finiscono per infilarsi sempre in situazioni decisamente poco limpide?

Non è un caso che questo sia un segno che finisce spesso per fare “l’amante“. No, non si tratta solo di sfortuna (e anche di debolezza e una buona dose di egocentrismo da parte della persona in coppia).

Agli Ariete capita spessissimo di fare gli amanti proprio perché appena conoscono qualcuno che non possono avere, fanno di tutto per averlo!

Visto che sono persone quasi sempre molto decise, gli Ariete finiscono per far capitolare quasi sempre le persone a cui puntano.

Cosa succede, però? Fino a quando l’altro è impegnato oppure l’Ariete può sognare che sia impossibile stare insieme, tutto va bene.

Poi, però, se volete fidanzarvi con un Ariete oppure semplicemente rendere ufficiale la vostra relazione, preparatevi a vederlo fuggire a gambe levate!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che vogliono l’impossibile

Ebbene sì, cari Gemelli, questo primo posto nella classifica dei segni zodiacali che vogliono l’impossibile non può che essere vostro.

Sapete benissimo di essere persone che si attivano solo quando gli altri non vi vogliono!

I Gemelli, infatti, si comportano come se voi siate un mero incidente capitato nella loro vita. Ah, volete essere loro fidanzati? Vabbè. Come? Li amate a dismisura e fareste qualsiasi cosa per loro? Sì, sì, loro però adesso hanno da fare, capito?

Appena, però, fate mostra di un minimo di freddezza e vi prendete i vostri spazi, i nati sotto il segno dei Gemelli semplicemente impazziscono! Diventano dei veri e propri stalker e fanno di tutto per piacervi.

Ancora peggio, poi, quando siete innamorati di un’altra persona: i Gemelli arrivano a minacciare qualsiasi cosa pur di avere un briciolo della vostra attenzione!

Sapete cosa succede appena date retta ad un Gemelli? Assolutamente niente: tornano indifferenti come prima! Hanno raggiunto il loro obiettivo e questo è abbastanza.

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.