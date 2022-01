Vuoi ridurre i grassi in cucina? Ecco le astuzie che ti aiuteranno

Scopri come ridurre i grassi in cucina in modo semplice e veloce. Piccole astuzie che ti cambieranno la vita.

Chi ama mangiar bene ha spesso l’errata convinzione che per poter ottenere dei piatti succulenti sia indispensabile abbondare con la presenza dei grassi.

Per quanto questi ultimi siano indubbiamente in grado di donare sapore a qualsiasi ricetta, ci sono infatti molte altre opzioni che è possibile considerare e che risultano sicuramente preziose quando si è a dieta, si soffre di colesterolo alto o, per qualsiasi altra ragione, ci si trova nella condizione di dover ridurre l’uso dei grassi in cucina. Oggi, quindi, scopriremo come ridurre i grassi in modo semplice conferendo ad ogni piatto il giusto sapore.

Ridurre i grassi in cucina è possibile: scopri come

Che si tratti di una dieta per rientrare dei chili presi durante le feste o della necessità di mangiare in modo più sano, la gestione dei grassi è un aspetto importante per vivere al meglio e per godere al contempo di buona salute.

Per farcela, la buona notizia è che si possono trovare diversi escamotage per riuscirci senza soffrire ottenendo piatti davvero buoni e gustosi che non ne facciano sentire la mancanza. Ecco quindi le astuzie da seguire.

Usare pentole e padelle antiaderenti. Un buon modo per cucinare donando ai piatti un ottimo sapore è quello di utilizzare padelle e pentole antiaderenti. In questo modo, infatti, si può evitare di usare troppo olio per la cottura. Ne basterà infatti pochissimo per ottenere piatti comunque gustosi, ben cotti e perfetti da consumare sia tutti i giorni che nei momenti importanti.

Optare per i grassi sani. Non tutti i grassi hanno lo stesso impatto sulla salute. Basta infatti evitare quelli ricchi di grassi saturi per poter godere a pieno di tanto sapore, preservando anche la salute. Il burro, ad esempio, può essere sostituito con il ghee mentre l’olio, se usato a crudo, rappresenta un vero aiuto per la salute. E poi ci sono la frutta secca o l’avocado che seppur ricco di grassi ne contiene di davvero buoni. E se si è a dieta? In tal caso basterà usarne piccolissime quantità per ottenere tanto sapore senza appesantire la linea.

Sostituire il burro con l’avocado. Alcuni dolci o preparazioni che richiedono la presenza di burro, si può usare l’avocado. Questo frutto cremoso e a suo modo “burroso” è infatti in grado di donare sapore sia ai primi piatti che ai secondi e, ovviamente, anche ai dolci. Una scelta che darà anche un sapore diverso e senza alcun dubbio buono alle proprie preparazioni.

Usare le spezie. Spesso, al fine di dare sapore ai piatti si possono usare tante spezie. Queste, infatti, sono in grado di insaporire i piatti e, se ben usate, possono anche dargli maggior corpo, renderli cremosi e far sì che la mancanza di altri grassi non si senta affatto.

Usare i formaggi magri al posto della panna. Per le ricette a base di panna o mascarpone si possono usare dei formaggi magri ed in grado di donare comunque sapore. Un formaggio light al posto della panna in un primo piatto o nella cheesecake è infatti in grado di donare la giusta cremosità e tutto il sapore che serve per far si che i piatti risultino più buoni che mai.

Far uso del brodo vegetale. Un buon brodo preparato in casa può essere usato per qualche giorno e se inserito in alcune pietanze può sostituite l’uso dell’olio. In questo modo si godrà infatti di piatti comunque buoni, saporiti e con il giusto grado di umidità.

Preferire la carta forno. Quando si decide di preparare una pasta, una sfoglia o un dolce in forno si può usare la carta forno al posto di burro o altri grassi. Il cibo non si attaccherà e al contempo si potrà godere del sapore del cibo.

Mettere a punto queste astuzie è molto utile per ridurre i grassi in cucina in modo da perdere peso o mantenersi in forma e in salute. Una scelta che si può mettere a punto ogni giorno e persino quando si cucina per i propri ospiti.

Ciò che conta (come per ogni macronutriente) è non demonizzare mai i grassi, ricordando che sono fondamentali per la salute (e addirittura per dimagrire) e che non dovrebbero mai mancare nei vari pasti. Ciò che conta è saper scegliere quelli giusti (olio extra vergine d’oliva in primis) ed usarli nelle giuste quantità.