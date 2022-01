Vi annoiate a letto? Provate il dry-humping: ecco perché è meglio

Capita a tutti di annoiarsi sotto le lenzuola: non è bello ma è così. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi che cos’è il dry-humping e perché potrebbe rivoluzionare la vostra vita sessuale: curiosi?

Partiamo dall’inizio: a volte, soprattutto nelle coppie che stanno insieme da molti anni, capita di arrivare ad un momento nel quale l’amore fisico viene messo un poco in disparte.

Se prima non riuscivate a levarvi le mani di dosso adesso, tra una gita fuori nel weekend e la visita ai genitori la domenica pomeriggio, sembra che non abbiate mai tempo per farlo.

Anzi, non solo manca il tempo: sembra mancare anche la voglia!

Insomma, vi è capitato di rimanere “vittime” della routine che, oltretutto, non è di certo aiutata dallo smart working, dalla convivenza (a volte forzata), dalle quarantene preventive, dai figli piccoli e… insomma, ci siamo capiti.

Oggi abbiamo pensato di parlarvi di qualcosa che potrebbe veramente cambiare tutto ed abbiamo anche una sorpresa per te. Sai già di che cosa stiamo parlando!

Dry-humping: ecco perché devi assolutamente (ri)provarlo per combattere il calo della libido

Torniamo per un attimo agli anni del liceo. Sì, sì, non importa quanto tempo è passato dalla tua maturità (brr, che brividi a ripensarci).

Tu ed il tuo fidanzatino dell’epoca avete poco tempo per stare insieme: non solo dovete uscire con gli amici, studiare e fare vita sociale. Non sapete neanche dove andare per stare da soli!

In più, entrambi siete ancora vergini e non sapete quando o se fare il grande passo. Tutti questi elementi si sommano e che cosa portano come risultato?

Te lo diciamo noi: lunghe, lunghissime, sessioni di dry-humping una parola inglese che ci aiuta a definire un concetto universale.

Hai presente quando tu ed il partner dell’epoca vi lasciavate andare ad una appassionantissima sessione di baci, strusciandovi ma senza potervi levare i vestiti di dosso?

Ecco, il dry-humping è proprio questo: ed era ed è tutt’ora veramente eccitantissimo!

L’idea che stai facendo qualcosa di “proibito“, il fatto che non possiate andare oltre (non importa quale sia il motivo) e la passione che vi fa “abbarbicare” l’uno sull’altra sono ingredienti perfetti per ravvivare la passione e combattere il calo della libido.

Niente male come tattica per ritornare a fare l’amore, non trovi?

Anche Cosmopolitan consiglia di tornare al dry-humping per provare di nuovo l’emozione non solo di quei tempi ma di un rapporto intrigante e coinvolgente!

Se proprio hai ancora qualche dubbio a riguardo, lasciaci fare un tentativo per convincerti.

Innanzitutto, il dry-humping ha senso per un motivo: il tuo clitoride è al di fuori del tuo corpo, non all’interno!

Sappiamo tutti che i rapporti sessuali penetrativi possono essere divertenti ma difficilmente riescono a farti arrivare all’orgasmo.

L’abbiamo ripetuto tante volte: l’orgasmo non è fondamentale per una sana vita sessuale ma ogni tanto provare a raggiungerlo non è così male!

Visto che il tuo clitoride è la strada più facile per arrivare ad avere un orgasmo, c’è la possibilità che il dry-humping ti faccia letteralmente venire anche se sei completamente vestita. Wow, non pensi che vada la pena provare solo per questa possibilità?

Un altro punto a favore del dry-humping è quello legato alla sensibilità del tuo clitoride. Sappiamo benissimo che, spesso e volentieri, il tuo partner potrebbe “mancare” il ritmo. La pressione che usa non è ottimale oppure la velocità cambia nel momento peggiore.

Insomma, cose che capitano a tutti e che possono rendere la strada verso il tuo orgasmo sempre più difficile.

Con il dry-humping, invece, stai certamente stimolando le parti giuste ma “protetta” dagli strati dei vestiti. Addio pressioni troppo forti oppure cambi improvvisi di ritmo!

Infine, c’è anche un ultimo motivo per il quale il dry-humping è consigliatissimo dagli esperti, soprattutto per chi deve ritrovare un poco l’intesa con il partner.

Funziona!

Strusciarsi con il partner, sapendo di non poter fare nient’altro, baciandosi appassionatamente e non mettendovi fretta, è il modo migliore per avere un orgasmo veramente forte.

Che ne dite, vale la pena provare?