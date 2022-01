Una crema così golosa non l’avete mai mangiata, i segreti sono pochi

Una classica ricetta della pasticceria italiana incontra una bevanda altrettanto classica : nasce così una crema golosa che non dimenticherete facilmente

Crostate, torta, biscotti e altri prodotti di pasticceria fresca posso avere basi diverse ma molti hanno in comune un ingrediente, la crema pasticcera. Ma avete mai pensate di insaporirla con un ingrediente speciale?

Nasce così la crema pasticcera al caffè che può diventare un dolce al cucchiaio, buono da ,mangiare da solo, oppure la farcitura perfetta per crostate, torte, cannoncini, bigné, arricchire pandori avanzati e altro. Basta poco per prepararla ed è una bontà strepitosa.

Una crema così golosa non l’avete mai mangiata: come conservarla

La dose che trovate negli ingredienti è per una ciotola abbondante di crema pasticcera al caffé che quindi potete suddividere tra quella da mangiare al cucchiaio e quella per farcire i dolci. In ogni caso se vi avanza basterà tenerla in una ciotola, coperta con pellicola da cucina, per 2-3 giorni in frigorifero. C’è anche chi la congela, ma noi ve lo sconsigliamo.

Ingredienti:

4 tuorli d’uovo

100 g di zucchero semolato

500 ml di latte intero

70 ml di caffè espresso

70 g di farina 00

Preparazione:

Cominciate con il caffè espresso, preparato con la moka oppure con la macchinetta. L’importante è che sia la dose giusta indicata in ricetta e non c’è nemmeno bisogno di farlo raffreddare.

Versatelo tutto insieme al latte intero in un tegame e fateli riscaldare insieme tenendo la fiamma bassa, facendo attenzione che non arrivino all’ebollizione.

In una ciotola versate i tuorli dopo averli separati dagli albumi e sbatteteli con le fruste elettriche insieme allo zucchero semolato.

Montate il composto fino a quando diventa chiaro e spumoso, poi aggiungete anche la farina. Continuate a lavorarlo energicamente per ottenere un composto liscio. Omogeneo e sena nessun grumo.

Appena il mix di latte e caffé diventa caldo e cominciano ad apparire le prime bollicine, toglietelo dal fuoco e versatelo subito a filo nell’impasto a base di uova, farina e zucchero. Poi continuate a mescolare il composto sempre con le fruste elettriche.

Quando è tutto inglobato bene, versate nuovamente l’impasto nel tegame e questa volta portatelo ad ebollizione senza a fiamma bassa e continuate a mescolare.

Appena la base della vostra crema pasticcera al caffé inizia a bollire, calcolate altri 5 minuti e poi spegnete il fuoco.

A quel punto la crema pasticcera aromatizzata è pronta. Il risultato finale deve essere simile a quello della crema classica, quindi abbastanza densa soprattutto se ci servirà per farcire i dolci.

Ricordatevi però di farla intiepidire completamente prima di qualsiasi utilizzo, anche se decidete di mangiare al cucchiaio.