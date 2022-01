Test del Cappotto | Cosa pensano le persone di te quando ti vedono?

By

Perché un test del cappotto? Perché questo fondamentale capo d’abbigliamento invernale ci rappresenta rivela moltissimo di noi.

Il cappotto è letteralmente il capo di abbigliamento che indossiamo più spesso quando siamo fuori in inverno. Anche se possediamo più d’uno c’è sempre quello che ci rappresenta più di altri.

Dal momento che il cappotto copre necessariamente tutto il resto dell’abbigliamento, dev’essere scelto con estrema cura. Finisce infatti per diventare la nostra “divisa” invernale, quella con cui le altre persone ci vedono più spesso quando siamo fuori casa.

Proprio in virtù di queste caratteristiche il cappotto rappresenta moltissimo chi siamo ma anche la persona che vogliamo apparire e l’idea che vogliamo trasmettere di noi stesse.

E tu? Quale cappotto hai?

Test del Cappotto

Per eseguire questo test non dovrai necessariamente avere nell’armadio un cappottino simile a quelli di cui ti proponiamo la fotografia. Basterà semplicemente che tu ne possegga uno simile o che tu scelga il tuo preferito tra quelli che ti proponiamo.

1 – Cappotto Rosa Shocking con Collo Leopardato

Il rosa è il colore femminile per eccellenza. Normalmente viene associato alla dolcezza, alla gentilezza e alla delicatezza.

Chi sceglie però di declinare il rosa nella sua versione più aggressiva, cioè in un indimenticabile rosa shocking non ha affatto un carattere zuccheroso. Se a conquistarti invece è stato il bavero di pelliccia sintetica leopardata … allora sei una vera tigre della giungla urbana!

La prima impressione che fai alle persone indossando questo cappotto è quella di una donna forte e decisa, che sa quello che vuole e non ha paura di prenderselo!

2 – Cappotto Color Glicine con Cintura

Il color glicine fa parte della folta schiera di colori pastello tanto frequenti nel guardaroba femminile, soprattutto di quello delle donne più giovani.

Questo colore comunica molta eleganza e ricercatezza: non si vede spesso in giro, quindi chi lo sceglie ha sicuramente un carattere originale che vuole distinguersi dagli altri.

Se hai scelto questo cappotto significa che ti piace essere notata per la tua personalità e per tutte le caratteristiche che ti rendono unica. Pensi di avere qualcosa di diverso rispetto a chiunque altra e non hai affatto paura di mostrarlo. Al contrario, ne vai molto fiera. Quando ti vedono, le persone oscillano tra due opinioni: qualcuno pensa che tu sia un po’ egocentrica, mentre la maggior parte delle persone ti trova estremamente interessante.

3 – Trench Nero Semplice

Il trench nero è sicuramente l’opzione meno appariscente tra quelle che abbiamo proposto. Si tratta di una soluzione estremamente discreta, in grado di creare abbinamenti perfetti con qualsiasi outfit.

Elegante e rigoroso ma anche semplice da portare, il trench è sicuramente l’opzione preferita dalle donne pragmatiche, che non hanno tempo di cambiare cappotto ogni giorno.

Se hai scelto l’opzione numero 3 trasmetti l’idea di una persona priva di fronzoli, che ama concentrarsi solo sull’essenziale. Si ha anche l’impressione che tu sia una persona piuttosto severa, con la quale non è affatto il caso di scherzare.

4 – Cappotto Rosa Cipria con Collo di Pelliccia

Il cappottino rosa con il bavero di pelliccia è probabilmente l’opzione più femminile in assoluto. Rappresenta la quintessenza di tutto ciò che una donna elegante dovrebbe essere: raffinato ma non troppo appariscente, particolare ma non troppo sopra le righe.

Se hai scelto questo cappotto così particolare sai perfettamente cosa la società si aspetta da te e non ti dispiace. Sei soddisfatta e orgogliosa di essere una donna alla moda, ammirata da tutti per la sua eleganza e la sua ricercatezza.

Le persone che ti incontrano tendono a vederti come una donna un po’ superficiale, ma molto spesso finiscono con il ricredersi. Sotto l’aspetto gentile e misurato, infatti, si nasconde un carattere forte e determinato.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.