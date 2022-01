Scegli un amuleto per scoprire quale potere sacro veglia su di te

By

Sei pronta al test dell’amuleto? Scopriamo insieme qual è il potere sacro che ti guida e che ti protegge (senza che tu neanche lo sappia!).

Diciamoci la verità: sicuramente, quando eravamo più piccoli e meno “smaliziati”, ci sembrava di avere un vero e proprio contatto con l’Universo.

Sentivi che c’era qualcosa o qualcuno che ti guidava nei tuoi passi oppure, semplicemente, avevi una vera e propria connessione con un particolare elemento naturale.

Crescendo, poi, abbiamo perso la sicurezza che ci fosse qualcuno (o qualcosa) di “mistico” che seguisse i nostri passi.

Non crediamo in fate e fatine, in poteri naturali o nel misticismo… vero? Che ne dici se proviamo a scoprire qual è il potere sacro che veglia ancora su di te?

Test dell’amuleto: scegli quello che ti attira di più e scopri qual è il tuo potere sacro

Il nostro test dell’amuleto è pensato per scoprire qual è il potere che ci guida e ci protegge nella vita di tutti i giorni.

Di certo, però, sarà difficile capirlo così, dal niente: fortunatamente per te, però, abbiamo deciso di raggruppare qui sotto quattro amuleti tra cui farti scegliere.

Insieme a loro ritroveremo il vero potere sacro che ti ha sempre protetto e che ti ha guidato per tantissimo tempo… prima che tu lo iniziassi ad ignorare!

Fai un profondo respiro e scegli l’amuleto che ti piace di più: pronta a scoprire chi ti guida veramente nella vita?

candele accese: forse non sarai sorpreso di scoprire che il test dell’amuleto ci svela che il potere sacro che veglia su di te è proprio quello della luce.

Fin da piccolo, infatti, hai sentito una profonda connessione con le giornate assolate e con i luoghi pieni di luce. (Può sembrare scontato ma assolutamente non lo è). Il potere della luce ti ha sempre guidato e ti ha sempre permesso di camminare senza problemi dove gli altri inciampavano o cedevano alla paura.

Insomma, di certo è un potere niente male, non trovi? Dovresti sempre fidarti del tuo istinto, perché è guidato da un potere più forte della ragione.

Soprattutto quando si tratta di guardare negli animi degli altri, fidati delle tue prime sensazioni: non sbagli veramente mai e sai sempre che cosa nascondono nel profondo!

palo santo : originario del Sudamerica e generalmente conosciuto come un incenso naturale, il palo santo è un amuleto molto forte.

Rappresenta un potere sacro veramente molto importante, quello della protezione.

Sei come avvolto da una coltre di fumo , che impedisce agli altri non solo di vederti ma anche di farti del male.

Non ti sarà successo poche volte, immaginiamo, di essertela cavata “senza neanche un graffio” in situazioni di pericolo o di paura!

Se vuoi lasciare che il test degli amuleti ti aiuti veramente, impara a rischiare di più. Hai lasciato che questo potere sacro si “esaurisse” o diminuisse a forza di non credere nel suo valore protettivo: possiamo assicurarti che sei seguito da vicino da una forza benefica !

Bene allora il potere che ti ha sempre seguito da vicino è quello della creatività. Non hai mai avuto paura di essere diverso dagli altri… o almeno questo succedeva prima!

Quando eri più giovane ti comportavi senza tante inibizioni e preconcetti: eri libero, nel profondo del tuo cuore!

Il tuo potere è quello di saper liberare in ogni momento una creatività senza limiti, che ti ha sempre dato la possibilità di cavartela anche nelle situazioni più d’impiccio.

Devi trovare il modo di liberarti dalla vergogna e smetterla di vivere nella paura!

una mano di Fatima: si tratta certamente di uno degli amuleti più interessanti del nostro test di oggi.

Il tuo potere è sicuramente quello della fede. Non hai mai avuto paura di credere nel soprannaturale ed hai una convinzione incrollabile!

A forza di credere che ci sarebbe stato sempre qualcuno pronto ad aiutarti, quindi, hai finito per creare un vero e proprio totem di energia!

Da quando hai smesso di credere (in te stessa o in qualsiasi altro tipo di potere) la tua vita ha perso molto significato.

Il test degli amuleti ti invita a riprendere in mano il tuo modo di rapportarti al mondo esterno! Torna a credere in un potere superiore e vedrai che questo potere superiore tornerà da te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.