Menù della domenica alternativo, nessun piatto è come lo immaginiamo

Stanche dei soliti pranzi domenicali che non cambiano mai, ecco un menù alternativo che non avete mai provato

Possiamo definirlo un menù della domenica al contrario. Perché ci sono delle frittatine che non sono frittatine, della pasta che non è vera pasta, uno spezzatino con una carne particolare e un dolce che non è la sua versione classica.

Ma tutto questo, messo insieme, diventa un bel modo per mettersi a tavola.

Un menu alternativo e non tradizionale

Frittatine di pasta napoletane

Una delle tante ricette che nasce dall’esigenza di riciclare gli ingredienti avanzati e con il tempo si trasforma in un piatto nuov, interessante e anche molto buono. Le frittatine di pasta napoletane sono diverse dalla classica frittata di pasta, molto più ricche e buone da servire come antipasto oppure come finger food.

Tutto quello che vi serve o della pasta lunga, tipo spaghetti o bucatini sia avanzata che cotta al momento, della besciamella classica, prosciutto e piselli per arricchire la base. E poi la pastella a base di acqua fredda e farina.

Quando la base è pronta, modellate le frittatine, passatele nella pastella e poi friggetele nell’olio bollente. Calde o anche tiepide, saranno sempre un piacere.

Spezzatino con la zucca

Spezzatino con la zucca sì, ma di maiale. Una carne che di solito molti ignorano, per volontà oppure semplice dimenticanza e che invece si sposa benissimo con il resto degli ingredienti. Anche la zucca in realtà non è il più classico ingrediente per uno spezzatino eppure alla fine di questo piatto rimarrete tutti estasiati.

Tutto ciò che vi serve è una buona spalla di maiale e della zucca tipo mantovana, del brodo di carne, un po’ di farina, erbe fresche e un vino rosso corposo. I tempi non sono lunghi, per una ricetta che può diventare un vero cavallo di battaglia.

Tiramisù al pistacchio

Per concludere questo pranzo domenicale alternativo, ecco il dolce che nessuno si aspetta. Il tiramisù al pistacchio è una delle varianti più golose alla ricetta classica. Di nuovo rispetto al solito c’è la crema a base di uova e mascarpone ma insaporita con la crema di pistacchio. E c’è anche il cioccolato bianco che dà un sapore particolare. Tutto quello che dovete fare è prepararlo e poi aspettare che riposi bene in frigorifero.

Buon appetito