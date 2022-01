Labbra pallide? Furbizie e rimedi per averle di un bel rosa naturale

Labbra pallide: rimedi, consigli e astuzie per recuperare il loro colore naturale. Scegliendo il trattamento giusto, l’aspetto delle labbra migliorerà in pochissimo tempo.

Hai le labbra spente e pallide, soprattutto in inverno? Tranquilla, è normale! Freddo, pioggia e umidità possono alterare il colore naturale della labbra che tende al rosa. Ovviamente, avere delle labbra ridotte in questo stato non è un bel biglietto da visita.

Parliamoci chiaro: una bocca carnosa, sensuale e di bell’aspetto è da sempre simbolo di femminilità. Le labbra sono protagoniste in ogni tipo di make up, da quello acqua e sapone di tutti i giorni a quello più ricercato e glam delle occasioni speciali.

In ogni caso, ci pensa il rossetto a coprire tutti gli inestetismi! Ma che succede se si decide, per esempio, di non truccarsi? Semplice, tutti le imperfezioni saranno visibili, incluse quelle delle labbra. Ecco perché bisogna ragionare nell’ottica di migliorarne l’aspetto, per non essere sempre schiave del make up.

Se hai delle labbra pallide e spente, sappi che ci sono dei trattamenti molto efficaci da fare da sola in pochi minuti. La maggior parte di essi prevede l’utilizzo di ingredienti low cost che quassi tutte abbiamo in casa. Facciamo subito il punto insieme!

Labbra pallide: i migliori rimedi naturali da provare

Non c’è da preoccuparsi più di tanto quando le labbra sono pallide. In molti casi non c’è nulla di patologico, semplicemente l’alterazione del colore naturale è legata alla stagionalità, in particolare al passaggio caldo-freddo.

Le labbra sane sono di un bel rosa naturale. Questo è il colore più ambito, nel senso che tutte noi vorremmo avere delle labbra così, senza ricorrere al trucco. Possiamo ottenerlo ricorrendo ad alcuni trattamenti non impegnativi da ripetere con costanza. Di seguito trovi un elenco utile di consigli, rimedi e cattive abitudini da eliminare.

Massaggio con spazzolino – molto utile per eliminare le cellule morte e stimolare la circolazione sanguigna , migliorando così l’ossigenazione dei tessuti e, di conseguenza, il colore delle labbra. Se scegli questo trattamento quotidiano, fai molta attenzione a non strofinare troppo lo spazzolino dei denti sulle labbra, per non rompere le pelle;

– molto , migliorando così l’ossigenazione dei tessuti e, di conseguenza, il colore delle labbra. Se scegli questo trattamento quotidiano, fai molta attenzione a non strofinare troppo lo spazzolino dei denti sulle labbra, per non rompere le pelle; Scrub naturale – è un toccasana per avere labbra più sane e di un bel colore. Fai uno scrub esfoliante 1-2 volte a settimana a base di zucchero, miele e olio biologico. Mescola i tre ingredienti in una ciotola, fino ad ottenere un composto cremoso. Applicane una certa quantità sulle labbra, massaggiando delicatamente. Infine sciacqua. Dopo lo scrub, applica un lip balm per nutrire le labbra in profondità;

– è un toccasana per avere labbra più sane e di un bel colore. Mescola i tre ingredienti in una ciotola, fino ad ottenere un composto cremoso. Applicane una certa quantità sulle labbra, massaggiando delicatamente. Infine sciacqua. Dopo lo scrub, applica un lip balm per nutrire le labbra in profondità; Struccaggio – è importante farlo bene. Spesso capita (per la troppo fretta) di lascare sulle labbra dei residui di rossetto o di lucido. Questa è senz’altro una pessima abitudine! Risultato: le labbra diventano secche e screpolate ;

– è importante farlo bene. Spesso capita (per la troppo fretta) di lascare sulle labbra dei residui di rossetto o di lucido. Questa è senz’altro una pessima abitudine! ; Fumo – un vizio purtroppo molto diffuso anche tra le donne. Il tabacco, con il passare del tempo, altera il colore naturale delle labbra ;

– un vizio purtroppo molto diffuso anche tra le donne. ; Bere poco – è sbagliatissimo perché, per avere delle labbra più belle, bisogna che siano perfettamente idratate. Gli esperti consigliano di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. Quindi, se fai parte del club di quelle che bevono soltanto quando la gola è secca, sappi che devi fare molto di più!

– è sbagliatissimo perché, per avere delle labbra più belle, bisogna che siano perfettamente idratate. Quindi, se fai parte del club di quelle che bevono soltanto quando la gola è secca, sappi che devi fare molto di più! Succo di barbabietola rossa è perfetto per idratare le labbra e colorarle un po’ al momento. Se applicato con una certa costanza, aiuta anche a recuperare il bel colore naturale delle labbra.

LEGGI ANCHE -> Labbra molto screpolate in inverno? Il rimedio definitivo oltre il burro cacao

In alternativa, puoi utilizzare anche i petali di rosa o i semi di melograno, che vanno schiacciati in una ciotola aggiungendo un po’ di latte e poi passati sulla pelle. Risultato: labbra più rosa e vellutate!

LEGGI ANCHE -> Labbra da fumatrice: ecco come trattarle e truccarle bene!

Come vedi ti abbiamo proposto trattamenti di bellezza facili, veloci e low cost. Lo diciamo spesso: i risultati migliori arrivano soltanto quando c’è costanza! Quindi insisti e persisti, senza pretendere di avere miglioramenti già dopo la prima applicazione. Rimarrai soddisfatta delle tue “nuove labbra” rosa e non sarai più schiava del rossetto!