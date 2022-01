Ciglia lunghe senza mascara: tutti i segreti per averle più folte!

Ciglia lunghe senza mascara: piccole furbizie per averle più folte, lunghe e curve al naturale. Potrai fare a meno del cosmetico più amato dalle donne. Scopri subito di più!

Con lo sguardo comunichiamo emozioni e stati d’animo. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima e forse lo sono per davvero, chissà. Una cosa però è certa: molte di noi non sanno proprio rinunciare al make up occhi!

Uno sguardo definito, sottolineato, valorizzato dalla giusta cornice è un’arma di seduzione potentissima. Con il trucco giusto si può correggere la forma degli occhi, coprire gli inestetismi quali borse e occhiaie e valorizzare i lineamenti.

In ogni make up che si rispetti, dopo aver fatto una buona base viso, si passa agli occhi. Ombretti, matite, eyeliner e mascara sono prodotti irrinunciabili. Ma non dobbiamo dimenticare che le ciglia sono ciò che rendono lo sguardo più sveglio e vivace. Ecco perché vanno valorizzate al massimo.

Per farlo, ci viene subito in mente di utilizzare il mascara. Sicuramente è un prodotto che funziona, ma ci sono tanti altri modi per avere ciglia lunghe, folte e resistenti. Vediamo insieme quali sono!

Ciglia subito più lunghe senza mascara: ecco le astuzie

Possiamo immaginare le ciglia come un “accessorio” dell’occhio! Lo rendono magnetico e seducente. Non tutte le donne, però, hanno la fortuna di avere delle belle ciglia al naturale.

Per esempio non sono proprio il massimo le ciglia corte, spioventi verso il basso e poco curve. Chiudono l’occhio e danno allo sguardo un’aria triste e stanca. Sicuramente si può applicare un po’ di mascara per ravvivarle sul momento, ma bisogna fare in modo che diventino naturalmente più piene e curve. Ecco alcune astuzie infallibili!

No al mascara waterproof – quantomeno non utilizzarlo spesso! Un prodotto di questo tipo, essendo molto resistente, è più aggressivo sulle ciglia e può indebolirle. Inoltre, il mascara waterproof è più difficile da struccare. Meglio quindi utilizzarlo soltanto nelle occasioni che contano, quando il make up deve durare più a lungo;

– quantomeno non utilizzarlo spesso! Un prodotto di questo tipo, essendo molto resistente, Inoltre, il mascara waterproof è più difficile da struccare. Meglio quindi utilizzarlo soltanto nelle occasioni che contano, quando il make up deve durare più a lungo; Attenzione alle extension – se le applichi spesso sappi che le ciglia possono indebolirsi. A danneggiarle è soprattutto la colla che si usa per fissarle. Il consiglio è di evitare soprattutto le extension troppo voluminose che appesantiscono l’occhio;

– se le applichi spesso sappi che A danneggiarle è soprattutto la colla che si usa per fissarle. Il consiglio è di evitare soprattutto le extension troppo voluminose che appesantiscono l’occhio; Utilizza struccanti delicati – per rimuovere il mascara dalle ciglia senza danneggiarle. Scegli uno struccante delicato oppure un’acqua micellare. Mentre ti strucchi, fatti furba e non strofinare troppo gli occhi, per evitare che le ciglia possano indebolirsi o, peggio ancora, staccarsi. Se l’obiettivo è farle cresce il più possibile, allora cerca di non stressarle troppo;

– per rimuovere il mascara dalle ciglia senza danneggiarle. Scegli uno struccante delicato oppure un’acqua micellare. per evitare che le ciglia possano indebolirsi o, peggio ancora, staccarsi. Se l’obiettivo è farle cresce il più possibile, allora cerca di non stressarle troppo; Prova l’olio di ricino – che è uno dei rimedi della nonna più efficaci per stimolare la crescita delle ciglia. Questo olio esercita un’azione ristrutturante, rinforzante e protettiva. Nutre e protegge le ciglia come pochi altri prodotti sanno fare! Meglio se lo applichi di sera prima di andare a dormire, servendoti di un vecchio scovolino da mascara precedentemente pulito. Ma fai attenzione: utilizza soltanto qualche goccia di olio di ricino e, soprattutto, non farlo andare negli occhi;

– che è uno dei rimedi della nonna più efficaci per stimolare la crescita delle ciglia. Nutre e protegge le ciglia come pochi altri prodotti sanno fare! Meglio se lo applichi di sera prima di andare a dormire, servendoti di un vecchio scovolino da mascara precedentemente pulito. Ma fai attenzione: e, soprattutto, non farlo andare negli occhi; Sì ai sieri – per stimolare la crescita delle ciglia. In commercio se ne trovano tanti ma i migliori sono quelli a base di oli vegetali, peptidi, amminoacidi e vitamine. Questi prodotti si applicano come i mascara. Per avere risultati apprezzabili bisogna utilizzarli per un periodo variabile da 1 a 3 mesi. Risultato: ciglia più folte e forti!

Oltre a questi consigli preziosi da seguire, ecco altre piccole curiosità sulla crescita delle ciglia. Forse non sai che puoi stimolarla facendo degli impacchi di tuorlo d’uovo, da lasciare in posa per almeno un’ora. Anche la vasellina aiuta a far crescere le ciglia in modo rapido, rendendole anche più vigorose e resistenti.

C’è poi il borotalco che, applicato in piccole quantità sulle ciglia dopo il mascara, aiuta a rinforzarle. Per avere ciglia più belle e folte bisogna agire anche dall’interno. Come? Con un’attenta selezione de cibi. Ecco quelli che fanno bene alle ciglia: frutta secca (noci, mandorle e nocciole), broccoli, olio extravergine d’oliva, avocado, legumi (fagioli, ceci, lenticchie).

Se desideri avere ciglia più lunghe, folte e resistenti, ora finalmente sai quali sono le strategie più valide da mettere in campo!