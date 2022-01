Il tuo partner ti tradirà? Il test di oggi lo svela in maniera semplice

Credete di essere pronti per il test del tradimento? Scopriamo insieme se il tuo partner potrebbe tradirti e perché: ecco come!

Come? Non riesci a credere che il test della personalità che abbiamo messo a punto oggi sia in grado di decretare se il tuo fidanzato ti tradirà o meno?

Va bene, va bene, alziamo le mani: possiamo dirti che non abbiamo la sicurezza al cento per cento che sarà così ma abbiamo un buon motivo per presentarti comunque questo test!

Scopriamo subito se la tua coppia è forte abbastanza o se, forse, è il caso di iniziare a tenere gli occhi aperti.

Per avere i responsi di questo test, dovrai rispondere ad una semplice domanda: qual è l’oggetto preferito del tuo partner?

Test del tradimento: scegli l’oggetto preferito dal tuo fidanzato e scopri se c’è la possibilità che ti tradisca

Ebbene sì, il nostro test della personalità di oggi si chiama test del tradimento e punta a valutare quanto e se il tuo partner potrebbe tradirti.

Ambizioso come obiettivo, non ti pare?

Eppure, abbiamo deciso di metterci alla prova (e mettere alla prova il tuo partner) con questo semplice test.

Come vedi, nell’immagine qui sopra ci sono quattro oggetti. Dovrai solo dirci qual è quello preferito dal tuo fidanzato!

Non cercare di fare un’indagine approfondita e dicci, tra le quattro opzioni proposte, qual è quella che ti sembra la preferita dal tuo compagno.

Magari adora guidare oppure ha un lato dell’armadio pieno di sneakers accuratamente riposte nelle loro scatole. Forse ti ha obbligato a comprarli lo smartwatch oppure, semplicemente, non stacca gli occhi dal suo cellulare.

Allora, sei pronta a scoprire se il tuo compagno ti tradirà o meno?

smartphone o il suo cellulare: mm, ci dispiace dirtelo ma qui c’è qualcosa che non torna. Perché il tuo fidanzato è così ossessionato dal suo telefono?

Il test del tradimento ci dice che se il cellulare è l’elemento più importante della vita del tuo partner (tra i quattro proposti, ovviamente) c’è la concreta possibilità di un tradimento in futuro.

Il motivo è solo uno: il cellulare è uno strumento con il quale il tuo partner può creare un mondo completamente privato, che è solo suo.

Chat, messaggi, telefonate, foto, video, profili segreti o meno, app nascoste: non c’è limite a quello che potrebbe fare!

Ovviamente avere una propria individualità non è solo normale ma anche necessario. Se, però, il telefono rappresenta il suo oggetto preferito, potresti avere a che fare con qualcuno… diciamo piuttosto egocentrico!

smartwatch o orologio : possiamo dire che il tuo partner ha un solo difetto. Quello di voler apparire come il più occupato di tutti!

Che si tratti di fitness o di lavoro, il tuo fidanzato è sempre il più importante, il più impegnato ed anche il più pieno di stress. Dov’è lo spazio per tradire quando fa una vita così piena?

No, dai, scherziamo: il test del tradimento ci dice che il tuo partner, con ogni probabilità, non è molto incline a tradire.

Il motivo è che è una persona estremamente seria (o che si prende molto sul serio). Insomma, non hai di che preoccuparti!

Bene, reggiti forte: le probabilità che ti tradisca sono veramente molto ma molto basse!

I veri appassionati di scarpe, infatti, hanno una tendenza quasi patologica verso la lealtà. Non solo verso le loro beniamine (che comprano originali, quasi non le indossano e che mettono via con un religioso rituale di pulitura e sacchetti di protezione) ma anche verso gli altri!

Se il tuo partner è un appassionato di scarpe da ginnastica o, semplicemente, dà molto più valore alle sue scarpe che agli altri oggetti del nostro test del tradimento, non hai di che preoccuparti.

la sua macchina: il tuo partner è quasi ossessionato dalla sua macchina? Bene o meglio, male! Le probabilità che ti tradisca, per quanto non siano altissime, sono comunque molto buone!

Al tuo partner, più di tutto, piace “apparire”. Si pregia di essere una persona importante e di successo (probabilmente lo è) ed ha una vera e propria passione per la sua quattroruote.

Bene, questo purtroppo si traduce anche in un ego che può essere considerato come molto fragile e quindi anche come molto capace di cedere alle tentazioni!

Il tuo partner non è per forza votato al tradimento ma, purtroppo, potrebbe essere particolarmente sensibile alle attenzioni altrui. Tieni un occhio aperto!