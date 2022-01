Test: che foto usi per i social? Ecco cosa vuoi dire agli altri

La foto del nostro profilo social racconta molte cose di noi. Dimmi quale foto hai scelto e ti farò riflettere su alcuni aspetti della tua personalità.

Che tu sia attivo o meno sui social non fa alcuna differenza, la foto che scegli come biglietto di presentazione può avere un fine specifico e mostrare il tuo desiderio di comunicare qualcosa di te agli altri. Le foto che usiamo sui social possono raffigurare noi stessi oppure noi con i nostri familiari oppure essere astratte. Tu che foto hai scelto?

La tua personalità non ha più segreti. Basta osservare la foto che hai scelto per i social per capire che tipo di persona sei e molte altre cose di te. Ovviamente lo stesso vale per gli altri. Se vuoi capire che tipo di persona hai di fronte visita la sua pagina social e scopri cosa vuole comunicare attraverso la foto che ha scelto.

Test: dimmi che foto social usi e scopri chi sei

1 Foto di coppia o famiglia

Se per il tuo profilo social hai scelto una foto in cui sei con il partner o con i tuoi figli significa che sei una persona molto sensibile. La tua famiglia occupa il primo posto e intendi proteggere i tuoi cari a qualunque costo. Non sei affatto una persona possessiva. Il tuo è solo desiderio di proteggere, un atto d’amore.

2 foto simbolica

Se hai scelto una foto che non mostra te ma evoca qualcosa significa che sei una persona amichevole e socievole. Non ti piace metterti in mostra e non ti piace vantarti, usi il social come il mezzo per allargare la tua cerchia di amici e mantenere i contatti con quelli che gia hai. Tendi a tenere la tua vita privata lontana dallo sguardo indiscreto dei social.

3 selfie di te stesso

Questa è la scelta più adottata dai possessori dei social, la foto di se stessi. Se anche tu hai optato per questa immagine significa che sei una persona che si sente a suo agio nei suoi panni. Non ti infastidisce mostrare il tuo volto o l tua vita personale. La tua vita non conosce restrizioni di nessun tipo.

4 foto con le amiche

Hai preferito usare una foto che ti ritrae in compagnia dei tuoi amici? Sicuramente ami divertirti e apprezzi la compagnia ei tuoi amici cn i quali hai un legame speciale. Questa scelta indica che sei una persona positiva e tenti in ogni modo di tenere lo stress lontano dalla tua vita. Hai sempre il sorriso stampato sul volto anche quando la tristezza dilaga nel tuo cuore.

5 foto di un evento speciale

Hai scelto di usare una foto di u evento speciale? per esempio la foto di un matrimonio o di un viaggio che ti è rimasto nel cuore? Questa scelta denota che si stanca della routine e che stai tentando di cambiare lo stato in cui versa attualmente la tua vita. Sei una di quelle persone che desidera sempre attraversare fasi nuove, mettersi in discussione e aprire la porta a opportunità nuove e eventuali rischi.

6 foto di un paesaggio naturale o animale

Se hai scelto di immortalare un paesaggio significa che in questo momento ti senti molto curioso e molto motivato. Vuoi fare nuove esperienze e vedere nuovi orizzonti. Vuoi confrontare la tua cultura a quella di altri. Tutte le tue forze vergono su questo grande obiettivo che sicuramente non tarderà a realizzarsi.

Questo test ha solo lo scopo di intrattenerti e non fornisce una diagnosi clinica.