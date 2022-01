Vi ricordate la “rossa” più famosa del Grande Fratello? Il suo nome è Angela Sozio. Ecco com’è diventata oggi e cosa fa nella vita

Dalla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2003, il reality show su Canale 5 sono passati più di vent’anni. Eppure, la sua partecipazione non è andata a finire nel dimenticatoio!

Angela Sozio partecipò alla terza edizione del noto reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Barbara D’Urso. Se non ricordate, quella fu davvero un’edizione seguitissima che vedeva un cast ricco di nomi che sarebbero diventati dei gioiellini della televisione e del cinema italiano. Giusto per citarvene uno, l’edizione del 2003 vide come protagonista indiscusso un giovanissimo Luca Argentero, oggi diventato attore di successo con una carriera ben consolidata nel settore del cinema e della programmazione televisiva.

Soprattutto per la sua bella chioma rossa e quel famoso flirt che condizionò enormemente la sua partecipazione dentro la casa più spiata d’Italia. Ecco cosa fa oggi Angela Sozio, la bella ragazza pugliese dalla folta chioma rossa.

Angela Sozio, la “rossa” del Grande Fratello: ecco cosa fa oggi

L’ex gieffina, nota come ‘la rossa del Grande Fratello’, aveva trent’anni quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e faceva due lavori, era responsabile amministrativo di un società che gestiva cliniche private e il sabato sera lavorava come barista in discoteca il sabato sera.

La “rossa” fu tra i concorrenti più apprezzati della terza edizione del Grande Fratello, anche se non arrivò in finale al reality, che ricordiamo fu vinto da Floriana Secondi.

La sua partecipazione come inquilina della casa più spiata d’Italia fu molto apprezzata, soprattutto perché la sua storia d’amore con Fedro Fancioni attirò enormemente l’attenzione. Nonostante i due uscirono dalla casa innamorati, la relazione si consumò nel giro di poco tempo dopo la fine dell’esperienza televisiva.

Grazie alla notorietà conquistata durante la sua partecipazione al reality rimase per un po’ sotto i riflettori e si dedicò ad altre attività di cui era appassionata, tra cui la politica. Già prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Angela Sozio aveva mostrato un certo interesse verso la politica. Molto chiacchierate alcune sue foto con Silvio Berlusconi, a Villa Certosa, subito dopo la fondazione di Forza Italia.

Dopo la fine del reality, Angela continuò a fare apparizioni televisive soprattutto ricordiamo che fece parte della giuria del reality “La pupa e il secchione” e che ha condotto il programma televisivo “Saturday Night Live” su Italia 1 nel 2011.

Ma cosa fa oggi lontana dai riflettori? Secondo nostre fonti, Angela oggi ha preferito la via della riservatezza ritirandosi nel silenzio mediatico. Non ha profili social e non compare più in programmi televisivi. La donna ha preferito mettere da parte l’esperienza televisiva per godersi una vita lontano dai riflettori. Quello che fa oggi, infatti, rimane un mistero.